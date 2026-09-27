Қоядан қулаб кетган саккиз сигир денгиздан қутқарилди

·0·Дунё
Қоядан қулаб кетган саккиз сигир денгиздан қутқарилди

Англсейда қоялардан қулаб, сув бўйидаги тошлоқ ҳудудда қолиб кетган саккизта сигир қутқарувчилар ва маҳаллий балиқчининг саъй-ҳаракатлари билан хавфсиз жойга олиб чиқилди. Ҳайвонлар бирма-бир қайиққа боғланган ҳолда қирғоққа тортиб чиқарилган.

Моллар фермер Ҳью Ричардсга тегишли бўлган. Қутқарув операцияси 22 сентябрь, сешанба куни соат 11:30 да бошланган. Балиқчи Рис Уоннакоат сигирларни бир кун аввал кечқурун қоялар остида кўриб қолган ва бу ҳақда соҳил қўриқлаш хизматига хабар берган.

Бироқ Элленс-Уэлл, Энгл яқинидаги ҳудудда тун қоронғуси сабабли сигирларни қутқаришнинг иложи бўлмаган. Шу боис қутқарувчилар эртаси куни яна йиғилиб, операция режасини ишлаб чиққан.

Need To Know хабарига кўра, қутқарув ишларига RNLI, Милфорд-Хейвен порти патрули ва Рис Уоннакоатнинг балиқчилик қайиғи жалб этилган.

Angle Lifeboat RNLI вакили маълум қилишича, 22 сентябрь куни соат 11:30 да экипаж Милфорд-Хейвен порти патрули билан биргаликда саккизта сигирни қоялардан қутқаришга уринаётган маҳаллий фермерлар ва балиқчилик қайиғига хавфсизлик ёрдамини кўрсатиш учун воқеа жойига йўл олган.

Қутқарув қайиғи тез орада ҳодиса жойига етиб борган. Шундан сўнг унинг махсус шишириладиган кичик қайиғи сувга туширилган. Маҳаллий фермерлар ва зарур жиҳозлар сигирлар қолиб кетган қояга етказилган.

Сув сатҳи кўтарилиб бораётган бир пайтда ҳайвонлар аста-секин сув ёқасига йўналтирилган ва махсус арқонлар билан маҳкамланган. Кейин сигирлар навбатма-навбат сувга туширилиб, Энгл-Пойнт томон олиб борилган.

Bir guruh sigir tik qoyali va toshloq qirg‘oq bo‘yida turibdi.

У ерда ҳайвонлар пляжга чиқарилган. Қутқарув операцияси соат 14:45 га келиб якунланган ва саккизта сигирнинг барчаси соғ-омон қирғоққа олиб чиқилган.

Фермер Ҳью Ричардснинг айтишича, қутқарув жараёни ҳудуднинг тошлоқ ва қояли экани сабабли анча мураккаб кечган. Қутқарувчилар сигирларнинг бош қисми сув остида қолиб кетмаслиги учун уларга махсус жиҳозланган тасмалар тақиб, ҳайвонларни эҳтиёткорлик билан қуруқликка йўналтирган.

Унинг таъкидлашича, сигирларни қирғоққа қайтариш ишлари тахминан бир ярим соат давом этган.

Қутқарувда иштирок этган балиқчи Рис Уоннакоат эса жараён жуда ташвишли бўлганини айтган. Унинг сўзларига кўра, ҳайвонларни сувдан олиб чиқиш вақтида уларга зарар етказиб қўйиш хавфи бўлгани учун сигирларни жуда эҳтиёткорлик билан бошқаришга тўғри келган.

Фермер қутқарувда иштирок этган барча мутахассисларга миннатдорлик билдирган. У Рис Уоннакоат, қутқарув қайиғи экипажи ва порт патрули ходимларига алоҳида ташаккур айтган.

Сигирларнинг барчаси хавфсиз тарзда қирғоққа олиб чиқилган. Ҳайвонларда қоядан қулаш оқибатида бир неча тирналиш ва кўкаришлар бўлган, аммо умумий ҳолати яхши экани маълум қилинган.

Фермернинг таъкидлашича, қутқарув операцияси муваффақиятли якунланган ва чорванинг барчаси омон қолган.

АнглсейRNLIМилфорд-Хейвен порти патрулиРис Уоннакоат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лукашенконинг орзуси ушалди: Унга "муқаддас" сигир ҳайкали совға қилиндиЛукашенконинг орзуси ушалди: Унга "муқаддас" сигир ҳайкали совға қилинди31 июл 18:30Балиқчи океанда саккиз кундан сўнг тирик ҳолда қутқарилдиБалиқчи океанда саккиз кундан сўнг тирик ҳолда қутқарилди9 сентябр 14:47Украина денгизсиз қолиши мумкин: НАТО собиқ генерали Россиянинг янги нишонларини фош қилдиУкраина денгизсиз қолиши мумкин: НАТО собиқ генерали Россиянинг янги нишонларини фош қилди21 сентябр 18:37Пикник дастурхонига сигир ва буқалар "меҳмон" бўлди (видео)Пикник дастурхонига сигир ва буқалар "меҳмон" бўлди (видео)11 август 06:08Ҳиндистонда ток уриб ўлган сигир учун аҳоли трансформаторни вайрон қилдиҲиндистонда ток уриб ўлган сигир учун аҳоли трансформаторни вайрон қилди11 август 18:0512 йил асирликда сақланган франциялик аёл ниҳоят қутқарилди12 йил асирликда сақланган франциялик аёл ниҳоят қутқарилди3 июл 14:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота