Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди

·38·Дунё
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Қисқача

Австралия соҳиллари яқинида дрон ёрдамида океанда китнинг туғиш жараёни илк бор ҳаводан тўлиқ тасвирга олинди. Китларни қутқариш ва тадқиқ қилиш ташкилоти (ОРРКА) билан ҳамкорлик қилувчи дрон оператори Александр Форрест миграция қилаётган урғочи китнинг жараёнини кузатиб борди. Мутахассислар дунёда китларнинг туғилиши бўйича атиги учта ҳолат расман ҳужжатлаштирилганини, бироқ мазкур воқеа биринчи марта дрон орқали тўлиқ қайд етилганини таъкидлади.

Австралия соҳиллари яқинида содир бўлган ноёб воқеа денгиз биологлари ва табиат ихлосмандларини ҳайратга солди. Дрон ёрдамида океанда китнинг туғиш жараёни илк бор ҳаводан тўлиқ тасвирга олинди. Мутахассислар бу кадрларни денгиз сутэмизувчиларини ўрганишдаги муҳим ютуқ сифатида баҳоламоқда.

Маълум қилинишича, Австралиядаги Китларни қутқариш ва тадқиқ қилиш ташкилоти (ORRCA) билан ҳамкорлик қилувчи дрон оператори Александр Форрест навбатдаги кузатув парвози вақтида миграция қилаётган урғочи китнинг бошқаларга нисбатан секин ҳаракатланаётганини пайқаган.

Аввалига у ҳайвон шунчаки дам олаяпти, деб ўйлаган. Бироқ орадан кўп ўтмай урғочи кит сув юзасига кўтарилган ва шу заҳоти туғиш жараёни бошланган. Бир неча лаҳзадан кейин янги туғилган бола кит илк марта нафас олиш учун сув юзасига чиққан.

«Мен фавқулодда ноёб воқеага гувоҳ бўлаётганимни дарҳол англадим. Ўша пайтдан бошлаб мен тасвирга олувчи эмас, балки табиат мўъжизасини кузатаётган томошабинга айландим», деди Александр Форрест.

Moviy okean suvida qonli dog‘ yonida suzayotgan oq rangli kit bolasi.

Туғруқдан кейин она кит бир неча сония қимирламай турган, сўнг эса инстинктив равишда боласи томон қайтиб, уни ҳимоя қилиш ва парваришлашни бошлаган. Мутахассислар она ва бола ўртасидаги илк учрашувни жуда таъсирли манзара деб баҳоламоқда.

ORRCA тадқиқот раҳбари Энни Постнинг таъкидлашича, ҳозирга қадар дунёда китларнинг туғилиши бўйича атиги учта ҳолат расман ҳужжатлаштирилган. Аммо ушбу воқеа биринчи марта дрон орқали ҳаводан тўлиқ қайд этилгани билан алоҳида аҳамиятга эга.

Тадқиқотчилар туғруқдан кейин ҳам бир неча соат давомида она ва бола китни кузатиб, уларнинг ҳаракатлари, парвариш жараёни ҳамда бошқа китлар билан муносабатини ёзиб борган.

To'q ko'k rangli suvda kichik oq baliq suzmoqda.

Мазкур ноёб тасвирлар Австралиянинг шарқий соҳиллари бўйлаб ҳар йили амалга ошадиган китлар миграцияси вақтида олинган. Бу даврда тахминан 50 мингга яқин кит Антарктидадан шимол томон сузиб, жуфтлашиш ва болалаш учун илиқ субтропик сувларга йўл олади.

Олимлар фикрича, ушбу видеокадрлар китларнинг кўпайиши, она-бола муносабати ва хулқ-атворини янада чуқурроқ ўрганиш учун қимматли илмий манбага айланиши мумкин.

АвстралияАлександр ФоррестАнтарктидаЭнни ПостлОРРКА
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

33 йил отбоқарлик билан шуғулланиб, 100 та от ўғирлигида айбланган отахон судда оқланиб йиғлаб юборди33 йил отбоқарлик билан шуғулланиб, 100 та от ўғирлигида айбланган отахон судда оқланиб йиғлаб юбордиКеча, 22:41100 та отни ўғирлашда айбланган отахон судда оқланди100 та отни ўғирлашда айбланган отахон судда оқландиКеча, 20:13Беморни текширмаган ҳамшира 22 ёшли қиз ўлимида айбдор топилдиБеморни текширмаган ҳамшира 22 ёшли қиз ўлимида айбдор топилдиКеча, 19:44Таиланд Бош вазири Паттаяда русларнинг ўлдирилиши учун узр сўрадиТаиланд Бош вазири Паттаяда русларнинг ўлдирилиши учун узр сўрадиКеча, 19:02Сеҳр-жоду дейилган ҳолатСеҳр-жоду дейилган ҳолатКеча, 18:28Какку нега бошқа қушлар уясига тухум қўяди? (видео)Какку нега бошқа қушлар уясига тухум қўяди? (видео)Кеча, 17:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда