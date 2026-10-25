Ким Чен Ин Хитойга ташриф буюрди ва юқори мартабали раҳбарлар билан музокара ўтказди

·53·Дунё
Ким Чен Ин Хитойга ташриф буюрди ва юқори мартабали раҳбарлар билан музокара ўтказди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Шимолий Корея етакчиси Ким Чен Ин 24 октябр куни Хитойга расмий ташриф буюриб, икки давлат ўртасидаги ҳамкорликни кучайтиришга қаратилган олий даражадаги музокараларни ўтказди.
  • Ташриф давомида Ким Чен Ин Хитой Халқ сиёсий маслаҳат кенгаши раиси Ван Хунин ҳамда Хитой бош вазири билан учрашиб, стратегик шериклик масалаларини муҳокама қилди.

Шимолий Корея етакчиси Ким Чен Ин 24 октябрь куни расмий ташриф билан Хитой Халқ Республикасига борди. КХДР раҳбарининг бу галги сафари рамзий маънога эга бўлиб, у чегара ҳудудида яқинда фойдаланишга топширилган Янги Ялу дарёси кўприги орқали амалга оширилди.

Дандонг шаҳрига етиб борган Ким Чен Ин ташриф давомида бир қатор муҳим сиёсий ва иқтисодий объектларда бўлиб, икки қўшни давлат ўртасидаги ҳамкорликни кучайтиришга қаратилган олий даражадаги музокараларни ўтказди.

Дандонгдаги тўғридан-тўғри учрашувлар ва дастур

Ташриф кун тартиби ҳарбий, саноат ҳамда дипломатик йўналишларни қамраб олди:

  • Тарихий хотира ва саноат: Ким Чен Ин дастлаб шаҳардаги ҳарбий ёдгорлик мажмуасини зиёрат қилиб, ҳурмат бажо келтирди, сўнгра маҳаллий йирик заводлардан бирининг фаолияти билан бевосита танишди;

  • Ван Хунин билан мулоқот: КХДР етакчиси Хитойнинг энг нуфузли сиёсий арбобларидан бири, Хитой Халқ сиёсий маслаҳат кенгаши раиси Ван Хунин билан расмий учрашув ўтказди;

  • Ҳукумат раҳбари билан музокара: Дастур доирасида Хитой бош вазири билан ҳам алоҳида музокара ташкил этилиб, ўзаро стратегик шерикликни мустаҳкамлаш масалалари муҳокама қилинди.

Иқтисодий ва савдо алоқаларини қайта жонлантириш

Мазкур ташриф минтақавий сиёсат ва иқтисодиёт учун стратегик аҳамиятга эга:

  • Янги транзит имкониятлари: Янги Ялу дарёси кўприги орқали чегаранинг очилиши икки мамлакат ўртасидаги транспорт-логистика ҳажмини кескин оширишга хизмат қилади;

  • Иқтисодий жонланиш: Кузатувчилар фикрича, ушбу ташриф пандемия ва халқаро санкциялар босими остида қолган Шимолий Корея ва Хитой ўртасидаги савдо-иқтисодий муносабатларни кенг кўламда қайта тиклаш ва ривожлантириш сари қўйилган муҳим қадам ҳисобланади.

Ким Чен ИнХитой-КХДР муносабатлариДандонгВан Хунин
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп Хитой орқали КХДР билан мулоқотни тикламоқчи: Махфий келишув қандай бўлади?Трамп Хитой орқали КХДР билан мулоқотни тикламоқчи: Махфий келишув қандай бўлади?19 сентябр 19:23“Ким Чен Ин — менинг дўстим”: Трамп КХДР ва Эрон ядро қуроли ҳақидаги саволга жавоб берди“Ким Чен Ин — менинг дўстим”: Трамп КХДР ва Эрон ядро қуроли ҳақидаги саволга жавоб берди30 сентябр 12:10Ким Чен Ин нега онаси ҳақида ҳеч қачон гапирмайди?Ким Чен Ин нега онаси ҳақида ҳеч қачон гапирмайди?3 июл 02:46Дональд Трамп Ким Чен Ин билан яна музокара ўтказишга тайёрлигини маълум қилдиДональд Трамп Ким Чен Ин билан яна музокара ўтказишга тайёрлигини маълум қилди13 октябр 09:17Жанубий Корея разведкаси Ким Чен Иннинг соғлиғи бўйича хавотирли сирни ошкор қилди!Жанубий Корея разведкаси Ким Чен Иннинг соғлиғи бўйича хавотирли сирни ошкор қилди!2 октябр 11:11Дональд Трамп кузда Ким Чен Ин билан янги музокаралар ўтказмоқчиДональд Трамп кузда Ким Чен Ин билан янги музокаралар ўтказмоқчи20 август 09:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди