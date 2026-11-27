Маккадаги Қироллик соат минораси бир йўла иккита Гиннес рекордини ўрнатди
Саудия Арабистонининг Макка шаҳридаги машҳур «Абраж ал-Байт» мажмуаси таркибида жойлашган Қироллик соат минораси бир вақтнинг ўзида икки йўналиш бўйича Гиннес рекордлар китобига киритилди. Макка шаҳри ва муқаддас жойлар бўйича Қироллик комиссияси 17 ноябрь куни 2026 йил 5 январда қайд этилган ушбу тарихий натижаларни расман эълон қилди.
Қайд этилган янги жаҳон рекордлари
Миноранинг ноёб меъморий ечимлари туфайли иккита янги кўрсаткич жаҳон миқёсида энг юқори деб топилди:
Бино ичидаги дунёдаги энг баланд музей: 426,875 метр баландликда жойлашган бўлиб, у осмонўпар бинонинг юқори қисмидаги тўртта қаватни эгаллайди.
Дунёдаги энг баланд очиқ кузатув майдончаси: 560,875 метр баландликда барпо этилган ушбу майдончадан Маккадаги муқаддас Масжид ал-Ҳаромнинг бетакрор манзараси яққол кўриниб туради.
Қироллик соат минорасининг асосий техник кўрсаткичлари
Кўрсаткичлар
Расмий маълумотлар
Мажмуа номи
«Абраж ал-Байт» (Қироллик соат минораси)
Миноранинг умумий баландлиги
601 метр
Соат циферблатлари диаметри
43 метр
Рекордлар қайд этилган сана
2026 йил 5 январь (расмий эълон — 17 ноябрь)
Сизнингча, Маккадаги ушбу меъморий мўъжизанинг янги рекордлари зиёратчилар ва сайёҳлар оқимини янада оширишга қандай ҳисса қўшади?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва дунёнинг энг ҳайратланарли иншоотлари ҳамда муқаддас масканлар янгиликларини кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…