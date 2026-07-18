Украинада даҳшатли кеча: Россия оммавий ракета ва бомба зарбаларини берди
Россия Қуролли кучлари 17 июль куни Украинанинг бир қатор вилоятлари ва йирик шаҳарларига оммавий ракета, дрон ҳамда авиабомбалар билан зарба берди. Ҳужумлар оқибатида тинч аҳоли вакиллари, жумладан ёш болалар ҳалок бўлди ва жароҳатланди. Шунингдек, фуқаролик ҳамда порт инфратузилмаларига жиддий зарар етди.
Zamin.uz ҳудудлардаги сўнгги вазият ва вайронкорликлар тафсилотларини тақдим этади.
Харкив ва Днипропетровск: Турар жойларга ҳужум ва ҳалок бўлганлар
Ҳужумлардан энг кўп жабр кўрган ҳудудлардан бири Харкив вилояти бўлди. Вилоят ҳарбий маъмурияти раҳбари Олег Синегубовнинг маълум қилишича, Харкив шаҳри марказига берилган ракета зарбаси турар жой биноларини вайрон қилган.
Харкив шаҳрида: 40 ёшли эркак ҳалок бўлди. 9 киши, хусусан 2 ва 7 ёшли икки нафар ёш бола жароҳатланди.
Изюм шаҳрида: Россия авиацияси томонидан бошқариладиган авиация бомбаси ташланиши оқибатида 7 киши, жумладан 3 нафар вояга етмаган бола жабрланди.
Днипропетровск вилояти ҳам бир сутка давомида тўхтовсиз ҳужумларга дуч келди. Вилоят ҳарбий маъмурияти раҳбари Александр Ганжанинг сўзларига кўра, рус ҳарбийлари ҳудудга қарийб 40 марта дрон ва авиабомбалар билан зарба берган. Бунинг оқибатида 48 ёшли эркак ҳаётдан кўз юмди, яна 10 нафар инсон турли даражада жароҳат олди.
Порт шаҳарлари нишонда: Одесса ва Миколайивдаги вазият
Россия ҳарбийлари Украинанинг жанубий порт инфратузилмасини ҳам аёвсиз ўққа тутди.
Одесса шаҳри: Ракета зарбалари порт инфратузилмаси ва саноат объектларига тўғри келди. Вилоят раҳбари Олег Кипернинг билдиришича, ҳужум туфайли 77 ёшли пенсионер ҳалок бўлган, 4 киши яраланган. Саноат объектлари ва бир нечта машина шикастланган.
Миколайив шаҳри: Дронлар порт инфратузилмасига ҳужум уюштирди. Вилоят прокуратурасининг хабар беришича, ҳодиса оқибатида 2 киши ҳалок бўлган. Энг эътиборлиси, ҳужум натижасида хорижий байроқ остида қатновчи 3 та фуқаролик кемасига зарар етган.
Суми ва Чернихив: Ҳар кунги террор остидаги шаҳарлар
17 июлга ўтар кечаси Россия авиацияси Суми шаҳрига камида 5 марта бошқариладиган авиация бомбаларини ташлади. Зарбалар шаҳар марказидаги объектлар, кўп қаватли нотурар бинолар ва фуқаролик инфратузилмасига зарар етказиб, кўплаб иншоотларнинг ойналарини парчалаб юборган.
Маълумот учун: Суми шаҳри ва унинг атрофи сўнгги пайтларда деярли ҳар куни ҳужумга учрамоқда. Бундан икки кун аввал, 15 июль куни ҳам шаҳарга 6 та авиабомба ташланган бўлиб, ўшанда 3 киши ҳалок бўлган, 21 киши жароҳатланган ҳамда тиббиёт ва маъмурий биноларга катта зарар етган эди.
Чернихив вилоятининг Новгород-Северский шаҳрида эса дрон турар жой биносига келиб урилган. Украина Фавқулодда вазиятлар хизмати маълумотига кўра, бир оиланинг 5 нафар аъзоси, жумладан 2009, 2014 ва 2019 йилларда туғилган 3 нафар ёш бола жабрланган.
Ҳужумлар оқибатида кўрилган талафотлар жадвали
Вилоят / Шаҳар
Қўлланилган қурол тури
Қурбонлар сони
Жабрланганлар
Вайрон бўлган объектлар
Харкив ва Изюм
Ракета ва бошқариладиган авиабомба
1 киши
16 киши (5 нафари болалар)
Шаҳар марказидаги турар жойлар
Днипропетровск
Дрон ва авиация бомбаси (40 га яқин зарба)
1 киши
10 киши
Фуқаролик инфратузилмаси
Одесса
Ракета зарбалари
1 киши (77 ёшли пенсионер)
4 киши
Порт ва саноат объектлари, машиналар
Миколайив
Дронлар ҳужуми
2 киши
—
Порт инфратузилмаси, 3 та хорижий фуқаролик кемаси
Чернихив
Дрон ҳужуми
—
5 киши (1 оила, 3 нафари бола)
Турар жой биноси
Суми
Бошқариладиган авиабомбалар (5 марта)
—
Маълумот йўқ
Шаҳар марказидаги объектлар, нотурар бинолар
Украина расмийларининг билдиришича, ҳужумлар содир бўлган ҳудудларда вайроналарни тозалаш ва жабрланганларга тиббий ёрдам кўрсатиш ишлари фавқулодда хизматлар томонидан давом эттирилмоқда.
…