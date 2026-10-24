“Атлантика эмас, Трамп океани”: Трампнинг ноодатий таклифини Google раҳбари рад этди
АҚШ Президенти Дональд Трамп ҳамда Google корпорацияси бош директори Сундар Пичай ўртасида кечган телефон мулоқоти жаҳон бўйлаб қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди.
Оқ уй раҳбари дунёнинг иккинчи йирик океани ҳисобланган Атлантика океани номини расман «Трамп океани» дея ўзгартиришни таклиф қилган, бироқ технологик гигант раҳбари ушбу ғояни қабул қилмаган.
«Кўплаб давлатлар қирғоқларини ювиб туради»: Пичайнинг рад жавоби
Телефон орқали кечган музокара тафсилотларига кўра, компания раҳбари географик ва халқаро меъёрларни олдинга сурган:
Президентнинг талаби: Трамп хариталарда Атлантика океанини ўз номи билан қайта номлашни илгари сурган;
Сундар Пичайнинг асоси: Google бош директори Атлантика океани нафақат АҚШ, балки ўнлаб мустақил давлатлар ва бир неча қитъалар қирғоқларини ювиб турувчи халқаро ҳудуд эканини эслатиб, ушбу таклифни қўллаб-қувватлай олмаслигини маълум қилган.
Google илгари ҳам номларни ўзгартирганми?
Таъкидланишича, Google компанияси бунга қадар Дональд Трампнинг бир нечта географик объектлар бўйича талабларини қондирган эди:
Мексика қўлтиғи: Аввалроқ компания президент талабидан келиб чиқиб, Мексика қўлтиғи номига тузатиш киритган;
Онтарио кўли: Шимолий Америкадаги машҳур Онтарио кўлининг хариталардаги номланиши бўйича ҳам шундай ўзгартиришлар амалга оширилгани қайд этилган.
Бироқ бутун дунё миқёсидаги йирик стратегик сув ҳавзаси бўлган Атлантика океанининг қайта номланиши халқаро ҳуқуқ ва картография қоидаларига зид келиши туфайли технология гиганти томонидан рад этилди.
Изоҳлар 0
…