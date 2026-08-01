Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Австралия соҳиллари яқинида дрон ёрдамида океанда китнинг туғиш жараёни илк бор ҳаводан тўлиқ тасвирга олинди. Китларни қутқариш ва тадқиқ қилиш ташкилоти (ОРРКА) билан ҳамкорлик қилувчи дрон оператори Александр Форрест миграция қилаётган урғочи китнинг жараёнини кузатиб борди. Мутахассислар дунёда китларнинг туғилиши бўйича атиги учта ҳолат расман ҳужжатлаштирилганини, бироқ мазкур воқеа биринчи марта дрон орқали тўлиқ қайд етилганини таъкидлади.
Австралия соҳиллари яқинида содир бўлган ноёб воқеа денгиз биологлари ва табиат ихлосмандларини ҳайратга солди. Дрон ёрдамида океанда китнинг туғиш жараёни илк бор ҳаводан тўлиқ тасвирга олинди. Мутахассислар бу кадрларни денгиз сутэмизувчиларини ўрганишдаги муҳим ютуқ сифатида баҳоламоқда.
Маълум қилинишича, Австралиядаги Китларни қутқариш ва тадқиқ қилиш ташкилоти (ORRCA) билан ҳамкорлик қилувчи дрон оператори Александр Форрест навбатдаги кузатув парвози вақтида миграция қилаётган урғочи китнинг бошқаларга нисбатан секин ҳаракатланаётганини пайқаган.
Аввалига у ҳайвон шунчаки дам олаяпти, деб ўйлаган. Бироқ орадан кўп ўтмай урғочи кит сув юзасига кўтарилган ва шу заҳоти туғиш жараёни бошланган. Бир неча лаҳзадан кейин янги туғилган бола кит илк марта нафас олиш учун сув юзасига чиққан.
«Мен фавқулодда ноёб воқеага гувоҳ бўлаётганимни дарҳол англадим. Ўша пайтдан бошлаб мен тасвирга олувчи эмас, балки табиат мўъжизасини кузатаётган томошабинга айландим», деди Александр Форрест.
Туғруқдан кейин она кит бир неча сония қимирламай турган, сўнг эса инстинктив равишда боласи томон қайтиб, уни ҳимоя қилиш ва парваришлашни бошлаган. Мутахассислар она ва бола ўртасидаги илк учрашувни жуда таъсирли манзара деб баҳоламоқда.
ORRCA тадқиқот раҳбари Энни Постнинг таъкидлашича, ҳозирга қадар дунёда китларнинг туғилиши бўйича атиги учта ҳолат расман ҳужжатлаштирилган. Аммо ушбу воқеа биринчи марта дрон орқали ҳаводан тўлиқ қайд этилгани билан алоҳида аҳамиятга эга.
Тадқиқотчилар туғруқдан кейин ҳам бир неча соат давомида она ва бола китни кузатиб, уларнинг ҳаракатлари, парвариш жараёни ҳамда бошқа китлар билан муносабатини ёзиб борган.
Мазкур ноёб тасвирлар Австралиянинг шарқий соҳиллари бўйлаб ҳар йили амалга ошадиган китлар миграцияси вақтида олинган. Бу даврда тахминан 50 мингга яқин кит Антарктидадан шимол томон сузиб, жуфтлашиш ва болалаш учун илиқ субтропик сувларга йўл олади.
Олимлар фикрича, ушбу видеокадрлар китларнинг кўпайиши, она-бола муносабати ва хулқ-атворини янада чуқурроқ ўрганиш учун қимматли илмий манбага айланиши мумкин.
…