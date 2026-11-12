Ҳусийлар Саудия Арабистони пойтахтига ҳужум қилганини эълон қилди: Нишондаги объектлар

1 дақиқа ўқиш80
Ҳусийлар Саудия Арабистони пойтахтига ҳужум қилганини эълон қилди: Нишондаги объектлар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ямандаги «Ансор Аллоҳ» ҳаракати Саудия Арабистонининг Ар-Риёд шаҳридаги Қирол Холид номидаги халқаро аеропорт ва бир қатор стратегик обектларга ҳужум уюштирганини маълум қилди.
  • Ҳаракатнинг ҳарбий вакили Яҳё Сариянинг баёнотига кўра, амалиёт давомида баллистик ракеталар, қанотли ракеталар ҳамда учувчисиз учиш аппаратлари қўлланилган.

Ямандаги «Ансор Аллоҳ» (ҳусийлар) ҳаракати Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёд шаҳридаги Қирол Холид номидаги халқаро аэропорт ҳамда бир қатор муҳим стратегик объектларга ҳужум уюштирилганини эълон қилди. Халқаро ҳамжамият диққат билан кузатиб бораётган мазкур ҳодиса минтақадаги ҳарбий-сиёсий вазиятни янада кескинлаштириши мумкин.

Ҳужум тафсилотлари ва асосий нишонлар

Ҳаракатнинг ҳарбий вакили Яҳё Сариянинг баёнотига кўра, мазкур ҳарбий амалиётлар вақтида замонавий баллистик ракеталар, қанотли ракеталар ҳамда учувчисиз учиш аппаратлари (дронлар) қўлланилган. Ҳусийлар томонидан асосий нишон сифатида қуйидаги объектлар танланган:

  • Ар-Риёд шаҳридаги Қирол Холид номидаги халқаро аэропорт ҳамда «Шарқ – Ғарб» нефть қувурининг насос станциялари.

  • Абқайқ шаҳрида жойлашган дунёга машҳур «Saudi Aramco» нефть объекти.

  • Ар-Риёд шаҳридаги йирик молия маркази.

  • Яман жануби-ғарбидаги Саудия ҳарбийлари тўпланган ҳудудлар.

Ҳужум параметрлари

Тафсилотлар ва маълумотлар

Баёнот берган шахс

Яҳё Сария («Ансор Аллоҳ» ҳарбий вакили)

Қўлланилган қуроллар

Баллистик ракеталар, қанотли ракеталар ва дронлар

Асосий нишонлар

Қирол Холид аэропорти, «Saudi Aramco» ва нефть қувурлари

Оқибатлар ҳақидаги даъво

Объектларда ёнғинлар келиб чиққани ва ҳарбийлар орасида йўқотишлар борлиги айтилмоқда

Қўшимча баёнотлар ва расмий муносабат

Ҳаракат вакили Яҳё Сариянинг таъкидлашича, ҳусийларнинг ҳарбий амалиётлари фақатгина ҳарбий базалар ва стратегик нефть объектларига қарши қаратилган. Шу билан бирга, у Саудия Арабистони расмийларининг Макка шаҳри ҳаво ҳудудида дрон тутиб олингани ҳақидаги айбловларини қатъиян рад этди. Ҳозирча Саудия Арабистони томони мазкур баёнотлар юзасидан ҳеч қандай расмий изоҳ бергани йўқ.

Сизнингча, Яқин Шарқдаги бу каби ҳарбий тўқнашувларнинг глобал энергетика бозорига ва сиёсий барқарорликка таъсири қандай бўлади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари