Путиндан кескин баёнот: “Россия билан дўст бўлиш ўз халқингиз манфаатига мос”

·0·Дунё
Путиндан кескин баёнот: “Россия билан дўст бўлиш ўз халқингиз манфаатига мос”

Россия Федерацияси Президенти Владимир Путин мамлакатнинг халқаро майдондаги ҳарбий-стратегик мавқеи ва Ғарб давлатлари билан муносабатларининг келажаги ҳақида муҳим баёнотлар билан чиқди.

Давлат раҳбари Россияни ҳарбий йўл билан заифлаштириш ёки жанг майдонида енгишга қаратилган уринишлар мутлақо самарасиз эканини таъкидлаб, тарихий рақибларни замонавий воқеликни тўғри баҳолашга чақирди.

«Стратегик мағлубият — ҳақиқатга тўғри келмайди»: Асосий баёнотлар

Владимир Путин ўз нутқида Россиянинг мудофаа қудрати ва жанг майдонидаги вазияти бўйича қатор асосий жиҳатларга тўхталди:

  • Жанг майдонидаги устунлик: «Россияни жанг майдонида мағлуб этиш имконсиз экани бугун барчага яққол аён бўлди;

  • Хомхаёлларнинг барҳам топиши: Россияга стратегик мағлубият етказиш ҳақидаги қарашлар ва режалар ҳақиқатга мутлақо тўғри келмайди», — дея таъкидлади Россия раҳбари.

«Асрлар давомидаги интилишлар фойдасиз»: Дўстона алоқалар чақириғи

Президент тарихга назар ташлаб, Россияга қарши курашган давлатлар эртами-кечми ўз позициясини қайта кўриб чиқишига тўғри келишини билдирди:

  • Тарихий сабоқлар: «Менимча, асрлар давомида Россияга стратегик мағлубият етказишга интилиб келган кучлар бугунги замонавий ҳаёт воқеликларини тан олишга мажбур бўлишади;

  • Ўзаро манфаат: Улар Россия билан қарама-қаршиликда эмас, балки дўстона ва конструктив муносабатларда яшаш анча яхшироқ эканини тушуниб етадилар;

  • Халқлар фаровонлиги: Бу нафақат Россия, балки ўша давлатларнинг ўз халқлари манфаатлари ва хавфсизлигига ҳам тўлиқ мос келади», — дея хулоса қилди Владимир Путин.

Давлат раҳбарининг мазкур чиқиши халқаро геосиёсий вазиятнинг кескинлиги сақланиб қолаётган бир даврда глобал муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

Владимир ПутинРоссия ФедерациясиГеосиёсатХалқаро муносабатлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Путин фармони: Россиядан Ўзбекистонга 1 млн рублдан ортиқ нақд пул олиб чиқиш тақиқландиПутин фармони: Россиядан Ўзбекистонга 1 млн рублдан ортиқ нақд пул олиб чиқиш тақиқланди30 сентябр 10:27Путин хориждаги россияликларни мол-мулкини хатлаш ҳақида қонун чиқардиПутин хориждаги россияликларни мол-мулкини хатлаш ҳақида қонун чиқарди11 июн 16:58Японияда бир соатга бувини 23 долларга ижарага олиш мумкинЯпонияда бир соатга бувини 23 долларга ижарага олиш мумкинКеча 11:30Трамп ва Зеленский ўртасида дизель ёқилғиси ва Россия заводлари бўйича очиқ низо...Трамп ва Зеленский ўртасида дизель ёқилғиси ва Россия заводлари бўйича очиқ низо...11 октябр 09:50«Украинага қўшин киритиш Россия билан урушни англатади»: Путин Ғарбни очиқ огоҳлантирди«Украинага қўшин киритиш Россия билан урушни англатади»: Путин Ғарбни очиқ огоҳлантирди13 сентябр 12:06Хоманаий мусулмон давлатларига муҳим чақириқ билан чиқди...Хоманаий мусулмон давлатларига муҳим чақириқ билан чиқди...30 август 19:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди