“Руслар ва украинлар бир халқ”: Путиндан чегаралар ва генетикага оид баҳсли чиқиш

·9·Дунё
“Руслар ва украинлар бир халқ”: Путиндан чегаралар ва генетикага оид баҳсли чиқиш

Россия Президенти Владимир Путин Украина атрофидаги можаро, назоратдан чиққан ҳудудларнинг мақоми ҳамда икки халқнинг тарихий-генетик илдизлари борасида яна бир баҳсли баёнот билан чиқди.

Кремль раҳбарининг таъкидлашича, Украина расмийлари томонидан бой берилган ҳудудлар аслида Киевники эмас, балки Россия давлатининг тарихий ерлари ҳисобланади.

«Киев бой берган ҳудудлар Украинанинг эмас»: Путиннинг асосий даъвоси

Россия етакчиси ҳудудий масалаларга тўхталар экан, расмий Москванинг тарихий нуқтаи назарини яна бир бор олдинга сурди:

  • Тарихий ерлар мақоми: Владимир Путин Киев маъмурияти назоратидан чиққан ерларни Украинанинг миллий мулки эмас, балки Россиянинг асл тарихий ҳудудлари сифатида баҳолади;

  • Геосиёсий позиция: Ушбу иддао Москванинг қуролли тўқнашувлар давомида ўз назоратига олган ҳудудлар бўйича позицияси қатъий экани ва чегаралар масаласида ён бериш ниятида эмаслигидан дарак беради.

«Генетик тадқиқотлар битта халқ эканимизни кўрсатмоқда»

Россия раҳбари ўз чиқишида анъанавий сиёсий далиллардан ташқари илмий тадқиқотларга ҳам таянди:

  • Илмий хулосаларга урғу: «Сўнгги генетик тадқиқотлар шуни кўрсатадики, руслар ва украинлар аслида бир халқдир», — дея таъкидлади Путин;

  • Бир илдиз қараши: Кремль раҳбари илгари ҳам бир неча бор руслар, украинлар ва беларусларнинг умумий тарихий, маданий ҳамда қон-қариндошлик асосларига эга эканини мунтазам равишда таъкидлаб келган.

Путиннинг мазкур чиқиши халқаро майдонда давом этаётган ҳарбий-сиёсий зиддиятлар ҳамда дипломатик музокаралар бўйича муҳокамалар фонида навбатдаги кескин сиёсий мунозаралар тўлқинини юзага келтирди.

Владимир ПутинРоссия-Украина можаросиГеосиёсат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Путиндан кескин баёнот: “Россия билан дўст бўлиш ўз халқингиз манфаатига мос”Путиндан кескин баёнот: “Россия билан дўст бўлиш ўз халқингиз манфаатига мос”Кеча 20:02Саудия Арабистони Қуддус ва 1967 йилги чегаралар бўйича муросасиз баёнот берди!Саудия Арабистони Қуддус ва 1967 йилги чегаралар бўйича муросасиз баёнот берди!27 сентябр 13:0513 ноябргача бўлган синовли давр: Ретроград Меркурий ҳаётимизга қандай таъсир қилади?13 ноябргача бўлган синовли давр: Ретроград Меркурий ҳаётимизга қандай таъсир қилади?Бугун 12:05Диогу Жотанинг рафиқаси ҳалокатдан олдинги сўнгги ёзишмаларни ошкор қилдиДиогу Жотанинг рафиқаси ҳалокатдан олдинги сўнгги ёзишмаларни ошкор қилдиБугун 10:38Хитойда одам бўйидан ҳам баланд, 2,2 метрли улкан шоли нави етиштирилдиХитойда одам бўйидан ҳам баланд, 2,2 метрли улкан шоли нави етиштирилдиБугун 10:28Тайванлик эркак хиёнатни робот чангютгич орқали фош қилиб, қамалдиТайванлик эркак хиёнатни робот чангютгич орқали фош қилиб, қамалдиБугун 00:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди