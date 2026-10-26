Ар-Риёд осмонида ҳаво ҳужуми: Саудияга ҳусийлар учирган баллистик ракета уриб туширилди

·51·Дунё
Ар-Риёд осмонида ҳаво ҳужуми: Саудияга ҳусийлар учирган баллистик ракета уриб туширилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Саудия Арабистони бошчилигидаги араб коалицияси Ямандаги «Ансор Аллоҳ» ҳаракати томонидан Ар-Риёд шаҳрига қарата учирилган баллистик ракетани ҳавода тутиб олиб, йўқ қилди.
  • Тўрт йиллик нисбий сукунатдан сўнг июл ойи ўрталарида қайта авж олган ҳарбий тўқнашувлар минтақадаги хавфсизлик инқирозини янги босқичга олиб чиқди.

Саудия Арабистони бошчилигидаги араб коалицияси кучлари Ямандаги «Ансор Аллоҳ» (ҳусийлар) ҳаракати томонидан қироллик пойтахти Ар-Риёд шаҳри йўналишида учирилган баллистик ракетани ҳавода тутиб олиб, муваффақиятли йўқ қилди. Бу ҳақда Reuters ахборот агентлиги коалиция берган расмий баёнотга таянган ҳолда хабар тарқатди.

Ушбу ҳодиса тўрт йиллик нисбий сукунат ва сулҳдан сўнг минтақада яна авж олган ҳарбий тўқнашувлар фонида Яқин Шарқдаги хавфсизлик инқирозини янги босқичга олиб чиқди.

Ҳужум ва пойтахт хавфсизлиги: Расмий баёнот тафсилотлари

Қироллик ҳаво ҳужумидан мудофаа кучларининг тезкор ҳаракати пойтахтга етказилиши мумкин бўлган жиддий талофатларнинг олдини олди:

  • Пойтахт йўналишидаги зарба: Саудия Арабистони етакчилигидаги коалиция тарқатган баёнотда ҳусийларнинг баллистик ракетаси айнан миллионлаб аҳоли истиқомат қиладиган Ар-Риёд шаҳрига қарата учирилгани қайд этилди;

  • Муваффақиятли тутиб олиш: Ҳаво мудофаа тизимлари нишонни ўз вақтида аниқлаб, шаҳар ҳудудига кириб келмасидан олдин осмондаёқ тўлиқ зарарсизлантирди;

  • Reuters тасдиғи: Халқаро агентлик коалициянинг ракета тутиб олингани ва фавқулодда ҳолат бартараф этилгани ҳақидаги расмий маълумотини тасдиқлади.

Тўрт йиллик сукунат тугади: Нега тўқнашувлар қайта аланга олди?

Минтақадаги вазият июль ойи ўрталаридан бошлаб сезиларли даражада ёмонлашган:

  • Урушнинг қайта бошланиши: Саудия Арабистони қўллаб-қувватлаб келаётган Яман ҳукумати армияси ҳамда «Ансор Аллоҳ» кучлари ўртасидаги қуролли тўқнашувлар тўрт йиллик танаффусдан сўнг июль ойининг ўрталарида яна қайта авж олди;

  • Қизил денгиз бўйидаги устунлик: Ушбу давр мобайнида ҳусийлар катта ҳарбий устунликка эришиб, Қизил денгизнинг бутун ғарбий соҳилбўйи ҳудудларини ўз назоратига олишга муваффақ бўлишди;

  • Баб-ал-Мандеб бўғози назорати: Шунингдек, халқаро савдо ва нефть ташувчи танкерлар қатнови учун муҳим геостратегик тугун ҳисобланган Баб-ал-Мандеб бўғози яқинидаги шаҳарлар ҳам «Ансор Аллоҳ» кучлари қўлига ўтди.

Ар-Риёдга уюштирилган навбатдаги баллистик ракета ҳужуми минтақадаги стратегик денгиз йўллари ва шаҳарлар хавфсизлиги янада жиддий таҳдид остида қолганидан далолат бермоқда.

Саудия АрабистониЯманАнсор АллоҳАр-Риёд
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳусийлар Саудия Арабистони пойтахти ва аэропортларига дрон ва ракета зарбалари бердиҲусийлар Саудия Арабистони пойтахти ва аэропортларига дрон ва ракета зарбалари берди7 октябр 15:35Ҳусийчилар Саудия пойтахтини 3-марта нишонга олди — Ар-Риёддаги ҳужум тафсилотлариҲусийчилар Саудия пойтахтини 3-марта нишонга олди — Ар-Риёддаги ҳужум тафсилотлари11 октябр 10:39Саудия хусийларга қарши Британиядан ҳарбий ёрдам сўради: Лондон катта урушга кирадими?Саудия хусийларга қарши Британиядан ҳарбий ёрдам сўради: Лондон катта урушга кирадими?15 сентябр 11:37Саудия шаҳзодаси Исроил билан ҳусийларга қарши биргаликда зарба беришдан бош тортдиСаудия шаҳзодаси Исроил билан ҳусийларга қарши биргаликда зарба беришдан бош тортди14 октябр 23:05Араб коалицияси Ямандаги ҳусийларнинг 82 та ҳарбий нуқтасига қақшатқич зарба бердиАраб коалицияси Ямандаги ҳусийларнинг 82 та ҳарбий нуқтасига қақшатқич зарба берди8 октябр 16:49Саудия Арабистони бош муфтийи ҳарбийларга мурожаат қилдиСаудия Арабистони бош муфтийи ҳарбийларга мурожаат қилди26 сентябр 08:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди