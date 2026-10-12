Флоридада балиқчи тўқ сариқ акула тутиб олди

·2·Дунё
Флоридада балиқчи тўқ сариқ акула тутиб олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Майк Ҳендрис Флоридада балиқ овлаш чоғида ўзининг 20 йиллик тажрибасидаги энг оғир ва кучли жонзотни тутиб олди.
  • Унинг қайиғи улкан жонзот томонидан бир неча ярд масофага судраб кетилди.
  • Бу жонзот тўхташни истамай, сув остига ботиб кетган улкан моторни тортиб чиқаришга уринаётгандек туюлди.

Атлантика океани устида эрталабки туман паст осилиб турар, Флорида қирғоқларини қалин парда каби қоплаб, осмон билан денгиз орасидаги чегарани деярли кўринмас қилиб қўйганди. Майк Ҳендрис ўзининг шиша толали қайиғини саёз сув ости қоялари орасидан секин бошқариб борар, моторнинг паст овози эса ғоят сокин океан узра акс-садо берарди. Осмонда бирорта қуш айланиб учмас, узоқ-узоқларга чўзилган сув юзасида бошқа қайиқлар ҳам кўринмасди.

Кўп йиллар давомида бундай ёлғизлик Майк учун ўзига хос паноҳгоҳ бўлиб келганди. У серташвиш кундалик ҳаётдан бироз узоқлашиш, тинчлик топиш ва табиат билан ёлғиз қолиш учун айнан шу жойни танларди. Бироқ бугунги сокинлик аввалгиларидан фарқ қиларди. Атрофдаги оғир сукунат гўё ниманидир яшираётгандек, Майкни кимдир кузатаётгандек ғалати таассурот уйғотарди.

Денгизнинг қоронғи тубида нима бор эди?

Qayiqdagi baliqchilar suv yuzasida to‘q sariq rangli yirik akulani tutib turibdi.

Қайиғини сув остидаги чуқур жарлик устига келтиргач, Майк моторни ўчирди. Сўнг қармоғига ўлжа учун хўракни маҳкамлади ва оғирликни қорайиб турган сувга ташлади. Қўрғошин юк сувнинг ёруғлик етиб бормайдиган қаърига тобора чуқурроқ тушиб борарди.

Шу пайт денгиз юзасидан тўсатдан совуқ шамол эсиб ўтди. Сув сатҳида майда тўлқинлар пайдо бўлди, Майкнинг қўлларида эса совуқдан жунжикиш ҳисси юзага келди. Атрофдаги вазият янада сирли тус олди.

У қора қаҳвадан бир пиёла қуйиб, қайиқнинг ён томонига суянди. Кўзларини қармоққа тикканча, унинг учи майин тўлқинлар таъсирида аста тебраниб турганини кузатди.

Майк ҳали бу сокинлик ортида қандай сир яширинганини билмасди. Аммо қайиқ тагида, сувнинг қоронғи тубида нимадир улкан жонзот ҳаракатланаётган эди. У тобора яқинлашиб, худди аниқ мақсад билан қармоқдаги хўрак томон сузиб келарди. Огоҳлантиришсиз, Майкнинг бақувват қармоғи учи бирдан океан тубига қараб эгилиб кетди. Ғалтакдан арқон шиддат билан чиқиб кетаётганида, унинг таранг тортилиши қулоқни қоматга келтирувчи чийиллаган овоз чиқарди. Қармоқ тутқичидан чиқиб кетишига бир баҳя қолганда, Майк олдинга отилиб, уни маҳкам ушлаб олди. Қармоққа илинган жонзот у йигирма йиллик балиқ овлаш тажрибасида тутган ҳар қандай луциан ёки группадан ҳам оғирроқ ва кучлироқ эди.

Qo'lqop kiygan kishi suvdan to'q sariq rangli akulani ushlab turibdi.

У оёқларини қайиқ саҳнига маҳкам тираб, қармоқни кескин тортди. Шу заҳоти қармоқнинг нариги учидаги жонзотнинг мушакдор танаси билан кучли ва тинимсиз қаршилик кўрсатаётганини ҳис қилди. Махлуқ енгил оқимга қарши туриб, кичик қайиғини бир неча ярд масофага судраб кетди.

Майк арқоннинг ҳар бир қаричини қайта тортиб олишга уриниб, пешонасидан тер қуйилар, елкалари эса улкан зўриқишдан оғрирди.

— Бу лаънати нарсага нима илинди ўзи? — деди у шамолга қарата.

Бу оддий балиқ овлаш эмасди. Гўё у тўхташни мутлақо истамаётган, сув остига ботиб кетган улкан моторни тортиб чиқаришга уринаётгандек эди.

Майк ҲендрисАтлантика океанигўёқоронғи туби
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп Атлантика ёки Тинч океани номини "ўзгартиришни" таклиф қилдиТрамп Атлантика ёки Тинч океани номини "ўзгартиришни" таклиф қилдиКеча 17:263,5 метрлик акула Пусан паркига кириб, одамларни ҳайратга солди3,5 метрлик акула Пусан паркига кириб, одамларни ҳайратга солди22 сентябр 21:032,1 метрлик акула балиқчини ўлим ёқасига олиб келди2,1 метрлик акула балиқчини ўлим ёқасига олиб келди4 сентябр 13:56Жанубий Кореяда 3,5 метрлик акула каналдан чиқиб кета олмади (видео)Жанубий Кореяда 3,5 метрлик акула каналдан чиқиб кета олмади (видео)5 октябр 11:01Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқдаАтлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда24 июл 20:40Акула ҳужумида аввал ҳомиладор севгилисини қутқарди, кейин акула уни қонга беладиАкула ҳужумида аввал ҳомиладор севгилисини қутқарди, кейин акула уни қонга белади2 август 19:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди