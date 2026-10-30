Саудия Арабистони Макка шаҳри яқинида ҳусийлар дронини уриб туширди

·1·Дунё
Саудия Арабистони Макка шаҳри яқинида ҳусийлар дронини уриб туширди

30 октябрь куни Саудия Арабистони ҳудудида, Макка шаҳри атрофида Ямандаги ҳусийлар томонидан учирилгани айтилган дрон тутиб қолинди. Мамлакат бошчилигидаги коалиция ҳаво ҳужумидан мудофаа кучлари учувчисиз қурилмани аниқлаб, йўқ қилганини маълум қилди. Бу ҳақда Associated Press хабар берди.

Коалиция вакили, генерал-майор Туркий ал-Моликийнинг билдиришича, дрон Макка шаҳри ҳудудида тутиб қолинган. Бироқ у қурилманинг аниқ қайси нишонга йўналтирилгани ҳақида маълумот бермаган.

Ҳусийларнинг ҳарбий вакили Яҳё Сари эса Макка ёки Саудия ҳудудига ҳужум уюштирилганини рад этди. Унинг таъкидлашича, гуруҳнинг ҳарбий амалиётлари Саудия Арабистонининг нефть объектлари ва ҳарбий базаларига қаратилган.

Қайд этиш жоиз, Саудия Арабистони аввал ҳам Макка ва Мадина томон йўналтирилган ракета ҳамда дронларни тутиб қолганини билдирган. Ҳусийлар эса муқаддас шаҳарларни нишонга олгани ҳақидаги айбловларни бир неча бор инкор этган.

Шунингдек, 29 октябрь куни Ҳормуз бўғозида танкерга портловчи мосламалар ёрдамида ҳужум қилинган. Буюк Британиянинг Денгиз савдо операциялари бошқармаси (UKMTO) маълумотига кўра, кичик қайиқдаги шахслар танкернинг сув сатҳидан юқори қисмига иккита портловчи мослама ўрнатган. Кейинги портлашлар оқибатида кема двигателлар бўлимида ёнғин чиққан ва танкер вақтинча ҳаракатдан тўхтаган.

Кейинчалик ёнғин ўчирилган, танкер эса сафарини давом эттирган. Экипаж аъзолари жабрланмаган, денгиз муҳитига зарар етмаган. Ҳозирча ҳужум ортида ким тургани маълум қилинмаган.

Саудия АрабистониҲусийларМаккаҲормуз бўғози
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маккада “қизил” хавф даражаси: Каъба атрофида жала остида тавоф давом этмоқда (видео)Маккада “қизил” хавф даражаси: Каъба атрофида жала остида тавоф давом этмоқда (видео)27 октябр 10:11Маккадаги воқеа: Бангладешлик эр-хотинлар ҳақида янги маълумотлар тарқалдиМаккадаги воқеа: Бангладешлик эр-хотинлар ҳақида янги маълумотлар тарқалди22 октябр 14:34Саудия Арабистони бош муфтийи ҳарбийларга мурожаат қилдиСаудия Арабистони бош муфтийи ҳарбийларга мурожаат қилди26 сентябр 08:50Очлик билан курашаётган Ямандаги эгизакларОчлик билан курашаётган Ямандаги эгизакларКеча 17:28«Омандаги ўта махфий музокара!»: АҚШ ва ҳусийлар яширин келишувга эришди«Омандаги ўта махфий музокара!»: АҚШ ва ҳусийлар яширин келишувга эришди16 сентябр 22:33Ҳусийлар Маккага дрон учирдими? Муҳаммад бин Салмон ҳарбий ёрдам сўраб Мисрга бордиҲусийлар Маккага дрон учирдими? Муҳаммад бин Салмон ҳарбий ёрдам сўраб Мисрга борди16 сентябр 09:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда
Ғаналик сохта пайғамбар инсониятни қутқариш учун кемалар қурмоқда