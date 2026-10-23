Пингвинларни санаш учун 2700 долларгача маош: Антарктидада ғаройиб иш ўринлари очилди

·45·Дунё
Пингвинларни санаш учун 2700 долларгача маош: Антарктидада ғаройиб иш ўринлари очилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Британиянинг УК Антарктик Ҳеритаге Труст мерос фонди Антарктидадаги Порт-Локрой стансиясига ходимларни ишга қабул қилмоқда, уларга ойига 2700 АҚШ долларигача маош таклиф этилмоқда.
  • Танланган ходимлар пингвинлар популяциясини ҳисоблаш, почта бўлимида ишлаш ҳамда сайёҳларга хизмат кўрсатиш каби вазифаларни бажаришлари керак.

Интернет тармоқларида саёҳат ихлосмандлари ва экзотик касбларни хуш кўрувчилар учун ноодатий бўш иш ўрни эълон қилинди. Британиянинг UK Antarctic Heritage Trust мерос фонди Антарктидадаги собиқ тадқиқот базаси ҳисобланган Порт-Локрой станциясига ходимларни ишга таклиф этмоқда.

Forbes нашри маълумотларига кўра, номзодлар дунёнинг энг совуқ ва овлоқ нуқтасида фаолият юритиб, ойига 1 449 фунтдан 2 096 фунт стерлинггача (тахминан 2 500 евро ёки 2 700 АҚШ доллари) маош олишлари мумкин.

Асосий вазифалар: Пингвинлардан тортиб минглаб почта хатларигача

Бу манзилдаги фаолият фақатгина сайрдан иборат бўлмайди. Танлаб олинган ходимлар зиммасига қуйидаги масъулиятли вазифалар юкланади:

  • Пингвинлар популяциясини ҳисоблаш: Ҳудуддаги пингвинлар колониясини кунлик мониторинг қилиш ва уларнинг сонини аниқ санаб, ҳисобот юритиш;

  • Дунёнинг энг жанубий почтаси: База ҳудудида жойлашган тарихий почта бўлимида ишлаш, 80 мингдан ортиқ сайёҳлик табрикномасига махсус муҳрларни босиш ва жўнатиш;

  • Сайёҳларга хизмат кўрсатиш: Станцияга келувчи круиз кемалари сайёҳларини кутиб олиш, маҳаллий музей фаолиятини юритиш ва сувенирлар дўконини бошқариш.

«Орзудаги иш»нинг оғир томонлари: Ҳафтасига бир марта душ ва қор кураш

Иш муддати 6 ойга мўлжалланган бўлиб, номзодлардан жиддий жисмоний ва руҳий чидамлилик талаб этилади:

  • Оғир жисмоний юклама: Ходимлар кунлик эҳтиёж учун 20 литрлик сув идишларини ташиши, 15 килограммгача бўлган юк қутиларини кўтариши, станция атрофини қалин қордан тозалаши ҳамда сирпанчиқ қоялар ёнидаги қайиқлардан юкларни қўлда тушириши лозим;

  • Маиший шароитлар чекловлари: Станцияда сув қувури, марказий канализация, мобил алоқа ва доимий тиббий ёрдам пункти мавжуд эмас;

  • Турар жой тартиби: Ходимлар ҳаво ҳарорати 14-15 даража иссиқликда турадиган умумий ётоқхонада яшайди ва одатда ҳафтасига атиги бир марта душ қабул қилиш имкониятига эга бўлади.

Қандай имтиёзлар берилади?

Мураккаб шароитларга қарамай, ташкилотчилар ходимларни барча зарур таъминот билан таъминлайди:

  • Турар жой, уч маҳал овқатланиш ва совуқдан ҳимояловчи махсус иссиқ кийим-кечаклар ташкилот томонидан бепул тақдим этилади;

  • Иш ҳақидан даромад солиғини тўлаш эса ходимларнинг ўз зиммасига юклатилади.

АнтарктидаПорт-ЛокройUK Antarctic Heritage TrustПингвинлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олдиДрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди1 август 23:51Антарктида музликлари Қуёш тизимининг юлдузлараро саёҳати тарихини очдиАнтарктида музликлари Қуёш тизимининг юлдузлараро саёҳати тарихини очди15 май 21:502035 йилгача бўлган прогноз: Қайси муҳандислар энг кўп талаб қилинади?2035 йилгача бўлган прогноз: Қайси муҳандислар энг кўп талаб қилинади?20 октябр 13:06Россиялик эксперт: Россия ўзбекларсиз яшай олади, Ўзбекистон Россиясиз яшай оладими?Россиялик эксперт: Россия ўзбекларсиз яшай олади, Ўзбекистон Россиясиз яшай оладими?8 октябр 15:20“Мадагаскар”дагидек қочиш: пингвинлар қафасдан чиқиб, ҳайвонот боғини бемалол сайр қилгани тармоқларда қизиқиш уйғотди“Мадагаскар”дагидек қочиш: пингвинлар қафасдан чиқиб, ҳайвонот боғини бемалол сайр қилгани тармоқларда қизиқиш уйғотди15 сентябр 00:53Саудия Арабистони йирик нефть қувурини тиклади: Нефть нархи 95 долларгача тушдиСаудия Арабистони йирик нефть қувурини тиклади: Нефть нархи 95 долларгача тушди29 сентябр 09:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди