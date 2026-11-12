Ҳусийлар Саудия Арабистони пойтахтига ҳужум қилганини эълон қилди: Нишондаги объектлар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ямандаги «Ансор Аллоҳ» ҳаракати Саудия Арабистонининг Ар-Риёд шаҳридаги Қирол Холид номидаги халқаро аеропорт ва бир қатор стратегик обектларга ҳужум уюштирганини маълум қилди.
- Ҳаракатнинг ҳарбий вакили Яҳё Сариянинг баёнотига кўра, амалиёт давомида баллистик ракеталар, қанотли ракеталар ҳамда учувчисиз учиш аппаратлари қўлланилган.
Ямандаги «Ансор Аллоҳ» (ҳусийлар) ҳаракати Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёд шаҳридаги Қирол Холид номидаги халқаро аэропорт ҳамда бир қатор муҳим стратегик объектларга ҳужум уюштирилганини эълон қилди. Халқаро ҳамжамият диққат билан кузатиб бораётган мазкур ҳодиса минтақадаги ҳарбий-сиёсий вазиятни янада кескинлаштириши мумкин.
Ҳужум тафсилотлари ва асосий нишонлар
Ҳаракатнинг ҳарбий вакили Яҳё Сариянинг баёнотига кўра, мазкур ҳарбий амалиётлар вақтида замонавий баллистик ракеталар, қанотли ракеталар ҳамда учувчисиз учиш аппаратлари (дронлар) қўлланилган. Ҳусийлар томонидан асосий нишон сифатида қуйидаги объектлар танланган:
Ар-Риёд шаҳридаги Қирол Холид номидаги халқаро аэропорт ҳамда «Шарқ – Ғарб» нефть қувурининг насос станциялари.
Абқайқ шаҳрида жойлашган дунёга машҳур «Saudi Aramco» нефть объекти.
Ар-Риёд шаҳридаги йирик молия маркази.
Яман жануби-ғарбидаги Саудия ҳарбийлари тўпланган ҳудудлар.
Ҳужум параметрлари
Тафсилотлар ва маълумотлар
Баёнот берган шахс
Яҳё Сария («Ансор Аллоҳ» ҳарбий вакили)
Қўлланилган қуроллар
Баллистик ракеталар, қанотли ракеталар ва дронлар
Асосий нишонлар
Қирол Холид аэропорти, «Saudi Aramco» ва нефть қувурлари
Оқибатлар ҳақидаги даъво
Объектларда ёнғинлар келиб чиққани ва ҳарбийлар орасида йўқотишлар борлиги айтилмоқда
Қўшимча баёнотлар ва расмий муносабат
Ҳаракат вакили Яҳё Сариянинг таъкидлашича, ҳусийларнинг ҳарбий амалиётлари фақатгина ҳарбий базалар ва стратегик нефть объектларига қарши қаратилган. Шу билан бирга, у Саудия Арабистони расмийларининг Макка шаҳри ҳаво ҳудудида дрон тутиб олингани ҳақидаги айбловларини қатъиян рад этди. Ҳозирча Саудия Арабистони томони мазкур баёнотлар юзасидан ҳеч қандай расмий изоҳ бергани йўқ.
Сизнингча, Яқин Шарқдаги бу каби ҳарбий тўқнашувларнинг глобал энергетика бозорига ва сиёсий барқарорликка таъсири қандай бўлади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…