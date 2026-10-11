Трамп Атлантика ёки Тинч океани номини "ўзгартиришни" таклиф қилди
АҚШ президенти Дональд Трамп Атлантика ёки Тинч океани номини «Трамп океани» ёки «Америка қитъалари океани» деб ўзгартириш мумкинлигини айтди. У бу ҳақда 10 октябрь куни Теннесси штатидаги Кларксвилл шаҳрида ўтказилган митингда гапирди. Бу ҳақда The Washington Post хабар берди.
Трамп ўз нутқида АҚШда ўз номи билан аталадиган қўлтиқ ва кўл борлигини эслатиб, энди океан ва дарёга ҳам шундай ном бериш кераклигини таъкидлади.
«Бизга дарё керак. Бизга океан керак», — деди у.
Шундан сўнг президент Атлантика ёки Тинч океанларидан бирининг номини ўзгартириш мумкинлигини айтиб, «Трамп океани» ёки «Америка қитъалари океани» каби вариантларни таклиф қилди. Унинг таъкидлашича, президентлик муддати тугагунига қадар АҚШ ўз номи билан аталадиган океанга ҳам эга бўлиши керак.
Трамп аввалроқ Мексика қўлтиғини «Америка қўлтиғи» деб қайта номлаш ташаббуси билан чиққан эди. Унинг янги мулоҳазаси ҳам географик объектлар номини ўзгартириш борасидаги аввалги ташаббусларини эслатди.
Бироқ ҳозирча Атлантика ёки Тинч океани номини ўзгартириш бўйича расмий қарор эълон қилинмаган. Трампнинг митингдаги гаплари ҳозирча таклиф сифатида қолмоқда.
Изоҳлар 0
…