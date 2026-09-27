Қоядан қулаб кетган саккиз сигир денгиздан қутқарилди
Англсейда қоялардан қулаб, сув бўйидаги тошлоқ ҳудудда қолиб кетган саккизта сигир қутқарувчилар ва маҳаллий балиқчининг саъй-ҳаракатлари билан хавфсиз жойга олиб чиқилди. Ҳайвонлар бирма-бир қайиққа боғланган ҳолда қирғоққа тортиб чиқарилган.
Моллар фермер Ҳью Ричардсга тегишли бўлган. Қутқарув операцияси 22 сентябрь, сешанба куни соат 11:30 да бошланган. Балиқчи Рис Уоннакоат сигирларни бир кун аввал кечқурун қоялар остида кўриб қолган ва бу ҳақда соҳил қўриқлаш хизматига хабар берган.
Бироқ Элленс-Уэлл, Энгл яқинидаги ҳудудда тун қоронғуси сабабли сигирларни қутқаришнинг иложи бўлмаган. Шу боис қутқарувчилар эртаси куни яна йиғилиб, операция режасини ишлаб чиққан.
Need To Know хабарига кўра, қутқарув ишларига RNLI, Милфорд-Хейвен порти патрули ва Рис Уоннакоатнинг балиқчилик қайиғи жалб этилган.
Angle Lifeboat RNLI вакили маълум қилишича, 22 сентябрь куни соат 11:30 да экипаж Милфорд-Хейвен порти патрули билан биргаликда саккизта сигирни қоялардан қутқаришга уринаётган маҳаллий фермерлар ва балиқчилик қайиғига хавфсизлик ёрдамини кўрсатиш учун воқеа жойига йўл олган.
Қутқарув қайиғи тез орада ҳодиса жойига етиб борган. Шундан сўнг унинг махсус шишириладиган кичик қайиғи сувга туширилган. Маҳаллий фермерлар ва зарур жиҳозлар сигирлар қолиб кетган қояга етказилган.
Сув сатҳи кўтарилиб бораётган бир пайтда ҳайвонлар аста-секин сув ёқасига йўналтирилган ва махсус арқонлар билан маҳкамланган. Кейин сигирлар навбатма-навбат сувга туширилиб, Энгл-Пойнт томон олиб борилган.
У ерда ҳайвонлар пляжга чиқарилган. Қутқарув операцияси соат 14:45 га келиб якунланган ва саккизта сигирнинг барчаси соғ-омон қирғоққа олиб чиқилган.
Фермер Ҳью Ричардснинг айтишича, қутқарув жараёни ҳудуднинг тошлоқ ва қояли экани сабабли анча мураккаб кечган. Қутқарувчилар сигирларнинг бош қисми сув остида қолиб кетмаслиги учун уларга махсус жиҳозланган тасмалар тақиб, ҳайвонларни эҳтиёткорлик билан қуруқликка йўналтирган.
Унинг таъкидлашича, сигирларни қирғоққа қайтариш ишлари тахминан бир ярим соат давом этган.
Қутқарувда иштирок этган балиқчи Рис Уоннакоат эса жараён жуда ташвишли бўлганини айтган. Унинг сўзларига кўра, ҳайвонларни сувдан олиб чиқиш вақтида уларга зарар етказиб қўйиш хавфи бўлгани учун сигирларни жуда эҳтиёткорлик билан бошқаришга тўғри келган.
Фермер қутқарувда иштирок этган барча мутахассисларга миннатдорлик билдирган. У Рис Уоннакоат, қутқарув қайиғи экипажи ва порт патрули ходимларига алоҳида ташаккур айтган.
Сигирларнинг барчаси хавфсиз тарзда қирғоққа олиб чиқилган. Ҳайвонларда қоядан қулаш оқибатида бир неча тирналиш ва кўкаришлар бўлган, аммо умумий ҳолати яхши экани маълум қилинган.
Фермернинг таъкидлашича, қутқарув операцияси муваффақиятли якунланган ва чорванинг барчаси омон қолган.
Изоҳлар 0
…