33 мамлакат аҳолисига уруш ҳолатига тайёр туриш тавсия этилди

·91·Дунё
33 мамлакат аҳолисига уруш ҳолатига тайёр туриш тавсия этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Дунёнинг 33 та давлати ўз фуқароларига эҳтимолий уруш, киберҳужумлар ва бошқа фавқулодда вазиятларга тайёр туришни тавсия қилмоқда.
  • АҚШ, Буюк Британия, Германия, Франсия, Япония, Канада, Мексика, Швеция, Норвегия, Ҳиндистон, Австралия ва Янги Зеландия каби мамлакатлар аҳолидан камида 72 соатдан 10 кунгача етадиган озиқ-овқат ва сув захирасини сақлашни сўрамоқда.

Newsweek нашри хабар беришича, дунёнинг 33 та мамлакати аҳолига эҳтимолий уруш, йирик киберҳужумлар ва бошқа фавқулодда вазиятларга тайёр туришни тавсия қилмоқда. Ушбу давлатлар қаторида АҚШ, Буюк Британия, Германия, Франция, Япония, Канада, Мексика, Швеция, Норвегия, Ҳиндистон, Австралия ва Янги Зеландия каби мамлакатлар бор.

Кўпчилик давлатлар фуқароларга камида 72 соатга етадиган озиқ-овқат ва сув захирасини тайёрлаб қўйишни маслаҳат берган. Франция, Буюк Британия, Канада, Япония, Мексика ва Нидерландияда уч кунлик захира тавсия этилади. Швеция ва Норвегияда бу муддат тахминан бир ҳафтани ташкил этади. Германия эса аҳолига 10 кунга етадиган захира тайёрлашни тавсия қилмоқда. Шу билан бирга, мамлакатнинг фуқаро муҳофазаси хизмати ҳатто уч кунлик захира ҳам фавқулодда вазиятларга тайёргарликни оширишини таъкидлайди. АҚШда ҳам бир неча кунга етадиган озиқ-овқат ва бошқа зарур буюмларни сақлаш тавсия қилинган. Ҳиндистонда эса фавқулодда ҳолатлар учун махсус тўплам тайёрлашга чақирилган.

Ушбу тавсиялар фақат ҳарбий можаролар билан чекланмайди. Улар табиий офатлар, электр энергиясининг узоқ вақтга ўчиши, сув таъминотидаги узилишлар ва муҳим инфратузилмага киберҳужумлар каби хавфларни ҳам қамраб олади. Бундай ҳолатларда дўконлар фаолияти тўхташи, маҳсулот етказиб беришда узилишлар юзага келиши, тўлов тизимлари ва ахборот хизматларидан фойдаланиш қийинлашиши мумкин.

Европа Иттифоқи ҳам аҳолига фавқулодда вазиятларда дастлабки 72 соат давомида мустақил ҳаракат қила олиш учун зарур захираларни тайёрлашни тавсия қилган. Буюк Британияда ҳам хонадонларда керакли маҳсулот ва буюмларни олдиндан сақлаш бўйича тарғибот ишлари олиб борилмоқда.

Тавсия этилган захиралар қаторига ичимлик суви, узоқ муддат сақланадиган озиқ-овқат, зарур дорилар, фонар, қўшимча батарейкалар ва радио киради. Электр энергияси ёки мобил алоқа узилган тақдирда радио орқали расмий огоҳлантириш ва хабарларни олиш мумкин. Захира миқдорини эса оила аъзолари сони, овқатланиш эҳтиёжлари ва доимий қабул қилинадиган дориларга қараб белгилаш тавсия этилади.

Германия фуқаро муҳофазаси хизмати захираларни бирданига эмас, балки аста-секин тўлдириб боришни маслаҳат беради. Чунки бундай тайёргарлик нафақат уруш ёки киберҳужумлар, балки сув тошқини, бўрон, қаттиқ совуқ ва электр таъминотидаги узоқ узилишлар вақтида ҳам фойдали бўлиши мумкин.

Шу билан бирга, мазкур тавсиялар уруш яқинлашганини англатмайди. Улар аҳолининг турли фавқулодда вазиятларга тайёргарлигини оширишга қаратилган.

Newsweekфавқулодда вазиятларфуқаро муҳофазасикиберҳужумлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кремний водийси гигантлари яқин ойларда глобал “СИ коллапси”ни кутмоқдаКремний водийси гигантлари яқин ойларда глобал “СИ коллапси”ни кутмоқда10 октябр 00:54Ўзбекистонда 9 ой ичида 69 мингдан ортиқ кибержиноят содир этилди — рақамлар очиқландиЎзбекистонда 9 ой ичида 69 мингдан ортиқ кибержиноят содир этилди — рақамлар очиқланди9 октябр 16:13Сунъий интеллект дастурлардаги заифликларни икки баробар кўп аниқламоқдаСунъий интеллект дастурлардаги заифликларни икки баробар кўп аниқламоқда31 июл 07:28«Уруш режаси»: Британияда аҳолига сув ва консерва захирасини тайёрлаш тавсия этилмоқда«Уруш режаси»: Британияда аҳолига сув ва консерва захирасини тайёрлаш тавсия этилмоқда19 сентябр 17:12Уруш тугаш арафасида: Украина тўлиқ ва шартсиз ўт очишни тўхтатишга тайёрлигини эълон қилдиУруш тугаш арафасида: Украина тўлиқ ва шартсиз ўт очишни тўхтатишга тайёрлигини эълон қилди23 сентябр 22:23Зеленскийга босим кучайди: собиқ вазир Федоров уруш режасини сўрамоқдаЗеленскийга босим кучайди: собиқ вазир Федоров уруш режасини сўрамоқда22 август 18:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда