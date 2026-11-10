Абу-Дабидаги махфий келишув: Россия, АҚШ ва Украина музокаралар столига қайтмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Абу-Дабида Россия, АҚШ ва Украина вакиллари ўртасида бир неча ойлик танаффусдан сўнг илк бор уч томонлама юзма-юз музокаралар қайта тикланди.
- Россия делегациясига Владимир Мединский бошчилик қилмоқда, шунингдек, таркибга Сергей Рябков, Михаил Галузин, Игор Костюков ва Юрий Жигарловский каби тажрибали мутахассислар жалб этилди.
Абу-Дабида дунё геосиёсатининг кейинги тақдирини белгилаб бериши мумкин бўлган муҳим жараён старт олмоқда. Россия, АҚШ ва Украина ўртасида бир неча ойлик танаффусдан сўнг илк бор уч томонлама юзма-юз музокаралар қайта тикланди. Маҳаллий вақт билан соат 11:50 да (Тошкент вақти билан 12:50) бошланадиган ушбу дипломатик раунд урушдан кейинги хавфсизлик архитектурасини қайта қуришда бурилиш нуқтаси бўлиши кутилмоқда.
Янгиланган таркиб: Россия делегациясида кутилмаган ўзгаришлар
Россия президенти ёрдамчиси Владимир Мединский бошчилигидаги делегация Бирлашган Араб Амирликлари пойтахтига етиб келди. Кузатувчилар эътиборини тортган асосий жиҳат — музокарачилар сафига янги ва тажрибали фигураларнинг қўшилгани бўлди.
Делегация таркибидан Россия ТИВ раҳбари ўринбосари Михаил Галузин ҳамда Бош штаб Бош бошқармаси бошлиғи Игорь Костюков жой олган. Шу билан бирга, жараёнга халқаро хавфсизлик ва қуролланиш масалалари бўйича асосий музокарачи — ТИВ ўринбосари Сергей Рябков ҳамда Бош штаб Бош оператив бошқармаси бошлиғи ўринбосари Юрий Жигарловский ҳам жалб этилди.
Иштирокчи
Мақоми / Лавозими
Музокаралардаги роли
Владимир Мединский
РФ президенти ёрдамчиси
Россия делегацияси раҳбари
Сергей Рябков
РФ ТИВ раҳбари ўринбосари
Глобал хавфсизлик ва стратегик барқарорлик бўйича мутахассис (янги иштирокчи)
Михаил Галузин
РФ ТИВ раҳбари ўринбосари
МДҲ ва минтақавий муносабатлар куратори
Игорь Костюков
Бош штаб бошлиғи ўринбосари
Ҳарбий ва разведка йўналиши таҳлили
Юрий Жигарловский
Бош оператив бошқарма бошлиғи ўринбосари
Ҳарбий-оператив режалаштириш ва хавфсизлик чегаралари (янги иштирокчи)
«Ҳарбий оператив режалаштириш ва қурол назорати бўйича асосий мутахассисларнинг стол атрофида пайдо бўлиши суҳбат энди умумий баёнотлар эмас, балки аниқ демаркация ва кафолатлар бўйича кечаётганидан далолат беради».
Парда ортидаги дипломатия: Нима учун айнан ҳозир?
Россия, АҚШ ва Украина ўртасидаги уч томонлама учрашув охирги марта 2026 йилнинг февралида ўтказилган эди. Ўшандан буён мулоқот фақат «чекик дипломатия» шаклида, яъни икки томонлама форматда давом этди.
АҚШнинг махсус вакиллари Стив Уиткофф ҳамда Жаред Кушнер Москвада Кремль раҳбарияти билан тўғридан-тўғри учрашувлар ўтказган, сўнгра музокараларнинг навбатдаги босқичини Киевда Украина расмийлари билан алоҳида муҳокама қилган эди. Бу гал Абу-Даби барча томонларни яна бир стол атрофига тўплашга муваффақ бўлди.
Столдаги асосий масала: Можародан кейинги хавфсизлик тизими
Учрашув тафсилотлари ва кун тартиби қаттиқ сир сақланмоқда. Шунга қарамай, сизиб чиққан маълумотларга кўра, асосий мавзу — ҳарбий ҳаракатлар тўхтаганидан сўнг Россия ва Украина учун узоқ муддатли хавфсизлик тизимини шакллантириш ҳисобланади. Бу чегаралардаги демилитаризация зоналари, халқаро кафолатлар ва учинчи давлатларнинг минтақадаги ҳарбий иштирокини белгилаб берувчи принципларни ўз ичига олиши мумкин.
Сизнингча, БАА майдонида уч томонлама келишувга эришиш имконияти қанчалик юқори? Томонлар хавфсизлик масаласида муросага кела оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
Изоҳлар 0
…