Яқин Шарқда кескинлик: Саудиядаги стратегик объектларга қилинган ҳужум тафсилотлари

·74·Дунё
Яқин Шарқда кескинлик: Саудиядаги стратегик объектларга қилинган ҳужум тафсилотлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ямандаги «Ансор Аллоҳ» ҳаракати вакили Яҳё Сариа Саудия Арабистонининг стратегик ва ҳарбий обектларига баллистик ракеталар ҳамда дронлар ёрдамида ҳужум уюштирилганини маълум қилди.
  • Ҳужумлар натижасида Шоҳ Холид номидаги халқаро аеропорт, Жизон ва Нажрондаги ҳарбий лагерлар ҳамда радар тизимлари нишонга олиниб, қурбонлар ва моддий зарар қайд этилди.
  • Шунингдек, Таиз вилояти осмонида Саудиянинг «Wing Лоонг ИИ» учувчисиз аппарати уриб туширилди.

Яқин Шарқ минтақасида ҳарбий қарама-қаршилик янада хавфли паллага кирди. Ямандаги «Ансор Аллоҳ» (хусийлар) ҳаракати ҳарбий вакили Яҳё Сариа Саудия Арабистони ҳудудидаги бир қатор муҳим стратегик ва ҳарбий нишонларга баллистик ракеталар ҳамда жанговар дронлар ёрдамида йирик зарбалар берилганини эълон қилди.

Хусийлар томонидан берилган расмий баёнотга кўра, зарбалар нафақат чегарадош ҳудудлардаги ҳарбий базалар, балки қироллик пойтахтидаги фуқаролик инфратузилмасини ҳам қамраб олган.

Нишонга олинган асосий объектлар: Аэропорт ва ҳарбий лагерлар

Ҳаракат вакили амалга оширилган ҳарбий операциялар бўйича қуйидаги тафсилотларни очиқлади:

  • Ар-Риёд халқаро аэропорти: Саудия пойтахтида жойлашган Шоҳ Холид номидаги халқаро аэропортга баллистик ракета билан зарба берилгани ва иншоотга катта моддий зарар етказилгани таъкидланмоқда;

  • Жизон ва Нажрондаги нишонлар: Жизон шимолидаги ҳарбий радар тизимига дрон орқали ҳужум уюштирилган. Шунингдек, баллистик ракеталар билан Нажрондаги ҳарбий лагерга ва Жизондаги чегара хизмати қўмондонлиги биносига зарба берилган бўлиб, саудиялик ҳарбийлар орасида қурбонлар ва ярадорлар борлиги айтилмоқда;

  • Эл-Жавф ва уриб туширилган дрон: Яманнинг Эл-Жавф вилояти шарқида саудияпараст кучларнинг позицияларига қарши бирданига 6 та баллистик ракета йўналтирилган. Бундан ташқари, Таиз вилояти осмонида Саудиянинг замонавий «Wing Loong II» разведка-зарба учувчисиз аппарати уриб туширилгани билдирилди.

Кескинликнинг илдизи: Минтақавий қарама-қаршилик кучаймоқда

Саудия Арабистони бошчилигидаги коалиция ва Яман хусийлари ўртасидаги қуролли тўқнашув 2014 йилдан бери давом этиб келмоқда. Бироқ сўнгги ойларда зиддият янада аланга олди:

  • 2026 йилнинг июль ойида исёнчилар Саудия Арабистонига нисбатан денгиз қамали жорий этилганини эълон қилиб, қиролликка қарашли нефть танкерларига бир неча бор ҳужум уюштирган эди;

  • Август ойи бошида эса хусийлар Яман жануби-ғарбида йирик ҳужум бошлаб, сентябрь ойида стратегик муҳим ҳисобланган Моха порти ва Боб ал-Мандаб бўғози атрофидаги муҳим ҳудудларни тўлиқ ўз назоратларига олишганди.

Ҳозирча Саудия Арабистони расмийлари ушбу даъволар, хусусан, пойтахт аэропортига берилган зарба оқибатлари бўйича маълумотларни тўлиқ изоҳлаганича йўқ. Вазият халқаро хавфсизлик ва глобал энергия таъминоти учун жиддий таҳдид туғдиришда давом этмоқда.

ЯманХусийларСаудия АрабистониАнсор Аллоҳ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ар-Риёд осмонида ҳаво ҳужуми: Саудияга ҳусийлар учирган баллистик ракета уриб туширилдиАр-Риёд осмонида ҳаво ҳужуми: Саудияга ҳусийлар учирган баллистик ракета уриб туширилди26 октябр 09:25Араб коалицияси Ямандаги ҳусийларнинг 82 та ҳарбий нуқтасига қақшатқич зарба бердиАраб коалицияси Ямандаги ҳусийларнинг 82 та ҳарбий нуқтасига қақшатқич зарба берди8 октябр 16:49Яқин Шарқда янги хавф: Ҳусийлар Саудия валиаҳд шаҳзодасини нишонга олмоқдами?Яқин Шарқда янги хавф: Ҳусийлар Саудия валиаҳд шаҳзодасини нишонга олмоқдами?16 октябр 10:31Ҳусийлар Саудия Арабистони пойтахти ва аэропортларига дрон ва ракета зарбалари бердиҲусийлар Саудия Арабистони пойтахти ва аэропортларига дрон ва ракета зарбалари берди7 октябр 15:35Валиаҳд шаҳзода Муҳаммад бин Салмон Ол Сауд нега яширин режимга ўтди?Валиаҳд шаҳзода Муҳаммад бин Салмон Ол Сауд нега яширин режимга ўтди?13 октябр 09:13Саудия хусийларга қарши Британиядан ҳарбий ёрдам сўради: Лондон катта урушга кирадими?Саудия хусийларга қарши Британиядан ҳарбий ёрдам сўради: Лондон катта урушга кирадими?15 сентябр 11:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди