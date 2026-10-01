Хитой роботлари Саудия Арабистонининг анъанавий рақсини ижро этди (видео)

·39·Дунё
Хитой роботлари Саудия Арабистонининг анъанавий рақсини ижро этди (видео)

2026 йил 28 сентябрь куни Саудия Арабистонининг Риёд шаҳрида Хитой Халқ Республикаси ташкил топганининг 77 йиллиги муносабати билан қабул маросими ўтказилди. Тадбир Хитойнинг Саудия Арабистонидаги элчихонаси томонидан ташкил этилган. Бу ҳақда Хитойнинг Саудия Арабистонидаги элчихонаси маълум қилди.

Маросимнинг энг қизиқарли лаҳзаларидан бири Хитойда ишлаб чиқарилган гуманоид роботларнинг чиқиши бўлди. Роботлар Саудия Арабистонининг анъанавий кийимларида саҳнага чиқиб, мамлакатнинг машҳур «Ardah» анъанавий рақсига хос ҳаракатларни ижро этди. Айрим кадрларда роботларнинг қўлларида қиличлар билан уйғун ҳаракат қилгани кўринади.

Тадбир Риёддаги Маданият саройида бўлиб ўтди. Унда Риёд шаҳри ҳокими шаҳзода Файсал бин Абдулазиз бин Айяф, Хитойнинг Саудия Арабистонидаги элчиси Чан Хуа, дипломатлар, давлат амалдорлари ва бошқа меҳмонлар иштирок этди. Расмий маълумотга кўра, маросимга 600 нафардан ортиқ меҳмон ташриф буюрган.

Роботларнинг Саудия Арабистонининг анъанавий рақсини ижро этиши тадбирга ўзига хос тус бериб, ижтимоий тармоқларда ҳам катта қизиқиш уйғотди. Хитой элчиси Чан Хуа роботларнинг чиқиши меҳмонларда катта таассурот қолдирганини таъкидлаган.

Саудия АрабистониРиёдХитой Халқ РеспубликасиЧан Хуа
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саудия Арабистони Қуддус ва 1967 йилги чегаралар бўйича муросасиз баёнот берди!Саудия Арабистони Қуддус ва 1967 йилги чегаралар бўйича муросасиз баёнот берди!27 сентябр 13:05«Теҳронга махфий қўнғироқ!»: Хитой Эрондан яманлик хусийларни жиловлашни сўради«Теҳронга махфий қўнғироқ!»: Хитой Эрондан яманлик хусийларни жиловлашни сўради17 сентябр 21:33«Туркия ва Покистонни қаттиқ жазолаймиз!»: Ҳусийлардан Анқарага кескин таҳдид«Туркия ва Покистонни қаттиқ жазолаймиз!»: Ҳусийлардан Анқарага кескин таҳдид20 сентябр 12:48«Исломий НАТО»да бўлиниш: Покистон Саудия Арабистонини ҳимоя қилмади«Исломий НАТО»да бўлиниш: Покистон Саудия Арабистонини ҳимоя қилмади11 сентябр 00:02Саудия Арабистони 7 та давлатдан ёрдам сўради: Яқин Шарқ катта тўқнашув ёқасидами?Саудия Арабистони 7 та давлатдан ёрдам сўради: Яқин Шарқ катта тўқнашув ёқасидами?18 сентябр 07:29Саудия Ҳўрмуз бўғозини четлаб ўтувчи стратегик қувурни тиклади: нефть нархи арзонлашдиСаудия Ҳўрмуз бўғозини четлаб ўтувчи стратегик қувурни тиклади: нефть нархи арзонлашди23 сентябр 08:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота