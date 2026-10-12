Трамп океан номини ҳам ўзгартирмоқчи: «Трамп океани» пайдо бўладими?
АҚШ президенти Дональд Трамп географик номларни ўзгартириш бўйича яна бир шов-шувли ғояни илгари сурди. У Атлантика ёки Тинч океанини «Трамп океани» деб аташ мумкинлигини айтди ва бу ишни президентлик муддати тугагунига қадар амалга ошириш истагини билдирди. Аммо бу таклиф ҳозирча расмий қарор эмас, балки унинг омма олдида билдирган ғоясидир.
Трампнинг 10 октябрь куни Теннесси штатидаги Кларксвилл шаҳрида бўлиб ўтган митингда айтган гаплари халқаро оммавий ахборот воситалари эътиборини тортди. Унинг сўзларига кўра, мамлакатда аввалроқ ўзгартирилган сув ҳавзалари номларига қўшимча равишда яна бир океан ва дарё номини ҳам ўзгартириш ғояси кўриб чиқилиши мумкин.
«Трамп океани» ёки «Америка океани»?
Трамп тарафдорлари олдидаги чиқишида аввалги ном ўзгаришларини тилга олиб, навбатда океан номини ҳам янгилаш ҳақида ўйлаётганини айтди.
«Бизда қўлтиқ бор, чиройли кўл ҳам бор. Энди кимдир дарё ҳам керак, деди. Бизга дарё ва океан керак», — деган мазмунда фикр билдирган АҚШ президенти.
У Атлантика ёки Тинч океанини танлаш мумкинлигини айтиб, янги ном сифатида «Трамп океани» ёки «Америка океани» вариантларини тилга олди. Унинг бу гаплари митингда кулги ва олқишлар билан кутиб олинган.
Трамп аввал ҳам географик номларни ўзгартиришга уринган
Бу ғоя Трампнинг географик номлар борасидаги биринчи ташаббуси эмас. 2025 йил январь ойида у Мексика қўлтиғини АҚШ ҳудудида «Америка қўлтиғи» деб аташ тўғрисида фармон имзолаган. Аляскадаги Денали чўққисининг номи ҳам АҚШ федерал номлаш тизимида Мак-Кинли номи билан қайтарилган.
2026 йилда эса Онтарио кўлини «Америка кўли» деб қайта номлаш ғояси ҳам илгари сурилгани ҳақида хабарлар тарқалди. Бундай ташаббуслар АҚШдаги географик номлар атрофидаги баҳсларни янада кучайтирди.
Океан номини ўзгартириш мумкинми?
Бу ерда муҳим жиҳат бор: АҚШ ҳукумати ўз ҳудудидаги географик объектларни расмий номлаш бўйича қарорлар қабул қилиши мумкин. Бироқ халқаро сув ҳавзаси номини бутун дунё миқёсида ўзгартириш анча мураккаб масала.
Масалан, Мексика қўлтиғига нисбатан АҚШда қабул қилинган номлаш қарори бошқа мамлакатлар ва халқаро ташкилотларни автоматик равишда шу номдан фойдаланишга мажбур қилмайди. Ассошиэйтед Пресс агентлиги ҳам мазкур қўлтиқнинг тарихий номини сақлаб, АҚШда қўлланадиган янги номни алоҳида қайд этишини билдирган.
Шу сабабли Атлантика ёки Тинч океани номини «Трамп океани» деб ўзгартириш ҳақидаги ғоянинг амалга ошиши фақат Трампнинг баёнотига боғлиқ эмас. Ҳозирча океан номи ўзгартирилгани ҳақида расмий қарор эълон қилинмаган.
Президентлик муддати тугагунига қадар улгурадими?
Трамп бу ташаббусни президентлик муддати тугагунига қадар амалга ошириш истагини билдирган. Аммо унинг таклифи қандай расмий жараёнлардан ўтиши, қайси океан танланиши ёки халқаро миқёсда тан олиниш-олинмаслиги ҳозирча номаълум.
Шу тариқа, «Трамп океани» ҳозирча хариталардаги янги расмий ном эмас, балки АҚШ президенти томонидан тилга олинган ғоя бўлиб қолмоқда. Агар ташаббус давом эттирилса, географик номлар ва халқаро тан олиш масаласи яна бир бор дунё кун тартибига чиқиши мумкин.
Изоҳлар 0
…