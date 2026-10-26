Ар-Риёд осмонида ҳаво ҳужуми: Саудияга ҳусийлар учирган баллистик ракета уриб туширилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Саудия Арабистони бошчилигидаги араб коалицияси Ямандаги «Ансор Аллоҳ» ҳаракати томонидан Ар-Риёд шаҳрига қарата учирилган баллистик ракетани ҳавода тутиб олиб, йўқ қилди.
- Тўрт йиллик нисбий сукунатдан сўнг июл ойи ўрталарида қайта авж олган ҳарбий тўқнашувлар минтақадаги хавфсизлик инқирозини янги босқичга олиб чиқди.
Саудия Арабистони бошчилигидаги араб коалицияси кучлари Ямандаги «Ансор Аллоҳ» (ҳусийлар) ҳаракати томонидан қироллик пойтахти Ар-Риёд шаҳри йўналишида учирилган баллистик ракетани ҳавода тутиб олиб, муваффақиятли йўқ қилди. Бу ҳақда Reuters ахборот агентлиги коалиция берган расмий баёнотга таянган ҳолда хабар тарқатди.
Ушбу ҳодиса тўрт йиллик нисбий сукунат ва сулҳдан сўнг минтақада яна авж олган ҳарбий тўқнашувлар фонида Яқин Шарқдаги хавфсизлик инқирозини янги босқичга олиб чиқди.
Ҳужум ва пойтахт хавфсизлиги: Расмий баёнот тафсилотлари
Қироллик ҳаво ҳужумидан мудофаа кучларининг тезкор ҳаракати пойтахтга етказилиши мумкин бўлган жиддий талофатларнинг олдини олди:
Пойтахт йўналишидаги зарба: Саудия Арабистони етакчилигидаги коалиция тарқатган баёнотда ҳусийларнинг баллистик ракетаси айнан миллионлаб аҳоли истиқомат қиладиган Ар-Риёд шаҳрига қарата учирилгани қайд этилди;
Муваффақиятли тутиб олиш: Ҳаво мудофаа тизимлари нишонни ўз вақтида аниқлаб, шаҳар ҳудудига кириб келмасидан олдин осмондаёқ тўлиқ зарарсизлантирди;
Reuters тасдиғи: Халқаро агентлик коалициянинг ракета тутиб олингани ва фавқулодда ҳолат бартараф этилгани ҳақидаги расмий маълумотини тасдиқлади.
Тўрт йиллик сукунат тугади: Нега тўқнашувлар қайта аланга олди?
Минтақадаги вазият июль ойи ўрталаридан бошлаб сезиларли даражада ёмонлашган:
Урушнинг қайта бошланиши: Саудия Арабистони қўллаб-қувватлаб келаётган Яман ҳукумати армияси ҳамда «Ансор Аллоҳ» кучлари ўртасидаги қуролли тўқнашувлар тўрт йиллик танаффусдан сўнг июль ойининг ўрталарида яна қайта авж олди;
Қизил денгиз бўйидаги устунлик: Ушбу давр мобайнида ҳусийлар катта ҳарбий устунликка эришиб, Қизил денгизнинг бутун ғарбий соҳилбўйи ҳудудларини ўз назоратига олишга муваффақ бўлишди;
Баб-ал-Мандеб бўғози назорати: Шунингдек, халқаро савдо ва нефть ташувчи танкерлар қатнови учун муҳим геостратегик тугун ҳисобланган Баб-ал-Мандеб бўғози яқинидаги шаҳарлар ҳам «Ансор Аллоҳ» кучлари қўлига ўтди.
Ар-Риёдга уюштирилган навбатдаги баллистик ракета ҳужуми минтақадаги стратегик денгиз йўллари ва шаҳарлар хавфсизлиги янада жиддий таҳдид остида қолганидан далолат бермоқда.
Изоҳлар 0
…