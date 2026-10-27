Маккада “қизил” хавф даражаси: Каъба атрофида жала остида тавоф давом этмоқда (видео)

·86·Дунё
Маккада “қизил” хавф даражаси: Каъба атрофида жала остида тавоф давом этмоқда (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Саудия Арабистони Миллий метеорология маркази Макка шаҳрида юзага келган кучли жала ва сел хавфи сабабли энг юқори — «қизил» огоҳлантириш даражасини эълон қилди.
  • Шаҳар кўчаларида сув тошқинлари транспорт ҳаракатини фалажлаб, Фуқаролик мудофааси хизмати хавфли оқимда қолган инсонлар ва болаларни қутқариш бўйича фавқулодда амалиётлар ўтказди.

Саудия Арабистонининг муқаддас Макка шаҳри ва Масжидул Ҳарам атрофида кузатилаётган сурункали жала ва момақалдироқ жиддий табиий офат манзарасини келтириб чиқарди. Саудия Арабистони Миллий метеорология маркази (NCM) ҳудудда сув тошқини ва хавфли сел хавфи юқори бўлгани сабабли энг юқори — «қизил» огоҳлантириш даражасини эълон қилди.

Шаҳар кўчаларида тезкор сув оқимлари пайдо бўлиб, ҳаракатни тўхтатиб қўйган бир вақтда, Каъбатуллоҳда миллионлаб умра зиёратчилари ёғаётган жала остида ибодатларини тўхтатмай давом эттирмоқда.

Шаҳарда кучли сел ва хавфли оқимлар: Машиналар сув гирдобида

Кўчалардаги вазият кескинлашгани ижтимоий тармоқларда тарқалаётган тасвирларда яққол кўринмоқда:

  • Кўчалардаги шиддатли оқимлар: Макканинг нисбатан пасттекисликда жойлашган ҳудудларида сув сатҳи бир зумда кўтарилиб, транспорт воситаларини оқизиб кетиш даражасидаги кучли оқимларни ҳосил қилди;

  • Қатновдаги жиддий қийинчиликлар: Зиёратчилар истиқомат қилаётган меҳмонхоналар ва муқаддас қадамжолар оралиғидаги йўлларда автотранспорт ҳамда пиёдалар ҳаракати кескин мураккаблашди;

  • Сув остидаги болалар ва қутқарув: Саудия Фуқаролик мудофааси хизмати (Civil Defense) сел сувлари яқинига бориб қолган бир қанча инсонларни, жумладан, хавфли оқим оқизиб кетган ёш болаларни қутқариш бўйича фавқулодда амалиётларни ўтказди.

Масжидул Ҳарамдаги манзара: Ёмғир остидаги тавоф

Кучли ёғингарчиликка қарамай, ислом оламининг бош масжидида ибодатлар тўхтагани йўқ:

  • Каъба атрофидаги ибодат: Ёғаётган шиддатли ёмғир ва момақалдироққа қарамасдан, зиёратчилар Каъба атрофида тавоф амалларини давом эттирмоқда;

  • Тўхтовсиз тозалаш ишлари: Масжид ходимлари ва махсус техникалар мармар полларда зиёратчилар тойиб кетмаслиги учун тўпланиб қолган сувларни узлуксиз ҳайдаш ва хавфсизликни таъминлаш чораларини кўрмоқда;

  • Расмий мурожаат: Ҳукумат органлари ва фуқаролик мудофааси вакиллари аҳоли ҳамда зиёратчиларни сойлар, сув тўпланадиган пастлик ва водийларга бормасликка, расмий кўрсатмаларга қатъий амал қилишга чақирмоқда.

Маккадаги фавқулодда об-ҳаво тафсилотлари

Кўрсаткич

Ҳолат ва тафсилотлар

Ҳудуд

Макка шаҳри ва Масжидул Ҳарам атрофи (Саудия Арабистони)

Хавф даражаси

«Қизил» (энг юқори хавф тоифаси — NCM)

Асосий таҳдидлар

Тезкор сел оқимлари, кўчалардаги тошқинлар, транспорт фалажлиги

Қутқарув чоралари

Фуқаролик мудофааси оқимда қолган фуқаролар ва болаларни қутқарди

Зиёратгоҳ ҳолати

Масжидул Ҳарамда сув тозалаш ишлари тўхтовсиз давом этмоқда, тавоф тўхтамаган

Тавсиялар

Очиқ сув ҳавзалари ва пастликлардан узоқ туриш, расмий хабарларга риоя қилиш

МаккаСаудия АрабистониМасжидул Ҳарамтабиий офат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маккадаги воқеа: Бангладешлик эр-хотинлар ҳақида янги маълумотлар тарқалдиМаккадаги воқеа: Бангладешлик эр-хотинлар ҳақида янги маълумотлар тарқалди22 октябр 14:34Саудия Арабистони бир оёқли непаллик йигит ҳаётини ўзгартирдиСаудия Арабистони бир оёқли непаллик йигит ҳаётини ўзгартирди11 август 23:19Яқин Шарқда сенсация: Туркия, Саудия ва Покистон «Мусулмон НАТО»сини тузди!Яқин Шарқда сенсация: Туркия, Саудия ва Покистон «Мусулмон НАТО»сини тузди!7 август 21:20Беҳзод Мирзаев ва Заҳро Мирзаева Умра зиёратини адо этмоқда (видео)Беҳзод Мирзаев ва Заҳро Мирзаева Умра зиёратини адо этмоқда (видео)30 июл 14:21Каъбани тушида кўрган даун синдромли, 14 ёшли Ҳума Умра учун пул йиғиб барчани эътиборида!Каъбани тушида кўрган даун синдромли, 14 ёшли Ҳума Умра учун пул йиғиб барчани эътиборида!15 август 17:32Маккайи мукаррамадаги "Масжид ал-Ҳаром" бош имоми Ўзбекистонга ташриф буюрдиМаккайи мукаррамадаги "Масжид ал-Ҳаром" бош имоми Ўзбекистонга ташриф буюрди8 июл 12:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда