“Атлантика эмас, Трамп океани”: Трампнинг ноодатий таклифини Google раҳбари рад этди

·52·Дунё
“Атлантика эмас, Трамп океани”: Трампнинг ноодатий таклифини Google раҳбари рад этди

АҚШ Президенти Дональд Трамп ҳамда Google корпорацияси бош директори Сундар Пичай ўртасида кечган телефон мулоқоти жаҳон бўйлаб қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди.

Оқ уй раҳбари дунёнинг иккинчи йирик океани ҳисобланган Атлантика океани номини расман «Трамп океани» дея ўзгартиришни таклиф қилган, бироқ технологик гигант раҳбари ушбу ғояни қабул қилмаган.

«Кўплаб давлатлар қирғоқларини ювиб туради»: Пичайнинг рад жавоби

Телефон орқали кечган музокара тафсилотларига кўра, компания раҳбари географик ва халқаро меъёрларни олдинга сурган:

  • Президентнинг талаби: Трамп хариталарда Атлантика океанини ўз номи билан қайта номлашни илгари сурган;

  • Сундар Пичайнинг асоси: Google бош директори Атлантика океани нафақат АҚШ, балки ўнлаб мустақил давлатлар ва бир неча қитъалар қирғоқларини ювиб турувчи халқаро ҳудуд эканини эслатиб, ушбу таклифни қўллаб-қувватлай олмаслигини маълум қилган.

Google илгари ҳам номларни ўзгартирганми?

Таъкидланишича, Google компанияси бунга қадар Дональд Трампнинг бир нечта географик объектлар бўйича талабларини қондирган эди:

  • Мексика қўлтиғи: Аввалроқ компания президент талабидан келиб чиқиб, Мексика қўлтиғи номига тузатиш киритган;

  • Онтарио кўли: Шимолий Америкадаги машҳур Онтарио кўлининг хариталардаги номланиши бўйича ҳам шундай ўзгартиришлар амалга оширилгани қайд этилган.

Бироқ бутун дунё миқёсидаги йирик стратегик сув ҳавзаси бўлган Атлантика океанининг қайта номланиши халқаро ҳуқуқ ва картография қоидаларига зид келиши туфайли технология гиганти томонидан рад этилди.

Дональд ТрампСундар ПичайGoogleАтлантика океани
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп Атлантика океани номини ўзгартирмоқчи бўлди, Google рад жавобини бердиТрамп Атлантика океани номини ўзгартирмоқчи бўлди, Google рад жавобини бердиКеча 19:28Трамп Атлантика ёки Тинч океани номини "ўзгартиришни" таклиф қилдиТрамп Атлантика ёки Тинч океани номини "ўзгартиришни" таклиф қилди11 октябр 17:26Googleнинг 560 ходими ҳарбий лойиҳалардан воз кечишни талаб қилдиGoogleнинг 560 ходими ҳарбий лойиҳалардан воз кечишни талаб қилди28 апрел 17:57Флоридада балиқчи тўқ сариқ акула тутиб олдиФлоридада балиқчи тўқ сариқ акула тутиб олди12 октябр 10:29Трамп океан номини ҳам ўзгартирмоқчи: «Трамп океани» пайдо бўладими?Трамп океан номини ҳам ўзгартирмоқчи: «Трамп океани» пайдо бўладими?12 октябр 10:00Оролда абадий ҳарбий назорат: Трамп, Дания ва Гренландия тарихий шартномани имзоладиОролда абадий ҳарбий назорат: Трамп, Дания ва Гренландия тарихий шартномани имзолади23 сентябр 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди