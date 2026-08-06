Google Maps хариталар хизматига янги агентлик имкониятлари қўшилди

·55·Техно
Google Maps хариталар хизматига янги агентлик имкониятлари қўшилди
Қисқача

Google Maps хизматидаги „Аск Мапс“ функсиясига овқат буюртма қилиш, меҳмонхоналарни банд қилиш ва чипталар топиш каби янги агентлик имкониятлари қўшилди. Фойдаланувчилар веган авокадо тост ва оат милк латте каби таомларни қидириб, Square, Тоаст ёки Uber Эац орқали буюртма бериши, шунингдек, меҳмонхоналар нархи ва бўш жойларини солиштириши мумкин.

Google компанияси пайшанба куни Google Maps хизматидаги „Аск Мапс“ функциясига овқат буюртма қилиш, меҳмонхоналарни банд қилиш ва чипталар топиш каби қатор янги агентлик имкониятлари қўшилишини эълон қилди. Ушбу янгилик технология гигантининг харитани оддий навигация воситасидан фойдаланувчиларга кундалик вазифаларни бажаришда кўмаклашувчи тўлақонли ёрдамчига айлантириш йўлидаги муҳим қадами ҳисобланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги сунъий интеллект хусусиятлари харитадан фойдаланиш жараёнини янада соддалаштириб, реал ҳаётдаги юмушларни тўғридан-тўғри илова ичида ҳал этиш имконини беради. Эндиликда фойдаланувчилар ўзларига керакли маҳсулот ва хизматларни қидиришда матнли сўровлардан фойдаланган ҳолда қулай тарзда буюртма беришлари мумкин бўлади.

Овқат буюртма қилиш ва меҳмонхона топиш жараёни

Агентлик овқат буюртма қилиш имкониятлари ёрдамида фойдаланувчилар „Аск Мапс“ орқали масалан, веган авокадо тост ва оат милк латте қаердан топиш мумкинлигини сўрашлари мумкин. Тизим керакли таомларни таклиф қилувчи яқин атрофдаги ресторанларни кўрсатиб беради. Ресторан танлангач, Square, Тоаст ёки Uber Эатс каби қўллаб-қувватланадиган платформалар орқали буюртмани расмийлаштириш имконияти пайдо бўлади.

Шунингдек, фойдаланувчилар ўзларининг бўлажак сафарлари учун меҳмонхоналарни қидиришда ҳам сунъий интеллект кўмагига таянишлари мумкин. Масалан, муайян шаҳардаги конференция яқинидан нархи ҳамёнбоп ва юқори рейтингга эга меҳмонхонани топишни сўраш орқали тизим нархларни солиштиради, бўш жойларни текширади ва тайёр рўйхатни тақдим этади. Шундан сўнг ҳамкор сайтига ўтиб, брон қилишни якунлаш мумкин бўлади.

Шахсий интеллект ва суҳбат хотираси

Янги янгиланиш доирасида Google Maps'га „Персонал Intelligence“ (Шахсий интеллект) функцияси ҳам киритилмоқда. Бу сунъий интеллект воситасига фойдаланувчининг Gmail ва Google Календар маълумотларидан фойдаланган ҳолда жавобларни шахсийлаштириш имконини беради. Натижада хизмат режалаштирилган парвоз вақтлари, кечки овқат бандловлари ёки меҳмонхоналар ҳақидаги саволларга аниқ ва мослаштирилган жавоблар бериши мумкин.

Таъкидлаш жоизки, Шахсий интеллект функцияси стандарт ҳолатда ўчирилган бўлади ва фойдаланувчининг ўхшаш рухсати билан ишлайди. Бундан ташқари, „Аск Мапс“ эндиликда олдинги суҳбатларни эслаб қолиш қобилиятига эга бўлди. Бу фойдаланувчиларга қидирувни бошидан бошламасдан, илгари режалаштирилган сафарлар бўйича мулоқотни давом эттириш имконини беради.

Ҳозирча мазкур илғор агентлик функциялари фақат АҚШдаги фойдаланувчилар учун босқичма-босқич жорий этилмоқда. Келгусида ушбу имкониятлар бошқа ҳудудларга ҳам кенгайтирилиши кутилмоқда, бу эса харита хизматларининг келажакдаги ривожига сезиларли таъсир кўрсатади.

Google MapsСуни интеллектТехнологияларGoogleЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди