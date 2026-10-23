Трамп Атлантика океани номини ўзгартирмоқчи бўлди, Google рад жавобини берди
АҚШ Президенти Дональд Трамп Атлантика океани номини ўзгартириш масаласини Google раҳбарияти билан муҳокама қилганини айтди. Унинг сўзларига кўра, компания бош директори Сундар Пичаи бу таклифни рад этган. Бу ҳақда “The Guardian” хабар берди.
Трамп бу ҳақда 21 октябрь куни Жанубий Каролина штатидаги митингда сўзлаган. Унинг айтишича, у Google бош директори Сундар Пичаи билан боғланиб, Атлантика океани номини ўзгартириш мумкинлигини сўраган.
“Биз Атлантика океани номини ўзгартириш масаласини жиддий кўриб чиқдик ва Google Maps’га қўнғироқ қилдим. Сундарга: «Мен Атлантика океани ҳақида ўйлаяпман, буни уддалай оласизми?» дедим”, — дея воқеани эслаган Трамп.
Президентнинг таъкидлашича, Пичаи бу сафар таклифни амалга ошира олмаслигини билдирган. Трамп унинг жавобини қуйидагича келтирган: океанлар бошқа географик объектлардан фарқ қилади, чунки улар кўплаб мамлакатлар қирғоқларига туташган. Шу сабабли Google раҳбари ундан бундай илтимос билан мурожаат қилмасликни сўраган.
Трамп Атлантика океани номини ўзгартириш фикридан қайтишини айтган. Бироқ у Тинч океанини “Америка океани” деб аташ ғоясини ҳам тилга олган.
Аввалроқ Трамп маъмурияти Мексика қўлтиғини “Америка қўлтиғи” деб қайта номлашга қарор қилган эди. Кейинчалик Онтарио кўли номини “Америка кўли” деб ўзгартириш ташаббуси ҳам илгари сурилди. Google Maps ушбу номларни АҚШ фойдаланувчиларига кўрсатади, бошқа мамлакатларда эса аввалги номлар сақланиб қолган ёки ҳудудга қараб турлича акс эттирилади.
Изоҳлар 0
…