40 йил сақланган суяк Антарктидадаги илк динозаврга тегишли чиқди

·0·Дунё
40 йил сақланган суяк Антарктидадаги илк динозаврга тегишли чиқди

40 йил давомида оддий экспонат деб ҳисобланиб, музей жавонида сақланган бир парча суяк Антарктида тарихидаги муҳим кашфиётлардан бири экани маълум бўлди. Олимлар уни қитъада топилган илк динозавр суяги сифатида тасдиқлашди.

Мазкур қолдиқ 1985 йилда Антарктидадаги Жеймс Росс оролида олиб борилган экспедиция давомида топилган. Бироқ уни аниқ таснифлашнинг имкони бўлмагани учун суяк Британия Антарктика хизмати (BAS)нинг Кембриждаги геология коллекциясидаги минглаб намуналар қаторида сақлаб қўйилган.

Орадан қарийб тўрт ўн йил ўтгач, BAS коллекциялари раҳбари доктор Марк Эванс мазкур намунани қайта кўздан кечириш жараёнида унинг оддий қолдиқ эмаслигига эътибор қаратди. Илк экспедиция қатнашчилари суяк денгиз судралиб юрувчисига тегишли деб ўйлаган бўлса, Эванс унинг динозавр умуртқасига жуда ўхшашлигини пайқади.

O'rmonda o'tayotgan dinozavrlar va ularning toshga aylangan tuxumi tasvirlangan.

Шундан сўнг топилма Табиий тарих музейи палеонтологи профессор Пол Барреттга юборилди. Мутахассис уни синчиклаб ўрганиб, бу титанозавр деб аталувчи улкан ўсимликхўр динозаврнинг дум умуртқаси эканини тасдиқлади. Унинг таъкидлашича, суякнинг икки томонидаги махсус бўғим тузилиши айнан шу турга хос бўлиб, бошқа динозаврларда деярли учрамайди.

Бугунги кунга қадар титанозаврларнинг 100 дан ортиқ тури маълум. Улар Ер юзида яшаган энг йирик жонзотлардан ҳисобланади. Айримларининг узунлиги 35 метрга, оғирлиги эса 60 тоннагача етган. Антарктидада топилган ушбу намунанинг эгаси эса тахминан 7 метр узунликда бўлган. Олимлар уни ёш динозавр ёки титанозаврларнинг нисбатан кичик турларидан бири бўлганини тахмин қилмоқда.

Мутахассисларнинг маълум қилишича, ушбу динозавр 82 миллион йил аввал, кечги бўр даврида яшаган. Ўша пайтларда Антарктида ҳозиргидек музликлар билан эмас, балки қалин ўрмонлар билан қопланган бўлиб, улкан ўсимликхўр ҳайвонлар яшаши учун қулай муҳит ҳисобланган.

Qora fonda qadimiy umurtqa suyagi bo'laklarining ikki xil ko'rinishi.

Палеонтологларнинг фикрича, бу топилма Антарктиданинг қадимги экотизими ҳақидаги тасаввурларни янада бойитади. Шунингдек, қитъада динозаврлар қандай яшаганини ва уларнинг бошқа ҳайвонлар билан ўзаро муносабатини ўрганишда муҳим манба бўлиб хизмат қилади.

Таъкидланишича, ушбу кашфиёт ҳақидаги илмий мақола Acta Palaeontologica Polonica журналида чоп этилган. Бу эса 40 йил давомида унутилган бир парча суяк Антарктида палеонтологияси тарихида алоҳида ўрин эгаллаганини яна бир бор тасдиқлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда бошида туёқ ўсган сигир тармоқларда машҳур бўлди! (видео)Хитойда бошида туёқ ўсган сигир тармоқларда машҳур бўлди! (видео)Бугун, 11:36Чиқинди деб ўйлаган картина миллионлаб долларга баҳоландиЧиқинди деб ўйлаган картина миллионлаб долларга баҳоландиБугун, 10:45Россияда бензин танқислиги: амалдорларга алоҳида навбат...Россияда бензин танқислиги: амалдорларга алоҳида навбат...Кеча, 21:19Ҳомила йўлдошини қаришга қарши уколлар учун сотишган гуруҳ фош этилдиҲомила йўлдошини қаришга қарши уколлар учун сотишган гуруҳ фош этилдиКеча, 20:39230 йиллик анъана: Мексика мери тимсоҳга уйланди230 йиллик анъана: Мексика мери тимсоҳга уйландиКеча, 16:45Али Хоманаий билан видолашув маросимлари расман бошландиАли Хоманаий билан видолашув маросимлари расман бошландиКеча, 16:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди