Ким Чен Ин Хитойга ташриф буюрди ва юқори мартабали раҳбарлар билан музокара ўтказди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Шимолий Корея етакчиси Ким Чен Ин 24 октябр куни Хитойга расмий ташриф буюриб, икки давлат ўртасидаги ҳамкорликни кучайтиришга қаратилган олий даражадаги музокараларни ўтказди.
- Ташриф давомида Ким Чен Ин Хитой Халқ сиёсий маслаҳат кенгаши раиси Ван Хунин ҳамда Хитой бош вазири билан учрашиб, стратегик шериклик масалаларини муҳокама қилди.
Шимолий Корея етакчиси Ким Чен Ин 24 октябрь куни расмий ташриф билан Хитой Халқ Республикасига борди. КХДР раҳбарининг бу галги сафари рамзий маънога эга бўлиб, у чегара ҳудудида яқинда фойдаланишга топширилган Янги Ялу дарёси кўприги орқали амалга оширилди.
Дандонг шаҳрига етиб борган Ким Чен Ин ташриф давомида бир қатор муҳим сиёсий ва иқтисодий объектларда бўлиб, икки қўшни давлат ўртасидаги ҳамкорликни кучайтиришга қаратилган олий даражадаги музокараларни ўтказди.
Дандонгдаги тўғридан-тўғри учрашувлар ва дастур
Ташриф кун тартиби ҳарбий, саноат ҳамда дипломатик йўналишларни қамраб олди:
Тарихий хотира ва саноат: Ким Чен Ин дастлаб шаҳардаги ҳарбий ёдгорлик мажмуасини зиёрат қилиб, ҳурмат бажо келтирди, сўнгра маҳаллий йирик заводлардан бирининг фаолияти билан бевосита танишди;
Ван Хунин билан мулоқот: КХДР етакчиси Хитойнинг энг нуфузли сиёсий арбобларидан бири, Хитой Халқ сиёсий маслаҳат кенгаши раиси Ван Хунин билан расмий учрашув ўтказди;
Ҳукумат раҳбари билан музокара: Дастур доирасида Хитой бош вазири билан ҳам алоҳида музокара ташкил этилиб, ўзаро стратегик шерикликни мустаҳкамлаш масалалари муҳокама қилинди.
Иқтисодий ва савдо алоқаларини қайта жонлантириш
Мазкур ташриф минтақавий сиёсат ва иқтисодиёт учун стратегик аҳамиятга эга:
Янги транзит имкониятлари: Янги Ялу дарёси кўприги орқали чегаранинг очилиши икки мамлакат ўртасидаги транспорт-логистика ҳажмини кескин оширишга хизмат қилади;
Иқтисодий жонланиш: Кузатувчилар фикрича, ушбу ташриф пандемия ва халқаро санкциялар босими остида қолган Шимолий Корея ва Хитой ўртасидаги савдо-иқтисодий муносабатларни кенг кўламда қайта тиклаш ва ривожлантириш сари қўйилган муҳим қадам ҳисобланади.
Изоҳлар 0
…