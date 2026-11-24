Ким Чен Ин Трампни жавобсиз қолдирди: Шимолий Корея ядро арсеналини оширди
Шимолий Корея етакчиси Ким Чен Ин АҚШ президенти Дональд Трампнинг музокараларни қайта бошлашга қаратилган уринишларига жавоб бермаяпти. Бу орада Пхеньян ядровий салоҳиятини оширишда давом этмоқда: халқаро экспертлар баҳосига кўра, мамлакатдаги ядровий каллаклар сони қарийб 60 тага етган. The Wall Street Journal нашри вазиятнинг тафсилотларини очиқлади.
АҚШ ва Шимолий Корея ўртасидаги муносабатларда яна кескинлик кучаймоқда. 2019 йилда Дональд Трамп ва Ким Чен Иннинг сўнгги юзма-юз учрашувидан кейин Пхеньяннинг ядровий дастури сезиларли даражада кенгайди. Вашингтон мулоқотни тиклашга ҳаракат қилаётган бир пайтда, Шимолий Корея раҳбари Америка томонининг қўнғироқлари ва дипломатик мурожаатларига жавоб бермаётгани хабар қилинмоқда.
The Wall Street Journal нашри дипломатик манбаларга таяниб ёзишича, Трамп маъмурияти Ким Чен Ин билан алоқани тиклаш учун бир неча бор уриниб кўрган, аммо бу ҳаракатлар ҳозирча натижа бермаган.
Ядровий каллаклар сони 60 тага етгани айтилмоқда
Стокгольм халқаро тинчлик тадқиқотлари институти (SIPRI) баҳолашича, 2019 йил январь ойида Шимолий Корея ихтиёрида 20–30 та атрофида ядровий каллак бўлган. 2026 йил январь ойига келиб эса бу кўрсаткич қарийб 60 тага етган.
Бу рақамлар Пхеньян томонидан расман тасдиқланган маълумот эмас, балки халқаро экспертларнинг мустақил баҳосидир. SIPRI таҳлилларида Шимолий Кореянинг ядровий қурол ишлаб чиқариш учун етарли бўлиниш материаллари захирасига ҳам эга экани қайд этилган.
Мамлакатнинг ядровий инфратузилмаси ҳам кенгаймоқда. Хусусан, сунъий йўлдош тасвирлари Ёнбён ядровий мажмуасидаги уранни бойитиш иншоотларида қурилиш ва кенгайтириш ишлари олиб борилганини кўрсатган.
Халқаро атом энергияси агентлиги (МАГАТЭ) раҳбари Рафаэль Гросси ҳам 2026 йил ноябрь ойида Ёнбёндаги уранни бойитиш қувватлари яна кенгайтирилганини маълум қилди. Агентлик бу жараённи жиддий ташвиш уйғотувчи ҳолат сифатида баҳолаган.
Трампнинг қўнғироқлари жавобсиз, мактуби эса очилмасдан қайтарилган
The Wall Street Journal хабарида келтирилишича, Трамп Оқ уйга қайтганидан кейин Ким Чен Ин билан телефон ва бошқа алоқа каналлари орқали боғланишга уринган. Бироқ Пхеньяндан жавоб бўлмаган.
Шундан сўнг АҚШ расмийлари Шимолий Корея раҳбарига мактуб етказишга ҳаракат қилган. Бунинг учун Нью-Йоркдаги БМТ ҳузуридаги Шимолий Корея доимий ваколатхонаси вакили орқали мурожаат юборилган.
Бироқ нашр манбаларига кўра, дипломат кейинги учрашувлардан бирида хатни очмасдан АҚШ вакилига қайтариб берган. Бу ҳолат Вашингтоннинг дипломатик алоқаларни тиклаш борасидаги ҳаракатлари қанчалик мураккаб кечаётганини кўрсатади.
Осиё сафарида ҳам учрашув ташкил этишнинг имкони бўлмади
Трампнинг Хитойга сафари давомида Ким Чен Ин билан учрашув ташкил этиш имконияти ҳам кўриб чиқилган. АҚШ томони КХДР билан мулоқотни қайта бошлашга қизиқиш билдирган бўлса-да, томонлар ўзаро мақбул шартларга кела олмаган.
Маълумотларга кўра, Вашингтон Корея яриморолидаги урушни расман якунлаш тўғрисида декларация қабул қилиш, дипломатик алоқаларни кенгайтириш ва ядровий ҳамда ракета синовларини чеклаш каби вариантларни муҳокама қилган.
Бироқ Пхеньяннинг талаблари АҚШ томони учун мақбул бўлмаган. Ким Чен Ин ядровий мақомининг тан олиниши ва Вашингтоннинг Шимолий Кореяга нисбатан сиёсатини ўзгартиришини талаб қилмоқда.
Нега Ким Чен Ин АҚШ билан музокараларга шошилмаяпти?
Экспертлар фикрича, Пхеньяннинг Вашингтон билан мулоқотга қизиқиши пасайишига бир нечта омил таъсир қилмоқда.
Биринчиси — ядровий мақомни тан олдириш истаги. Ким Чен Ин ядровий қуроллардан воз кечиш бўйича музокараларга қайтишни истамаётганини билдирган. Унинг позициясига кўра, АҚШ аввал Шимолий Кореяни ядровий давлат сифатида тан олиши ва душманлик сиёсатига чек қўйиши керак. Пхеньян учун ядровий қуроллар режим хавфсизлигининг муҳим кафолати ҳисобланади.
Иккинчиси — Россия билан яқинлашув. 2024 йилда Москва ва Пхеньян ўртасида имзоланган кенг қамровли стратегик шериклик шартномаси икки мамлакат муносабатларини янги босқичга олиб чиқди. Ҳарбий ва иқтисодий ҳамкорликнинг кучайиши Шимолий Кореянинг ташқи сиёсатдаги имкониятларини кенгайтирмоқда.
Учинчиси — Хитой билан алоқалар. Пекин Шимолий Кореянинг энг муҳим иқтисодий ҳамкорларидан бири бўлиб қолмоқда. Россия билан яқинлашув ва ташқи савдодаги имкониятлар Пхеньяннинг АҚШ билан келишувга эришишга бўлган эҳтиёжини камайтириши мумкин.
Вашингтон учун мураккаб дипломатик вазият
Шимолий Кореянинг ядровий салоҳиятини ошириши ва АҚШ билан мулоқотдан ўз шартлари асосида фойдаланишга интилиши Вашингтон олдидаги вазифани янада қийинлаштирмоқда.
АҚШ учун асосий муаммо — Пхеньянни ядровий дастурини чеклашга кўндириш, бироқ Ким Чен Ин бундай музокараларни фақат ўз ядровий мақоми тан олинган тақдирдагина давом эттиришга тайёрлигини билдирмоқда.
Шу тариқа, Трампнинг дипломатик уринишларига жавоб берилмаётган бир пайтда Шимолий Корея ўз ядровий имкониятларини кенгайтиришда давом этмоқда. Бу эса Корея яриморолидаги хавфсизлик вазиятини янада мураккаблаштириб, АҚШ ва Пхеньян ўртасидаги музокараларни қайта тиклаш истиқболини савол остида қолдирмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…