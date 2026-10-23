Путиндан кескин баёнот: “Россия билан дўст бўлиш ўз халқингиз манфаатига мос”
Россия Федерацияси Президенти Владимир Путин мамлакатнинг халқаро майдондаги ҳарбий-стратегик мавқеи ва Ғарб давлатлари билан муносабатларининг келажаги ҳақида муҳим баёнотлар билан чиқди.
Давлат раҳбари Россияни ҳарбий йўл билан заифлаштириш ёки жанг майдонида енгишга қаратилган уринишлар мутлақо самарасиз эканини таъкидлаб, тарихий рақибларни замонавий воқеликни тўғри баҳолашга чақирди.
«Стратегик мағлубият — ҳақиқатга тўғри келмайди»: Асосий баёнотлар
Владимир Путин ўз нутқида Россиянинг мудофаа қудрати ва жанг майдонидаги вазияти бўйича қатор асосий жиҳатларга тўхталди:
Жанг майдонидаги устунлик: «Россияни жанг майдонида мағлуб этиш имконсиз экани бугун барчага яққол аён бўлди;
Хомхаёлларнинг барҳам топиши: Россияга стратегик мағлубият етказиш ҳақидаги қарашлар ва режалар ҳақиқатга мутлақо тўғри келмайди», — дея таъкидлади Россия раҳбари.
«Асрлар давомидаги интилишлар фойдасиз»: Дўстона алоқалар чақириғи
Президент тарихга назар ташлаб, Россияга қарши курашган давлатлар эртами-кечми ўз позициясини қайта кўриб чиқишига тўғри келишини билдирди:
Тарихий сабоқлар: «Менимча, асрлар давомида Россияга стратегик мағлубият етказишга интилиб келган кучлар бугунги замонавий ҳаёт воқеликларини тан олишга мажбур бўлишади;
Ўзаро манфаат: Улар Россия билан қарама-қаршиликда эмас, балки дўстона ва конструктив муносабатларда яшаш анча яхшироқ эканини тушуниб етадилар;
Халқлар фаровонлиги: Бу нафақат Россия, балки ўша давлатларнинг ўз халқлари манфаатлари ва хавфсизлигига ҳам тўлиқ мос келади», — дея хулоса қилди Владимир Путин.
Давлат раҳбарининг мазкур чиқиши халқаро геосиёсий вазиятнинг кескинлиги сақланиб қолаётган бир даврда глобал муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
Изоҳлар 0
…