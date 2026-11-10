Яқин Шарқда янги уруш: Сана аэропортидан Ар-Риёд ҳужумигача — низо қандай аланга олди?

·62·Дунё
Яқин Шарқда янги уруш: Сана аэропортидан Ар-Риёд ҳужумигача — низо қандай аланга олди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Яманнинг «Ансор Аллоҳ» ҳаракати Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёд томон иккита баллистик ракета учирди ва улар араб ҳарбий коалицияси томонидан ҳавода йўқ қилинди.
  • Мазкур воқеа август ойида Яман ҳукумат армиясининг Сана аеропортига берган зарбаларидан сўнг бошланган ҳарбий эскалациянинг навбатдаги босқичи ҳисобланади.
  • Тўрт йиллик нисбий осойишталикдан кейин юз берган бу ҳужумлар минтақавий хавфсизлик ва глобал нефт бозорига жиддий хавф солмоқда.

Яманнинг «Ансор Аллоҳ» (ҳусийлар) ҳаракати Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёд томон навбатдаги ракета зарбаларини йўллади. Reuters агентлиги тарқатган шошилинч баёнотга кўра, Саудия Арабистони бошчилигидаги араб ҳарбий коалицияси пойтахт йўналишида учирилган иккита баллистик ракетани ҳавода муваффақиятли тутиб олиб, йўқ қилган.

4 йиллик сукунатдан кейинги қонли эскалация

Мазкур ҳужум минтақада август ойидан буён қайта жонланган ҳарбий тўқнашувларнинг навбатдаги кескин босқичи бўлди. Томонлар ўртасида тўрт йил давомида кузатилган нисбий осойишталик ва сукунат сўнгги ойларда чиппакка чиқди.

Кескинликнинг қайта аланга олишига Ар-Риёд томонидан қўллаб-қувватланадиган Яман ҳукумат армиясининг Сана аэропортига берган зарбалари туртки бўлди. Бунга жавобан ҳусийлар дастлаб Қизил денгизда Саудия танкерларига ҳужум уюштирди, эндиликда эса зарбалар тўғридан-тўғри Саудия Арабистони ҳудуди ва пойтахтига кўчди.

Воқеа босқичлари

Сана / Давр

Ҳаракат ва оқибат

Муваққат сукунат

4 йил давомида

Томонлар ўртасида тўғридан-тўғри кенг кўламли зарбаларнинг тўхташи

Низонинг қайта аланга олиши

Август ойи

Яман армиясининг Сана халқаро аэропортига зарба бериши

Жавоб зарбалари

Август–куз ойлари

Ҳусийларнинг Қизил денгизда Саудия нефть танкерларига дрон ва ракета ҳужумлари

Пойтахтга ҳужум

Сўнгги ҳолат

Ар-Риёд томон йўлланган 2 та ракетанинг коалиция ҲҲМ тизимлари томонидан йўқ қилиниши

«Сана аэропортига берилган зарбалардан сўнг Қизил денгиздаги денгиз савдо йўллари нишонга олинган эди, энди эса ракеталар Саудия Арабистонининг стратегик марказига қараб учмоқда — бу минтақавий хавфсизлик баланси қайта бузилганини англатади».

Нефть бозори ва Қизил денгиз хавфсизлиги сўроқ остида

Саудия Арабистони коалициясининг ракеталарни ҳавода зарарсизлантиргани пойтахтда талафотларнинг олдини олган бўлса-да, ҳодиса глобал бозорлар учун жиддий хавотир сигнали ҳисобланади. Қизил денгиздаги танкерлар ҳаракати хавф остида қолган бир пайтда нефть қазиб олувчи асосий марказлар ва пойтахт инфратузилмасига ҳужум қилишга бўлган уринишлар нефть нархлари ва халқаро логистика харажатларига бевосита босим ўтказади.

Минтақадаги вазият тез суръатларда кескинлашишда давом этмоқда, кузатувчилар коалициянинг яқин соатларда Ямандаги ҳусийлар базаларига жавоб ҳаво зарбалари беришини истисно қилмаяпти.

Сизнингча, Ямандаги тўрт йиллик сукунатнинг бузилиши ва Ар-Риёдга ракета зарбалари катта Яқин Шарқ урушини қайта бошлаб берадими? Фикрингизни изоҳларда билдиринг.

Ансор АллоҳСаудия АрабистониЯманЭр-Риёд
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тинчлик эвазига 51 миллиард доллар: Ҳусийлар Саудия Арабистонига катта шарт қўйдиТинчлик эвазига 51 миллиард доллар: Ҳусийлар Саудия Арабистонига катта шарт қўйди5 ноябр 22:05Яқин Шарқда кескинлик: Саудиядаги стратегик объектларга қилинган ҳужум тафсилотлариЯқин Шарқда кескинлик: Саудиядаги стратегик объектларга қилинган ҳужум тафсилотлари4 ноябр 21:40Ар-Риёд осмонида ҳаво ҳужуми: Саудияга ҳусийлар учирган баллистик ракета уриб туширилдиАр-Риёд осмонида ҳаво ҳужуми: Саудияга ҳусийлар учирган баллистик ракета уриб туширилди26 октябр 09:25Ҳусийлар Саудия Арабистони пойтахти ва аэропортларига дрон ва ракета зарбалари бердиҲусийлар Саудия Арабистони пойтахти ва аэропортларига дрон ва ракета зарбалари берди7 октябр 15:35Саудия хусийларга қарши Британиядан ҳарбий ёрдам сўради: Лондон катта урушга кирадими?Саудия хусийларга қарши Британиядан ҳарбий ёрдам сўради: Лондон катта урушга кирадими?15 сентябр 11:37Саудия шаҳзодаси Исроил билан ҳусийларга қарши биргаликда зарба беришдан бош тортдиСаудия шаҳзодаси Исроил билан ҳусийларга қарши биргаликда зарба беришдан бош тортди14 октябр 23:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда