Яқин Шарқда янги уруш: Сана аэропортидан Ар-Риёд ҳужумигача — низо қандай аланга олди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Яманнинг «Ансор Аллоҳ» ҳаракати Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёд томон иккита баллистик ракета учирди ва улар араб ҳарбий коалицияси томонидан ҳавода йўқ қилинди.
- Мазкур воқеа август ойида Яман ҳукумат армиясининг Сана аеропортига берган зарбаларидан сўнг бошланган ҳарбий эскалациянинг навбатдаги босқичи ҳисобланади.
- Тўрт йиллик нисбий осойишталикдан кейин юз берган бу ҳужумлар минтақавий хавфсизлик ва глобал нефт бозорига жиддий хавф солмоқда.
Яманнинг «Ансор Аллоҳ» (ҳусийлар) ҳаракати Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёд томон навбатдаги ракета зарбаларини йўллади. Reuters агентлиги тарқатган шошилинч баёнотга кўра, Саудия Арабистони бошчилигидаги араб ҳарбий коалицияси пойтахт йўналишида учирилган иккита баллистик ракетани ҳавода муваффақиятли тутиб олиб, йўқ қилган.
4 йиллик сукунатдан кейинги қонли эскалация
Мазкур ҳужум минтақада август ойидан буён қайта жонланган ҳарбий тўқнашувларнинг навбатдаги кескин босқичи бўлди. Томонлар ўртасида тўрт йил давомида кузатилган нисбий осойишталик ва сукунат сўнгги ойларда чиппакка чиқди.
Кескинликнинг қайта аланга олишига Ар-Риёд томонидан қўллаб-қувватланадиган Яман ҳукумат армиясининг Сана аэропортига берган зарбалари туртки бўлди. Бунга жавобан ҳусийлар дастлаб Қизил денгизда Саудия танкерларига ҳужум уюштирди, эндиликда эса зарбалар тўғридан-тўғри Саудия Арабистони ҳудуди ва пойтахтига кўчди.
Воқеа босқичлари
Сана / Давр
Ҳаракат ва оқибат
Муваққат сукунат
4 йил давомида
Томонлар ўртасида тўғридан-тўғри кенг кўламли зарбаларнинг тўхташи
Низонинг қайта аланга олиши
Август ойи
Яман армиясининг Сана халқаро аэропортига зарба бериши
Жавоб зарбалари
Август–куз ойлари
Ҳусийларнинг Қизил денгизда Саудия нефть танкерларига дрон ва ракета ҳужумлари
Пойтахтга ҳужум
Сўнгги ҳолат
Ар-Риёд томон йўлланган 2 та ракетанинг коалиция ҲҲМ тизимлари томонидан йўқ қилиниши
«Сана аэропортига берилган зарбалардан сўнг Қизил денгиздаги денгиз савдо йўллари нишонга олинган эди, энди эса ракеталар Саудия Арабистонининг стратегик марказига қараб учмоқда — бу минтақавий хавфсизлик баланси қайта бузилганини англатади».
Нефть бозори ва Қизил денгиз хавфсизлиги сўроқ остида
Саудия Арабистони коалициясининг ракеталарни ҳавода зарарсизлантиргани пойтахтда талафотларнинг олдини олган бўлса-да, ҳодиса глобал бозорлар учун жиддий хавотир сигнали ҳисобланади. Қизил денгиздаги танкерлар ҳаракати хавф остида қолган бир пайтда нефть қазиб олувчи асосий марказлар ва пойтахт инфратузилмасига ҳужум қилишга бўлган уринишлар нефть нархлари ва халқаро логистика харажатларига бевосита босим ўтказади.
Минтақадаги вазият тез суръатларда кескинлашишда давом этмоқда, кузатувчилар коалициянинг яқин соатларда Ямандаги ҳусийлар базаларига жавоб ҳаво зарбалари беришини истисно қилмаяпти.
Сизнингча, Ямандаги тўрт йиллик сукунатнинг бузилиши ва Ар-Риёдга ракета зарбалари катта Яқин Шарқ урушини қайта бошлаб берадими? Фикрингизни изоҳларда билдиринг.
Изоҳлар 0
…