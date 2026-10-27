Маккада “қизил” хавф даражаси: Каъба атрофида жала остида тавоф давом этмоқда (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Саудия Арабистони Миллий метеорология маркази Макка шаҳрида юзага келган кучли жала ва сел хавфи сабабли энг юқори — «қизил» огоҳлантириш даражасини эълон қилди.
- Шаҳар кўчаларида сув тошқинлари транспорт ҳаракатини фалажлаб, Фуқаролик мудофааси хизмати хавфли оқимда қолган инсонлар ва болаларни қутқариш бўйича фавқулодда амалиётлар ўтказди.
Саудия Арабистонининг муқаддас Макка шаҳри ва Масжидул Ҳарам атрофида кузатилаётган сурункали жала ва момақалдироқ жиддий табиий офат манзарасини келтириб чиқарди. Саудия Арабистони Миллий метеорология маркази (NCM) ҳудудда сув тошқини ва хавфли сел хавфи юқори бўлгани сабабли энг юқори — «қизил» огоҳлантириш даражасини эълон қилди.
Шаҳар кўчаларида тезкор сув оқимлари пайдо бўлиб, ҳаракатни тўхтатиб қўйган бир вақтда, Каъбатуллоҳда миллионлаб умра зиёратчилари ёғаётган жала остида ибодатларини тўхтатмай давом эттирмоқда.
Шаҳарда кучли сел ва хавфли оқимлар: Машиналар сув гирдобида
Кўчалардаги вазият кескинлашгани ижтимоий тармоқларда тарқалаётган тасвирларда яққол кўринмоқда:
Кўчалардаги шиддатли оқимлар: Макканинг нисбатан пасттекисликда жойлашган ҳудудларида сув сатҳи бир зумда кўтарилиб, транспорт воситаларини оқизиб кетиш даражасидаги кучли оқимларни ҳосил қилди;
Қатновдаги жиддий қийинчиликлар: Зиёратчилар истиқомат қилаётган меҳмонхоналар ва муқаддас қадамжолар оралиғидаги йўлларда автотранспорт ҳамда пиёдалар ҳаракати кескин мураккаблашди;
Сув остидаги болалар ва қутқарув: Саудия Фуқаролик мудофааси хизмати (Civil Defense) сел сувлари яқинига бориб қолган бир қанча инсонларни, жумладан, хавфли оқим оқизиб кетган ёш болаларни қутқариш бўйича фавқулодда амалиётларни ўтказди.
Масжидул Ҳарамдаги манзара: Ёмғир остидаги тавоф
Кучли ёғингарчиликка қарамай, ислом оламининг бош масжидида ибодатлар тўхтагани йўқ:
Каъба атрофидаги ибодат: Ёғаётган шиддатли ёмғир ва момақалдироққа қарамасдан, зиёратчилар Каъба атрофида тавоф амалларини давом эттирмоқда;
Тўхтовсиз тозалаш ишлари: Масжид ходимлари ва махсус техникалар мармар полларда зиёратчилар тойиб кетмаслиги учун тўпланиб қолган сувларни узлуксиз ҳайдаш ва хавфсизликни таъминлаш чораларини кўрмоқда;
Расмий мурожаат: Ҳукумат органлари ва фуқаролик мудофааси вакиллари аҳоли ҳамда зиёратчиларни сойлар, сув тўпланадиган пастлик ва водийларга бормасликка, расмий кўрсатмаларга қатъий амал қилишга чақирмоқда.
Маккадаги фавқулодда об-ҳаво тафсилотлари
Кўрсаткич
Ҳолат ва тафсилотлар
Ҳудуд
Макка шаҳри ва Масжидул Ҳарам атрофи (Саудия Арабистони)
Хавф даражаси
«Қизил» (энг юқори хавф тоифаси — NCM)
Асосий таҳдидлар
Тезкор сел оқимлари, кўчалардаги тошқинлар, транспорт фалажлиги
Қутқарув чоралари
Фуқаролик мудофааси оқимда қолган фуқаролар ва болаларни қутқарди
Зиёратгоҳ ҳолати
Масжидул Ҳарамда сув тозалаш ишлари тўхтовсиз давом этмоқда, тавоф тўхтамаган
Тавсиялар
Очиқ сув ҳавзалари ва пастликлардан узоқ туриш, расмий хабарларга риоя қилиш
Изоҳлар 0
…