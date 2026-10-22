Маккадаги воқеа: Бангладешлик эр-хотинлар ҳақида янги маълумотлар тарқалди

·3·Дунё
Маккадаги воқеа: Бангладешлик эр-хотинлар ҳақида янги маълумотлар тарқалди

Саудия Арабистонининг Макка шаҳридаги Масжидул Ҳаром билан боғлиқ воқеа жамоатчилик эътиборини тортди. Ҳодиса ҳақида тарқалган хабарлар ва ижтимоий тармоқлардаги муҳокамалар ортидан Бангладешнинг икки фуқароси ҳақида янги маълумотлар пайдо бўлди. ОАВ хабарларига кўра, уларнинг ота-онаси ушбу икки шахс турмуш қурмаганини билдирган.

Мазкур маълумот воқеа атрофидаги муҳокамаларга янги жиҳат қўшди. Дастлабки хабарларда улар эр-хотин сифатида тилга олинган бўлса-да, яқинлари томонидан билдирилган фикрлар бу маълумотга ойдинлик киритиш зарурлигини кўрсатмоқда.

Бундан ташқари, ҳодиса билан боғлиқ ҳолда ижтимоий тармоқларда тарқалган сурат ҳам ушбу икки фуқарога тегишли эмаслиги айтилмоқда. Бу эса воқеа ҳақида интернетда тарқалаётган маълумотларнинг барчасини ҳам тасдиқланган факт сифатида қабул қилиш мумкин эмаслигини англатади.

МаккаМасжидул ҲаромСаудия Арабистони
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саудия Арабистони бир оёқли непаллик йигит ҳаётини ўзгартирдиСаудия Арабистони бир оёқли непаллик йигит ҳаётини ўзгартирди11 август 23:19Яқин Шарқда сенсация: Туркия, Саудия ва Покистон «Мусулмон НАТО»сини тузди!Яқин Шарқда сенсация: Туркия, Саудия ва Покистон «Мусулмон НАТО»сини тузди!7 август 21:20Беҳзод Мирзаев ва Заҳро Мирзаева Умра зиёратини адо этмоқда (видео)Беҳзод Мирзаев ва Заҳро Мирзаева Умра зиёратини адо этмоқда (видео)30 июл 14:21Каъбани тушида кўрган даун синдромли, 14 ёшли Ҳума Умра учун пул йиғиб барчани эътиборида!Каъбани тушида кўрган даун синдромли, 14 ёшли Ҳума Умра учун пул йиғиб барчани эътиборида!15 август 17:32Маккайи мукаррамадаги "Масжид ал-Ҳаром" бош имоми Ўзбекистонга ташриф буюрдиМаккайи мукаррамадаги "Масжид ал-Ҳаром" бош имоми Ўзбекистонга ташриф буюрди8 июл 12:38Маккада икки бангладешлик келин-куёв қатл этилди: Шов-шувли воқеа тафсилотлари (видео)Маккада икки бангладешлик келин-куёв қатл этилди: Шов-шувли воқеа тафсилотлари (видео)20 октябр 16:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда