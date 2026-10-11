Трамп Атлантика ёки Тинч океани номини "ўзгартиришни" таклиф қилди

·48·Дунё
Трамп Атлантика ёки Тинч океани номини "ўзгартиришни" таклиф қилди

АҚШ президенти Дональд Трамп Атлантика ёки Тинч океани номини «Трамп океани» ёки «Америка қитъалари океани» деб ўзгартириш мумкинлигини айтди. У бу ҳақда 10 октябрь куни Теннесси штатидаги Кларксвилл шаҳрида ўтказилган митингда гапирди. Бу ҳақда The Washington Post хабар берди.

Трамп ўз нутқида АҚШда ўз номи билан аталадиган қўлтиқ ва кўл борлигини эслатиб, энди океан ва дарёга ҳам шундай ном бериш кераклигини таъкидлади.

«Бизга дарё керак. Бизга океан керак», — деди у.

Шундан сўнг президент Атлантика ёки Тинч океанларидан бирининг номини ўзгартириш мумкинлигини айтиб, «Трамп океани» ёки «Америка қитъалари океани» каби вариантларни таклиф қилди. Унинг таъкидлашича, президентлик муддати тугагунига қадар АҚШ ўз номи билан аталадиган океанга ҳам эга бўлиши керак.

Трамп аввалроқ Мексика қўлтиғини «Америка қўлтиғи» деб қайта номлаш ташаббуси билан чиққан эди. Унинг янги мулоҳазаси ҳам географик объектлар номини ўзгартириш борасидаги аввалги ташаббусларини эслатди.

Бироқ ҳозирча Атлантика ёки Тинч океани номини ўзгартириш бўйича расмий қарор эълон қилинмаган. Трампнинг митингдаги гаплари ҳозирча таклиф сифатида қолмоқда.

Дональд ТрампТрамп океаниАтлантика океаниТинч океани
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оролда абадий ҳарбий назорат: Трамп, Дания ва Гренландия тарихий шартномани имзоладиОролда абадий ҳарбий назорат: Трамп, Дания ва Гренландия тарихий шартномани имзолади23 сентябр 06:53Оқ уйда Си Цзиньпин шарафига тантанали зиёфат — кўтарилган тарихий қадаҳ сўзлариОқ уйда Си Цзиньпин шарафига тантанали зиёфат — кўтарилган тарихий қадаҳ сўзлари25 сентябр 07:59КХДР Япония денгизи томон ракета учирди: АҚШ Пхеньянга қандай муносабат билдирди?КХДР Япония денгизи томон ракета учирди: АҚШ Пхеньянга қандай муносабат билдирди?12 сентябр 17:35Трамп Хитой орқали КХДР билан мулоқотни тикламоқчи: Махфий келишув қандай бўлади?Трамп Хитой орқали КХДР билан мулоқотни тикламоқчи: Махфий келишув қандай бўлади?19 сентябр 19:23«Совуқ уруш даври қайтмоқда»: АҚШ Гренландиядаги ташландиқ ҳарбий базасини тикламоқда«Совуқ уруш даври қайтмоқда»: АҚШ Гренландиядаги ташландиқ ҳарбий базасини тикламоқда22 сентябр 16:26Сайёранинг энг серёмғир давлатлари рейтинги эълон қилинди...Сайёранинг энг серёмғир давлатлари рейтинги эълон қилинди...2 сентябр 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?