Пингвинларни санаш учун 2700 долларгача маош: Антарктидада ғаройиб иш ўринлари очилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Британиянинг УК Антарктик Ҳеритаге Труст мерос фонди Антарктидадаги Порт-Локрой стансиясига ходимларни ишга қабул қилмоқда, уларга ойига 2700 АҚШ долларигача маош таклиф этилмоқда.
- Танланган ходимлар пингвинлар популяциясини ҳисоблаш, почта бўлимида ишлаш ҳамда сайёҳларга хизмат кўрсатиш каби вазифаларни бажаришлари керак.
Интернет тармоқларида саёҳат ихлосмандлари ва экзотик касбларни хуш кўрувчилар учун ноодатий бўш иш ўрни эълон қилинди. Британиянинг UK Antarctic Heritage Trust мерос фонди Антарктидадаги собиқ тадқиқот базаси ҳисобланган Порт-Локрой станциясига ходимларни ишга таклиф этмоқда.
Forbes нашри маълумотларига кўра, номзодлар дунёнинг энг совуқ ва овлоқ нуқтасида фаолият юритиб, ойига 1 449 фунтдан 2 096 фунт стерлинггача (тахминан 2 500 евро ёки 2 700 АҚШ доллари) маош олишлари мумкин.
Асосий вазифалар: Пингвинлардан тортиб минглаб почта хатларигача
Бу манзилдаги фаолият фақатгина сайрдан иборат бўлмайди. Танлаб олинган ходимлар зиммасига қуйидаги масъулиятли вазифалар юкланади:
Пингвинлар популяциясини ҳисоблаш: Ҳудуддаги пингвинлар колониясини кунлик мониторинг қилиш ва уларнинг сонини аниқ санаб, ҳисобот юритиш;
Дунёнинг энг жанубий почтаси: База ҳудудида жойлашган тарихий почта бўлимида ишлаш, 80 мингдан ортиқ сайёҳлик табрикномасига махсус муҳрларни босиш ва жўнатиш;
Сайёҳларга хизмат кўрсатиш: Станцияга келувчи круиз кемалари сайёҳларини кутиб олиш, маҳаллий музей фаолиятини юритиш ва сувенирлар дўконини бошқариш.
«Орзудаги иш»нинг оғир томонлари: Ҳафтасига бир марта душ ва қор кураш
Иш муддати 6 ойга мўлжалланган бўлиб, номзодлардан жиддий жисмоний ва руҳий чидамлилик талаб этилади:
Оғир жисмоний юклама: Ходимлар кунлик эҳтиёж учун 20 литрлик сув идишларини ташиши, 15 килограммгача бўлган юк қутиларини кўтариши, станция атрофини қалин қордан тозалаши ҳамда сирпанчиқ қоялар ёнидаги қайиқлардан юкларни қўлда тушириши лозим;
Маиший шароитлар чекловлари: Станцияда сув қувури, марказий канализация, мобил алоқа ва доимий тиббий ёрдам пункти мавжуд эмас;
Турар жой тартиби: Ходимлар ҳаво ҳарорати 14-15 даража иссиқликда турадиган умумий ётоқхонада яшайди ва одатда ҳафтасига атиги бир марта душ қабул қилиш имкониятига эга бўлади.
Қандай имтиёзлар берилади?
Мураккаб шароитларга қарамай, ташкилотчилар ходимларни барча зарур таъминот билан таъминлайди:
Турар жой, уч маҳал овқатланиш ва совуқдан ҳимояловчи махсус иссиқ кийим-кечаклар ташкилот томонидан бепул тақдим этилади;
Иш ҳақидан даромад солиғини тўлаш эса ходимларнинг ўз зиммасига юклатилади.
Изоҳлар 0
…