Марко Рубио Абу-Дабидаги уч томонлама учрашув тафсилотларини ошкор қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Абу-Даби шаҳрида Россия, АҚШ ва Украина делегациялари иштирокида тўрт ярим соатлик ёпиқ музокаралар бўлиб ўтди.
- АҚШ Давлат котиби Марко Рубио муҳокамаларни ижобий баҳолаган бўлса-да, можаронинг яқин вақт ичида тўлиқ ҳал этилишини кутмаслик кераклигини таъкидлади.
- Вашингтон ушбу уч томонлама форматни келажакда Европа вакилларини жалб қилган ҳолда кенгайтиришни мақсад қилган.
Араб Бирлашган Амирликлари пойтахти Абу-Даби шаҳрида Россия, АҚШ ва Украина ўртасида ўтказилаётган ёпиқ маслаҳатлашувларнинг илк куни ўз ниҳоясига етди. Тўрт ярим соат давом этган дастлабки учрашув натижасида томонлар ўзларининг оралиқ музокара позицияларини қайд этиб олишди. Учрашув якунлари бўйича АҚШ Давлат котиби Марко Рубио муҳокамаларни ижобий баҳолаб, бироқ кескин ўзгаришларни кутмаслик кераклигини таъкидлади.
Марко Рубио баёноти ва Абу-Дабидаги музокаралар марафони
АҚШ дипломатияси раҳбарининг сўзларига кўра, музокаралар иштирокчиларидан ҳеч бири можаронинг яқин соатларда ёки бир кун ичида тўлиқ ҳал этилишини кутмаяпти. Вашингтоннинг стратегик мақсади эса уч томонлама форматни келажакда янада кенгайтириб, унга Европа вакилларини ҳам тўғридан-тўғри жалб қилишдан иборат.
Инсайдер манбаларнинг тасдиқлашича, Абу-Дабидаги махфий музокаралар марафони чоршанба, 11 ноябрь куни Москва вақти билан соат 11:00 да ўз ишини яна давом эттиради.
Музокара параметрлари ва йўналишлари
Тафсилотлар ва расмий маълумотлар
Ўтказилиш жойи
Абу-Даби шаҳри, ААЭ (ёпиқ маслаҳатлашувлар формати)
Иштирокчи томонлар
Россия, АҚШ ва Украина делегациялари
Биринчи кун натижаси
4,5 соатлик учрашув, оралиқ позициялар қайд этилди
АҚШ баҳоси (Марко Рубио)
Муҳокамалар самарала, аммо тезкор ҳал қилув кутилмаслиги керак
АҚШнинг стратегик мақсади
Форматни европалик вакиллар ҳисобига кенгайтириш
Кейинги босқич вақти
11 ноябрь, Москва вақти билан 11:00
«Ҳеч бир томон кризиснинг дарҳол ҳал бўлишини кутмаяпти, бироқ Абу-Дабидаги маслаҳатлашувлар келажакдаги тинчлик диалоги учун пойдевор вазифасини ўтамоқда».
Брюссель музокараларни «торпеда» қилмоқчими?
АҚШ, Россия ва Украина делегациялари Абу-Дабида оралиқ келишувларни муҳокама қилаётган бир пайтда, Европа Иттифоқи томонидан дипломатик жараёнларга нисбатан кескин совуқ муносабат билдирилди. Парижда G7 вазирлари учрашуви доирасида Украина ташқи ишлар вазири Андрей Сибига билан мулоқот қилган ЕИнинг ташқи ишлар ва хавфсизлик сиёсати бўйича янги олий вакили Кая Каллас қаттиқ баёнот билан чиқди.
Европа дипломатияси раҳбари Абу-Дабидаги тинчлик музокараларининг гипотетик натижаларидан қатъи назар, ЕИ Киевга ҳарбий ёрдамни чекламаган ҳолда давом эттиришини эълон қилди. Қолаверса, Каллас Брюссель томонидан жорий этилган санкциялар босимини юмшатиш эҳтимолини кескин рад этди ва Россияга қарши иқтисодий чекловлар фақат кучайиб боришини таъкидлади. Экспертларнинг фикрича, бундай ёндашув Абу-Дабидаги дипломатик уринишларга қарши очиқ сиёсий демарш ҳисобланади.
Сизнингча, АҚШ ва Россия бошчилигидаги Абу-Даби музокаралари Европанинг кескин позициясига қарамай, можарони ҳал қилишда реал натижа бера оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…