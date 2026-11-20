Абу-Даби мулоқотлари ва Вашингтондаги сиёсий ўзгаришлар: Шошилинч режа сабаби нимада?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Доналд Трамп маъмурияти Россия ва Украина ўртасидаги тинчлик битимини АҚШ Конгресси назорати демократларга ўтадиган январ ойи бошигача якунлашни режалаштирмоқда.
- Оқ уйнинг бу шошилинч ҳаракатларига ноябр ойидаги оралиқ сайловларда республикачиларнинг мағлубияти ва янги таркибдаги Конгресснинг Киевга ёрдамни ошириш ҳамда санксияларни кучайтириш каби режалари сабаб бўлмоқда.
АҚШ президенти Дональд Трамп маъмурияти Россия ва Украина ўртасида тинчлик битими тузилишига январь ойи бошигача — АҚШ Конгресси устидан назорат Демократик партияга ўтгунига қадар эришишни мўлжалламоқда. Бу ҳақда 20 ноябрь куни Буюк Британиянинг Financial Times газетаси тўрт нафар хабардор манбага таяниб ёзди.
Нашр суҳбатдошларининг сўзларига кўра, Вашингтон можарони тартибга солишнинг мақбул муддатлари ҳақида украиналик ва европалик мулозимларни аллақачон хабардор қилган. Оқ уйнинг шошилиши ноябрь ойида ўтган оралиқ сайловлар натижалари билан боғлиқ: уларда республикачилар ҳам Вакиллар палатасида, ҳам Сенатда кўпчилик ўринларни демократларга бой беришди.
Январда Конгрессда нималар ўзгариши кутилмоқда?
Янги таркибдаги Конгресс январь ойида ўз ваколатларига киришганидан сўнг демократлар бир қатор қадамларни ташлашга уриниши кутилмоқда:
Киевга ҳарбий ёрдамни ошириш учун қонунчилик воситаларини ишга солиш;
Москвага нисбатан санкция босимини кучайтириш;
Маъмуриятнинг ташқи сиёсий қадамларини тергов қилиш.
«Трамп Путинга хайрихоҳ ва буларнинг барини январгача якунламоқчи», — деди газетага юқори мартабали украиналик мулозим ҳамда бундай шароитда Киевга Россия учун манфаатли шартлар асосида келишув мажбурланиши мумкинлигидан хавотир билдирди.
Оқ уй эса Financial Times эълон қилган ушбу мақола юзасидан изоҳ беришдан тийилди.
Жиҳат
Маълумот ва тафсилотлар
Мўлжалланган муддат
Январь ойи бошигача (янги Конгресс иш бошлагунига қадар)
Асосий сабаб
Ноябрь оралиқ сайловларида демократларнинг Сенат ва Вакиллар палатасида устунликка эришиши
Дипломатик қадамлар
Ноябрь бошида Абу-Дабида Стив Уиткофф ва Жаред Кушнер воситачилигида алоқаларнинг тикланиши
Томонларнинг позицияси
Киев томони хавотир билдирди; Европага тўғридан-тўғри мулоқот таклифи берилди; Москва хавфсизлик манфаатлари ва сабаблар бартараф этилишини талаб қилмоқда
Абу-Дабидаги алоқалар ва томонларнинг муносабати
Ноябрь ойи бошида АҚШ етакчисининг махсус вакили Стив Уиткофф ва президент куёви Жаред Кушнер Абу-Дабида Москва ҳамда Киев вакиллари билан алоқаларни қайта тиклаб, музокаралардаги саккиз ойлик танаффусга нуқта қўйган эди.
Бундан аввал Европа давлатлари етакчилари билан телефон суҳбати чоғида Дональд Трамп иттифоқчиларни можарони тезроқ якунлаш учун «Путин билан мулоқотни ўзлари бошлашга» чақирган. Москва эса сиёсий-дипломатик йўл билан тартибга солишга фақат Россиянинг хавфсизлик соҳасидаги манфаатлари инобатга олинган ва инқирознинг дастлабки сабаблари бартараф этилган тақдирдагина очиқ эканини бир неча бор таъкидлаган.
Сизнингча, АҚШ Конгрессидаги кучлар мувозанатининг ўзгариши ва Оқ уйнинг январь бошигача белгилаган муддати яқин ҳафталарда тинчлик музокаралари суръатига қандай таъсир кўрсатади? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…