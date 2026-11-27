Ер юзидаги энг совуқ синфхона: Жавоҳирбек Азизов нега Антарктида яхшироқ раҳбарларни тарбиялай олади, деб ҳисоблайди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- МАФ Травел Сервисес ЛЛК асосчиси Жавоҳирбек Азизов раҳбарларни экстремал шароитда бошқарув кўникмаларига ўргатишга қаратилган Антарктик Леадершип Эхпедитион Фрамеворк (АЛЕФ) консепсиясини ишлаб чиқди.
- 2026-йил 10-апрелда ССРН платформасида эълон қилинган ушбу тадқиқот бешта таркибий қисмдан иборат бўлиб, у раҳбарларга ноаниқлик ва операцион стресс шароитида қарор қабул қилишни ўргатишни мақсад қилади.
1915 йилда Уэдделл денгизининг қалин музлари Эрнест Шеклтоннинг «Эндюранс» кемасини аста-секин эзиб ташлади. Йигирма саккиз киши ёрдамдан минглаб километр узоқда, қутқарувчиларни чақиришнинг ҳеч қандай имконисиз муз устида қолиб кетди. Орадан қарийб икки йил ўтиб, уларнинг ҳар бири уйига тирик қайтди.
Орадан бир асрдан кўпроқ вақт ўтган бўлса-да, «Эндюранс» тарихи бизнес мактабларида босим остида раҳбарлик қилиш сабоғи сифатида ҳамон айтиб берилади: ҳар бир режа барбод бўлган ва ҳар бир қарор ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлган пайтда жамоани қандай қилиб бирга сақлаб қолиш мумкин.
Нью-Йоркдаги MAF Travel Services LLC саёҳат компанияси асосчиси ва бош директори Жавоҳирбек Азизов бу сабоқни бир қадам олдинга олиб чиқади. Агар раҳбарлар худди шундай муҳитда, лекин хавфсиз ва тизимли тарзда, кема ҳалокатига учрамасдан ўрганиш имконига эга бўлса-чи?
Ер юзидаги энг оғир манзил
Антарктидада доимий аҳоли, шаҳарлар ва мунтазам рейслар учун аэропортлар йўқ. Бу сайёрадаги энг совуқ, энг шамолли ва энг қуруқ қитъа. Шунга қарамай, у энди фақат олимлар учун эмас. Ҳар мавсумда бу ерга 100 мингдан ортиқ сайёҳ келади, уларнинг аксарияти Аргентина ёки Чилининг жанубидан йўлга чиқиб, кемада Антарктида ярим оролига етиб боради.
Мавсум жанубий ярим шардаги ёз ойларига тўғри келади, яъни ушбу мақола эълон қилинаётган пайтда экспедиция кемалари яна жануб томон йўл олмоқда. Ҳар бир ташриф Антарктида тўғрисидаги шартнома тизими ва Халқаро Антарктида туроператорлари уюшмаси белгилаган қатъий қоидаларга бўйсунади: бир вақтнинг ўзида қирғоққа нечта одам тушиши мумкинлигидан тортиб, ёввойи ҳайвонларга қанчалик яқин бориш мумкинлигигача.
Кўпчилик сайёҳлар учун Антарктида — умрда бир марта бўладиган саёҳат. Азизов учун эса у синфхона ҳамдир.
Кундалик бизнесдан туғилган ғоя
Азизов бу ғояга қутб тадқиқотчиси сифатида эмас, балки ўн беш йил давомида тўлиқ бўлмаган маълумотлар асосида қарор қабул қилиб келаётган тадбиркор сифатида келган.
У илк бизнесини 16 ёшида Бухорода бошлаган, кейинчалик ресторан ва меҳмонхонага ҳаммуассис бўлган. АҚШда у MAFTRAVEL компаниясидан ташқари Филадельфиядаги MAF EXPRESSS INC штатлараро юк ташиш компаниясини бошқаради — бу соҳада битта кечикиш бутун ҳафталик етказиб беришлар жадвалини ўзгартириб юбориши мумкин. Ушбу бизнесларнинг ҳар бири бир хил сабоқ берган: режалар ҳаёт билан тўқнашганда камдан-кам ҳолларда ўзгаришсиз қолади, раҳбарнинг салоҳияти эса унинг бунга қандай жавоб беришида намоён бўлади.
Айнан шу савол унинг тадқиқотлари учун бошланғич нуқтага айланди.
ALEF нимадан иборат: бешта асосий унсур
Азизов ўз қарашларини Antarctic Leadership Expedition Framework (ALEF — Антарктида раҳбарлик экспедицияси концепцияси) номли 45 саҳифалик концептуал мақолада баён қилган. Мақола 2025 йил октябрда ёзилган ва 2026 йил 10 апрелда SSRN илмий платформасига жойланган.
ALEF экспедиция шароитларидан раҳбарларни ривожлантириш муҳити сифатида фойдаланишни таклиф қилади. У бешта таркибий қисмга асосланган:
- Тажрибага асосланган раҳбарлик таълими: семинар хонасида эмас, балки ҳақиқий ва оғир муҳитда амалда ўрганиш.
- Ноаниқликка асосланган операцион режалаштириш: об-ҳаво бир соатда жадвални ўзгартириб юбориши мумкин бўлган жойда ўзгаришларни олдиндан ҳисобга оладиган режалар тузиш.
- Атроф-муҳит ўзгарувчанлигига когнитив жавоб: шароит тинмай ўзгариб турганда раҳбарлар қандай фикрлашини тушуниш.
- Операцион стрессга мослашиш: совуқ, чарчоқ ва босим остида ҳам фикрни тиниқ сақлашни ўрганиш.
- Натижага асосланган раҳбарлар мувофиқлиги: вазият жиддий бўлганда жамоа қанчалик яхши ҳамкорлик қилишини ўлчаш.
Бу таркибий қисмлар биргаликда раҳбарлик психологияси, раҳбарият қарорлари, тадбиркорлик барқарорлиги, жамоавий иш ва стратегик фикрлашни саёҳатнинг ўзи берадиган тажриба билан боғлайди.
Ҳали лойиҳа босқичидаги концепция
ALEF — бу ҳозирча тадқиқот концепцияси, тайёр ўқув дастури эмас. Мақолада бундай дастур қандай кўриниши мумкинлиги тасвирланган; уни амалиётга татбиқ этиш учун синов дастурлари, пухта баҳолаш ва мустақил тасдиқлаш талаб этилади.
Азизов бу ишни Azizov Extreme Leadership Lab орқали давом эттирмоқда. Бу — мураккаб операцион муҳитларда раҳбарлик хулқи ва қарор қабул қилишни ўрганишга қаратилган, шаклланиб бораётган тадқиқот ташаббусидир.
Сайёҳлар учун бу нимани англатиши мумкин
Антарктида MAFTRAVEL компаниясининг энг ўзига хос йўналишларидан бири ҳамдир. Компания maftravel.com платформаси орқали Антарктида экспедицияларини режалаштиришни махсус хизмат сифатида ўрганмоқда.
Ишлаб чиқилаётган ғоялар премиум экспедиция круизлари ва қутб ёввойи табиатини кузатишдан тортиб, маърифий саёҳатлар ва раҳбарлар учун етакчиликка йўналтирилган дастурларгача бўлган йўналишларни қамраб олади. Компания тажрибали экспедиция операторлари ва тегишли халқаро ташкилотлар билан ҳамкорлик қилишни ҳамда масъулиятли қутб туризмини асосий тамойил қилиб олишни режалаштирмоқда. Булар ҳозир сотувда бўлган хизматлар эмас, балки келажакдаги йўналишлардир.
Иккита тадқиқот йўли, битта мақсад
ALEF — Азизов тадқиқотларининг иккинчи устуни. Биринчиси 2026 йил апрелда эълон қилинган бўлиб, сунъий интеллект саёҳатни режалаштиришни қандай автоматлаштириши ва шахсий маршрутлар тузиши мумкинлигини ўрганади.
Бир қарашда сунъий интеллект ва Антарктида бир-биридан жуда узоқ туюлади. Азизовнинг тасаввурида эса улар бирга ишлайди: технология саёҳатни режалаштиришни осонлаштиради, саёҳатнинг ўзи эса янада чуқурроқ ва мазмунлироқ бўлиши мумкин.
Шеклтон жамоаси омон қолди, чунки уларнинг раҳбари режа тугаганидан кейин ҳам узоқ вақт тўғри қарорлар қабул қилишда давом этди. Азизовнинг фикрича, эртанги раҳбарлар бу сабоқни кема йўқотмасдан, хаританинг энг четида ўрганишлари мумкин.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…