Яқин Шарқда кескинлик: Саудиядаги стратегик объектларга қилинган ҳужум тафсилотлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ямандаги «Ансор Аллоҳ» ҳаракати вакили Яҳё Сариа Саудия Арабистонининг стратегик ва ҳарбий обектларига баллистик ракеталар ҳамда дронлар ёрдамида ҳужум уюштирилганини маълум қилди.
- Ҳужумлар натижасида Шоҳ Холид номидаги халқаро аеропорт, Жизон ва Нажрондаги ҳарбий лагерлар ҳамда радар тизимлари нишонга олиниб, қурбонлар ва моддий зарар қайд этилди.
- Шунингдек, Таиз вилояти осмонида Саудиянинг «Wing Лоонг ИИ» учувчисиз аппарати уриб туширилди.
Яқин Шарқ минтақасида ҳарбий қарама-қаршилик янада хавфли паллага кирди. Ямандаги «Ансор Аллоҳ» (хусийлар) ҳаракати ҳарбий вакили Яҳё Сариа Саудия Арабистони ҳудудидаги бир қатор муҳим стратегик ва ҳарбий нишонларга баллистик ракеталар ҳамда жанговар дронлар ёрдамида йирик зарбалар берилганини эълон қилди.
Хусийлар томонидан берилган расмий баёнотга кўра, зарбалар нафақат чегарадош ҳудудлардаги ҳарбий базалар, балки қироллик пойтахтидаги фуқаролик инфратузилмасини ҳам қамраб олган.
Нишонга олинган асосий объектлар: Аэропорт ва ҳарбий лагерлар
Ҳаракат вакили амалга оширилган ҳарбий операциялар бўйича қуйидаги тафсилотларни очиқлади:
Ар-Риёд халқаро аэропорти: Саудия пойтахтида жойлашган Шоҳ Холид номидаги халқаро аэропортга баллистик ракета билан зарба берилгани ва иншоотга катта моддий зарар етказилгани таъкидланмоқда;
Жизон ва Нажрондаги нишонлар: Жизон шимолидаги ҳарбий радар тизимига дрон орқали ҳужум уюштирилган. Шунингдек, баллистик ракеталар билан Нажрондаги ҳарбий лагерга ва Жизондаги чегара хизмати қўмондонлиги биносига зарба берилган бўлиб, саудиялик ҳарбийлар орасида қурбонлар ва ярадорлар борлиги айтилмоқда;
Эл-Жавф ва уриб туширилган дрон: Яманнинг Эл-Жавф вилояти шарқида саудияпараст кучларнинг позицияларига қарши бирданига 6 та баллистик ракета йўналтирилган. Бундан ташқари, Таиз вилояти осмонида Саудиянинг замонавий «Wing Loong II» разведка-зарба учувчисиз аппарати уриб туширилгани билдирилди.
Кескинликнинг илдизи: Минтақавий қарама-қаршилик кучаймоқда
Саудия Арабистони бошчилигидаги коалиция ва Яман хусийлари ўртасидаги қуролли тўқнашув 2014 йилдан бери давом этиб келмоқда. Бироқ сўнгги ойларда зиддият янада аланга олди:
2026 йилнинг июль ойида исёнчилар Саудия Арабистонига нисбатан денгиз қамали жорий этилганини эълон қилиб, қиролликка қарашли нефть танкерларига бир неча бор ҳужум уюштирган эди;
Август ойи бошида эса хусийлар Яман жануби-ғарбида йирик ҳужум бошлаб, сентябрь ойида стратегик муҳим ҳисобланган Моха порти ва Боб ал-Мандаб бўғози атрофидаги муҳим ҳудудларни тўлиқ ўз назоратларига олишганди.
Ҳозирча Саудия Арабистони расмийлари ушбу даъволар, хусусан, пойтахт аэропортига берилган зарба оқибатлари бўйича маълумотларни тўлиқ изоҳлаганича йўқ. Вазият халқаро хавфсизлик ва глобал энергия таъминоти учун жиддий таҳдид туғдиришда давом этмоқда.
Изоҳлар 0
…