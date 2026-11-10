Абу-Дабидаги махфий келишув: Россия, АҚШ ва Украина музокаралар столига қайтмоқда

·42·Дунё
Абу-Дабидаги махфий келишув: Россия, АҚШ ва Украина музокаралар столига қайтмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Абу-Дабида Россия, АҚШ ва Украина вакиллари ўртасида бир неча ойлик танаффусдан сўнг илк бор уч томонлама юзма-юз музокаралар қайта тикланди.
  • Россия делегациясига Владимир Мединский бошчилик қилмоқда, шунингдек, таркибга Сергей Рябков, Михаил Галузин, Игор Костюков ва Юрий Жигарловский каби тажрибали мутахассислар жалб этилди.

Абу-Дабида дунё геосиёсатининг кейинги тақдирини белгилаб бериши мумкин бўлган муҳим жараён старт олмоқда. Россия, АҚШ ва Украина ўртасида бир неча ойлик танаффусдан сўнг илк бор уч томонлама юзма-юз музокаралар қайта тикланди. Маҳаллий вақт билан соат 11:50 да (Тошкент вақти билан 12:50) бошланадиган ушбу дипломатик раунд урушдан кейинги хавфсизлик архитектурасини қайта қуришда бурилиш нуқтаси бўлиши кутилмоқда.

Янгиланган таркиб: Россия делегациясида кутилмаган ўзгаришлар

Россия президенти ёрдамчиси Владимир Мединский бошчилигидаги делегация Бирлашган Араб Амирликлари пойтахтига етиб келди. Кузатувчилар эътиборини тортган асосий жиҳат — музокарачилар сафига янги ва тажрибали фигураларнинг қўшилгани бўлди.

Делегация таркибидан Россия ТИВ раҳбари ўринбосари Михаил Галузин ҳамда Бош штаб Бош бошқармаси бошлиғи Игорь Костюков жой олган. Шу билан бирга, жараёнга халқаро хавфсизлик ва қуролланиш масалалари бўйича асосий музокарачи — ТИВ ўринбосари Сергей Рябков ҳамда Бош штаб Бош оператив бошқармаси бошлиғи ўринбосари Юрий Жигарловский ҳам жалб этилди.

Иштирокчи

Мақоми / Лавозими

Музокаралардаги роли

Владимир Мединский

РФ президенти ёрдамчиси

Россия делегацияси раҳбари

Сергей Рябков

РФ ТИВ раҳбари ўринбосари

Глобал хавфсизлик ва стратегик барқарорлик бўйича мутахассис (янги иштирокчи)

Михаил Галузин

РФ ТИВ раҳбари ўринбосари

МДҲ ва минтақавий муносабатлар куратори

Игорь Костюков

Бош штаб бошлиғи ўринбосари

Ҳарбий ва разведка йўналиши таҳлили

Юрий Жигарловский

Бош оператив бошқарма бошлиғи ўринбосари

Ҳарбий-оператив режалаштириш ва хавфсизлик чегаралари (янги иштирокчи)

«Ҳарбий оператив режалаштириш ва қурол назорати бўйича асосий мутахассисларнинг стол атрофида пайдо бўлиши суҳбат энди умумий баёнотлар эмас, балки аниқ демаркация ва кафолатлар бўйича кечаётганидан далолат беради».

Парда ортидаги дипломатия: Нима учун айнан ҳозир?

Россия, АҚШ ва Украина ўртасидаги уч томонлама учрашув охирги марта 2026 йилнинг февралида ўтказилган эди. Ўшандан буён мулоқот фақат «чекик дипломатия» шаклида, яъни икки томонлама форматда давом этди.

АҚШнинг махсус вакиллари Стив Уиткофф ҳамда Жаред Кушнер Москвада Кремль раҳбарияти билан тўғридан-тўғри учрашувлар ўтказган, сўнгра музокараларнинг навбатдаги босқичини Киевда Украина расмийлари билан алоҳида муҳокама қилган эди. Бу гал Абу-Даби барча томонларни яна бир стол атрофига тўплашга муваффақ бўлди.

Столдаги асосий масала: Можародан кейинги хавфсизлик тизими

Учрашув тафсилотлари ва кун тартиби қаттиқ сир сақланмоқда. Шунга қарамай, сизиб чиққан маълумотларга кўра, асосий мавзу — ҳарбий ҳаракатлар тўхтаганидан сўнг Россия ва Украина учун узоқ муддатли хавфсизлик тизимини шакллантириш ҳисобланади. Бу чегаралардаги демилитаризация зоналари, халқаро кафолатлар ва учинчи давлатларнинг минтақадаги ҳарбий иштирокини белгилаб берувчи принципларни ўз ичига олиши мумкин.

Сизнингча, БАА майдонида уч томонлама келишувга эришиш имконияти қанчалик юқори? Томонлар хавфсизлик масаласида муросага кела оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

Абу-Даби музокаралариРоссия-Украина можаросиВладимир МединскийГлобал хавфсизлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Руслар ва украинлар бир халқ”: Путиндан чегаралар ва генетикага оид баҳсли чиқиш“Руслар ва украинлар бир халқ”: Путиндан чегаралар ва генетикага оид баҳсли чиқиш24 октябр 14:15«Чекинмаймиз ва қақшатқич жавоб берамиз!»: Эрон АҚШ билан урушга тайёрлигини билдирди«Чекинмаймиз ва қақшатқич жавоб берамиз!»: Эрон АҚШ билан урушга тайёрлигини билдирди10 сентябр 21:03Сеул Киевдан узр сўрашни талаб қилди: КХДР асирлари бўйича махфий можаро!Сеул Киевдан узр сўрашни талаб қилди: КХДР асирлари бўйича махфий можаро!28 сентябр 14:36Кирилл Буданов Зеленскийга Донбасс бўйича берган маслаҳатини очиқладиКирилл Буданов Зеленскийга Донбасс бўйича берган маслаҳатини очиқлади5 сентябр 17:19«Омандаги ўта махфий музокара!»: АҚШ ва ҳусийлар яширин келишувга эришди«Омандаги ўта махфий музокара!»: АҚШ ва ҳусийлар яширин келишувга эришди16 сентябр 22:33Путин Украина ғарби ҳақида кескин башорат қилдиПутин Украина ғарби ҳақида кескин башорат қилди27 июл 09:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда