Хитой роботлари Саудия Арабистонининг анъанавий рақсини ижро этди (видео)
2026 йил 28 сентябрь куни Саудия Арабистонининг Риёд шаҳрида Хитой Халқ Республикаси ташкил топганининг 77 йиллиги муносабати билан қабул маросими ўтказилди. Тадбир Хитойнинг Саудия Арабистонидаги элчихонаси томонидан ташкил этилган. Бу ҳақда Хитойнинг Саудия Арабистонидаги элчихонаси маълум қилди.
Маросимнинг энг қизиқарли лаҳзаларидан бири Хитойда ишлаб чиқарилган гуманоид роботларнинг чиқиши бўлди. Роботлар Саудия Арабистонининг анъанавий кийимларида саҳнага чиқиб, мамлакатнинг машҳур «Ardah» анъанавий рақсига хос ҳаракатларни ижро этди. Айрим кадрларда роботларнинг қўлларида қиличлар билан уйғун ҳаракат қилгани кўринади.
Тадбир Риёддаги Маданият саройида бўлиб ўтди. Унда Риёд шаҳри ҳокими шаҳзода Файсал бин Абдулазиз бин Айяф, Хитойнинг Саудия Арабистонидаги элчиси Чан Хуа, дипломатлар, давлат амалдорлари ва бошқа меҳмонлар иштирок этди. Расмий маълумотга кўра, маросимга 600 нафардан ортиқ меҳмон ташриф буюрган.
Роботларнинг Саудия Арабистонининг анъанавий рақсини ижро этиши тадбирга ўзига хос тус бериб, ижтимоий тармоқларда ҳам катта қизиқиш уйғотди. Хитой элчиси Чан Хуа роботларнинг чиқиши меҳмонларда катта таассурот қолдирганини таъкидлаган.
Изоҳлар 0
…