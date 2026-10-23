Трамп Атлантика океани номини ўзгартирмоқчи бўлди, Google рад жавобини берди

·4·Дунё
Трамп Атлантика океани номини ўзгартирмоқчи бўлди, Google рад жавобини берди

АҚШ Президенти Дональд Трамп Атлантика океани номини ўзгартириш масаласини Google раҳбарияти билан муҳокама қилганини айтди. Унинг сўзларига кўра, компания бош директори Сундар Пичаи бу таклифни рад этган. Бу ҳақда “The Guardian” хабар берди.

Трамп бу ҳақда 21 октябрь куни Жанубий Каролина штатидаги митингда сўзлаган. Унинг айтишича, у Google бош директори Сундар Пичаи билан боғланиб, Атлантика океани номини ўзгартириш мумкинлигини сўраган.

“Биз Атлантика океани номини ўзгартириш масаласини жиддий кўриб чиқдик ва Google Maps’га қўнғироқ қилдим. Сундарга: «Мен Атлантика океани ҳақида ўйлаяпман, буни уддалай оласизми?» дедим”, — дея воқеани эслаган Трамп.

Президентнинг таъкидлашича, Пичаи бу сафар таклифни амалга ошира олмаслигини билдирган. Трамп унинг жавобини қуйидагича келтирган: океанлар бошқа географик объектлардан фарқ қилади, чунки улар кўплаб мамлакатлар қирғоқларига туташган. Шу сабабли Google раҳбари ундан бундай илтимос билан мурожаат қилмасликни сўраган.

Трамп Атлантика океани номини ўзгартириш фикридан қайтишини айтган. Бироқ у Тинч океанини “Америка океани” деб аташ ғоясини ҳам тилга олган.

Аввалроқ Трамп маъмурияти Мексика қўлтиғини “Америка қўлтиғи” деб қайта номлашга қарор қилган эди. Кейинчалик Онтарио кўли номини “Америка кўли” деб ўзгартириш ташаббуси ҳам илгари сурилди. Google Maps ушбу номларни АҚШ фойдаланувчиларига кўрсатади, бошқа мамлакатларда эса аввалги номлар сақланиб қолган ёки ҳудудга қараб турлича акс эттирилади.

Дональд ТрампСундар ПичаиGoogle MapsАтлантика океани
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп Атлантика ёки Тинч океани номини "ўзгартиришни" таклиф қилдиТрамп Атлантика ёки Тинч океани номини "ўзгартиришни" таклиф қилди11 октябр 17:26Флоридада балиқчи тўқ сариқ акула тутиб олдиФлоридада балиқчи тўқ сариқ акула тутиб олди12 октябр 10:29Google Maps хариталар хизматига янги агентлик имкониятлари қўшилдиGoogle Maps хариталар хизматига янги агентлик имкониятлари қўшилди6 август 17:52ChatGPT тарихдаги энг тез оммалашган илова бўлдиChatGPT тарихдаги энг тез оммалашган илова бўлди6 июн 23:48Трамп океан номини ҳам ўзгартирмоқчи: «Трамп океани» пайдо бўладими?Трамп океан номини ҳам ўзгартирмоқчи: «Трамп океани» пайдо бўладими?12 октябр 10:00Пингвинларни санаш учун 2700 долларгача маош: Антарктидада ғаройиб иш ўринлари очилдиПингвинларни санаш учун 2700 долларгача маош: Антарктидада ғаройиб иш ўринлари очилдиБугун 19:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди