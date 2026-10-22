Маккадаги воқеа: Бангладешлик эр-хотинлар ҳақида янги маълумотлар тарқалди
Саудия Арабистонининг Макка шаҳридаги Масжидул Ҳаром билан боғлиқ воқеа жамоатчилик эътиборини тортди. Ҳодиса ҳақида тарқалган хабарлар ва ижтимоий тармоқлардаги муҳокамалар ортидан Бангладешнинг икки фуқароси ҳақида янги маълумотлар пайдо бўлди. ОАВ хабарларига кўра, уларнинг ота-онаси ушбу икки шахс турмуш қурмаганини билдирган.
Мазкур маълумот воқеа атрофидаги муҳокамаларга янги жиҳат қўшди. Дастлабки хабарларда улар эр-хотин сифатида тилга олинган бўлса-да, яқинлари томонидан билдирилган фикрлар бу маълумотга ойдинлик киритиш зарурлигини кўрсатмоқда.
Бундан ташқари, ҳодиса билан боғлиқ ҳолда ижтимоий тармоқларда тарқалган сурат ҳам ушбу икки фуқарога тегишли эмаслиги айтилмоқда. Бу эса воқеа ҳақида интернетда тарқалаётган маълумотларнинг барчасини ҳам тасдиқланган факт сифатида қабул қилиш мумкин эмаслигини англатади.
Изоҳлар 0
…