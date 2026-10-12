Трамп океан номини ҳам ўзгартирмоқчи: «Трамп океани» пайдо бўладими?

·19·Дунё
Трамп океан номини ҳам ўзгартирмоқчи: «Трамп океани» пайдо бўладими?

АҚШ президенти Дональд Трамп географик номларни ўзгартириш бўйича яна бир шов-шувли ғояни илгари сурди. У Атлантика ёки Тинч океанини «Трамп океани» деб аташ мумкинлигини айтди ва бу ишни президентлик муддати тугагунига қадар амалга ошириш истагини билдирди. Аммо бу таклиф ҳозирча расмий қарор эмас, балки унинг омма олдида билдирган ғоясидир.

Трампнинг 10 октябрь куни Теннесси штатидаги Кларксвилл шаҳрида бўлиб ўтган митингда айтган гаплари халқаро оммавий ахборот воситалари эътиборини тортди. Унинг сўзларига кўра, мамлакатда аввалроқ ўзгартирилган сув ҳавзалари номларига қўшимча равишда яна бир океан ва дарё номини ҳам ўзгартириш ғояси кўриб чиқилиши мумкин.

«Трамп океани» ёки «Америка океани»?

Трамп тарафдорлари олдидаги чиқишида аввалги ном ўзгаришларини тилга олиб, навбатда океан номини ҳам янгилаш ҳақида ўйлаётганини айтди.

«Бизда қўлтиқ бор, чиройли кўл ҳам бор. Энди кимдир дарё ҳам керак, деди. Бизга дарё ва океан керак», — деган мазмунда фикр билдирган АҚШ президенти.

У Атлантика ёки Тинч океанини танлаш мумкинлигини айтиб, янги ном сифатида «Трамп океани» ёки «Америка океани» вариантларини тилга олди. Унинг бу гаплари митингда кулги ва олқишлар билан кутиб олинган.

Трамп аввал ҳам географик номларни ўзгартиришга уринган

Бу ғоя Трампнинг географик номлар борасидаги биринчи ташаббуси эмас. 2025 йил январь ойида у Мексика қўлтиғини АҚШ ҳудудида «Америка қўлтиғи» деб аташ тўғрисида фармон имзолаган. Аляскадаги Денали чўққисининг номи ҳам АҚШ федерал номлаш тизимида Мак-Кинли номи билан қайтарилган.

2026 йилда эса Онтарио кўлини «Америка кўли» деб қайта номлаш ғояси ҳам илгари сурилгани ҳақида хабарлар тарқалди. Бундай ташаббуслар АҚШдаги географик номлар атрофидаги баҳсларни янада кучайтирди.

Океан номини ўзгартириш мумкинми?

Бу ерда муҳим жиҳат бор: АҚШ ҳукумати ўз ҳудудидаги географик объектларни расмий номлаш бўйича қарорлар қабул қилиши мумкин. Бироқ халқаро сув ҳавзаси номини бутун дунё миқёсида ўзгартириш анча мураккаб масала.

Масалан, Мексика қўлтиғига нисбатан АҚШда қабул қилинган номлаш қарори бошқа мамлакатлар ва халқаро ташкилотларни автоматик равишда шу номдан фойдаланишга мажбур қилмайди. Ассошиэйтед Пресс агентлиги ҳам мазкур қўлтиқнинг тарихий номини сақлаб, АҚШда қўлланадиган янги номни алоҳида қайд этишини билдирган.

Шу сабабли Атлантика ёки Тинч океани номини «Трамп океани» деб ўзгартириш ҳақидаги ғоянинг амалга ошиши фақат Трампнинг баёнотига боғлиқ эмас. Ҳозирча океан номи ўзгартирилгани ҳақида расмий қарор эълон қилинмаган.

Президентлик муддати тугагунига қадар улгурадими?

Трамп бу ташаббусни президентлик муддати тугагунига қадар амалга ошириш истагини билдирган. Аммо унинг таклифи қандай расмий жараёнлардан ўтиши, қайси океан танланиши ёки халқаро миқёсда тан олиниш-олинмаслиги ҳозирча номаълум.

Шу тариқа, «Трамп океани» ҳозирча хариталардаги янги расмий ном эмас, балки АҚШ президенти томонидан тилга олинган ғоя бўлиб қолмоқда. Агар ташаббус давом эттирилса, географик номлар ва халқаро тан олиш масаласи яна бир бор дунё кун тартибига чиқиши мумкин.

Дональд ТрампТрамп океаниАмерика океаниМексика қўлтиғи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп Атлантика ёки Тинч океани номини "ўзгартиришни" таклиф қилдиТрамп Атлантика ёки Тинч океани номини "ўзгартиришни" таклиф қилдиКеча 17:26Океан мисли кўрилмаган даражада қизиди: олимлар хавотирдаОкеан мисли кўрилмаган даражада қизиди: олимлар хавотирда26 август 11:08Океан тубидан 9 та сирли янги жонзот тури топилдиОкеан тубидан 9 та сирли янги жонзот тури топилди20 сентябр 13:38КХДР Япония денгизи томон ракета учирди: АҚШ Пхеньянга қандай муносабат билдирди?КХДР Япония денгизи томон ракета учирди: АҚШ Пхеньянга қандай муносабат билдирди?12 сентябр 17:35Сайёранинг энг серёмғир давлатлари рейтинги эълон қилинди...Сайёранинг энг серёмғир давлатлари рейтинги эълон қилинди...2 сентябр 15:31Трамп Хитой орқали КХДР билан мулоқотни тикламоқчи: Махфий келишув қандай бўлади?Трамп Хитой орқали КХДР билан мулоқотни тикламоқчи: Махфий келишув қандай бўлади?19 сентябр 19:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди