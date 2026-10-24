“Руслар ва украинлар бир халқ”: Путиндан чегаралар ва генетикага оид баҳсли чиқиш
Россия Президенти Владимир Путин Украина атрофидаги можаро, назоратдан чиққан ҳудудларнинг мақоми ҳамда икки халқнинг тарихий-генетик илдизлари борасида яна бир баҳсли баёнот билан чиқди.
Кремль раҳбарининг таъкидлашича, Украина расмийлари томонидан бой берилган ҳудудлар аслида Киевники эмас, балки Россия давлатининг тарихий ерлари ҳисобланади.
«Киев бой берган ҳудудлар Украинанинг эмас»: Путиннинг асосий даъвоси
Россия етакчиси ҳудудий масалаларга тўхталар экан, расмий Москванинг тарихий нуқтаи назарини яна бир бор олдинга сурди:
Тарихий ерлар мақоми: Владимир Путин Киев маъмурияти назоратидан чиққан ерларни Украинанинг миллий мулки эмас, балки Россиянинг асл тарихий ҳудудлари сифатида баҳолади;
Геосиёсий позиция: Ушбу иддао Москванинг қуролли тўқнашувлар давомида ўз назоратига олган ҳудудлар бўйича позицияси қатъий экани ва чегаралар масаласида ён бериш ниятида эмаслигидан дарак беради.
«Генетик тадқиқотлар битта халқ эканимизни кўрсатмоқда»
Россия раҳбари ўз чиқишида анъанавий сиёсий далиллардан ташқари илмий тадқиқотларга ҳам таянди:
Илмий хулосаларга урғу: «Сўнгги генетик тадқиқотлар шуни кўрсатадики, руслар ва украинлар аслида бир халқдир», — дея таъкидлади Путин;
Бир илдиз қараши: Кремль раҳбари илгари ҳам бир неча бор руслар, украинлар ва беларусларнинг умумий тарихий, маданий ҳамда қон-қариндошлик асосларига эга эканини мунтазам равишда таъкидлаб келган.
Путиннинг мазкур чиқиши халқаро майдонда давом этаётган ҳарбий-сиёсий зиддиятлар ҳамда дипломатик музокаралар бўйича муҳокамалар фонида навбатдаги кескин сиёсий мунозаралар тўлқинини юзага келтирди.
Изоҳлар 0
…