Google Maps хариталар хизматига янги агентлик имкониятлари қўшилди
Google Maps хизматидаги „Аск Мапс“ функсиясига овқат буюртма қилиш, меҳмонхоналарни банд қилиш ва чипталар топиш каби янги агентлик имкониятлари қўшилди. Фойдаланувчилар веган авокадо тост ва оат милк латте каби таомларни қидириб, Square, Тоаст ёки Uber Эац орқали буюртма бериши, шунингдек, меҳмонхоналар нархи ва бўш жойларини солиштириши мумкин.
Google компанияси пайшанба куни Google Maps хизматидаги „Аск Мапс“ функциясига овқат буюртма қилиш, меҳмонхоналарни банд қилиш ва чипталар топиш каби қатор янги агентлик имкониятлари қўшилишини эълон қилди. Ушбу янгилик технология гигантининг харитани оддий навигация воситасидан фойдаланувчиларга кундалик вазифаларни бажаришда кўмаклашувчи тўлақонли ёрдамчига айлантириш йўлидаги муҳим қадами ҳисобланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги сунъий интеллект хусусиятлари харитадан фойдаланиш жараёнини янада соддалаштириб, реал ҳаётдаги юмушларни тўғридан-тўғри илова ичида ҳал этиш имконини беради. Эндиликда фойдаланувчилар ўзларига керакли маҳсулот ва хизматларни қидиришда матнли сўровлардан фойдаланган ҳолда қулай тарзда буюртма беришлари мумкин бўлади.
Овқат буюртма қилиш ва меҳмонхона топиш жараёниАгентлик овқат буюртма қилиш имкониятлари ёрдамида фойдаланувчилар „Аск Мапс“ орқали масалан, веган авокадо тост ва оат милк латте қаердан топиш мумкинлигини сўрашлари мумкин. Тизим керакли таомларни таклиф қилувчи яқин атрофдаги ресторанларни кўрсатиб беради. Ресторан танлангач, Square, Тоаст ёки Uber Эатс каби қўллаб-қувватланадиган платформалар орқали буюртмани расмийлаштириш имконияти пайдо бўлади.
Шунингдек, фойдаланувчилар ўзларининг бўлажак сафарлари учун меҳмонхоналарни қидиришда ҳам сунъий интеллект кўмагига таянишлари мумкин. Масалан, муайян шаҳардаги конференция яқинидан нархи ҳамёнбоп ва юқори рейтингга эга меҳмонхонани топишни сўраш орқали тизим нархларни солиштиради, бўш жойларни текширади ва тайёр рўйхатни тақдим этади. Шундан сўнг ҳамкор сайтига ўтиб, брон қилишни якунлаш мумкин бўлади.
Шахсий интеллект ва суҳбат хотирасиЯнги янгиланиш доирасида Google Maps'га „Персонал Intelligence“ (Шахсий интеллект) функцияси ҳам киритилмоқда. Бу сунъий интеллект воситасига фойдаланувчининг Gmail ва Google Календар маълумотларидан фойдаланган ҳолда жавобларни шахсийлаштириш имконини беради. Натижада хизмат режалаштирилган парвоз вақтлари, кечки овқат бандловлари ёки меҳмонхоналар ҳақидаги саволларга аниқ ва мослаштирилган жавоблар бериши мумкин.
Таъкидлаш жоизки, Шахсий интеллект функцияси стандарт ҳолатда ўчирилган бўлади ва фойдаланувчининг ўхшаш рухсати билан ишлайди. Бундан ташқари, „Аск Мапс“ эндиликда олдинги суҳбатларни эслаб қолиш қобилиятига эга бўлди. Бу фойдаланувчиларга қидирувни бошидан бошламасдан, илгари режалаштирилган сафарлар бўйича мулоқотни давом эттириш имконини беради.
Ҳозирча мазкур илғор агентлик функциялари фақат АҚШдаги фойдаланувчилар учун босқичма-босқич жорий этилмоқда. Келгусида ушбу имкониятлар бошқа ҳудудларга ҳам кенгайтирилиши кутилмоқда, бу эса харита хизматларининг келажакдаги ривожига сезиларли таъсир кўрсатади.
…