Хулен Лопетеги Қатар миллий жамоасидан кетади: Мураббийнинг кутилмаган қарори

1 дақиқа ўқиш20
Хулен Лопетеги Қатар миллий жамоасидан кетади: Мураббийнинг кутилмаган қарори
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Испаниялик мутахассис Хулен Лопетеги Қатар миллий жамоаси бош мураббийи сифатидаги фаолиятини якунлайди.
  • У 2027 йил апрел ойида муддати тугайдиган амалдаги шартномасини узайтирмасликка қарор қилди.
  • Бундай қарар хавфсизлик таҳдиди туфайли Осиё кубогининг 2028 йил жанвар ойига кўчирилиши натижасида юзага келди.

Испаниялик таниқли мутахассис Хулен Лопетеги Қатар миллий жамоаси бош мураббийи сифатидаги фаолиятини якунлашга қарор қилди. Нуфузли Marca нашрининг хабар беришича, мураббий 2027 йил апрель ойида муддати тугайдиган амалдаги шартномасини узайтирмасликка қарор қилган.

Қарор қабул қилиш сабаблари ва Осиё кубоги муаммоси

Маълум бўлишича, Хулен Лопетегининг бундай қарорга келишига Осиё кубоги ўтказилиш муддатининг ўзгартирилиши асосий сабаб бўлган. Аввалроқ Саудия Арабистонига яманлик ҳусийлар томонидан уюштирилган ҳужумлар ортидан 2027 йилги Осиё кубоги 2028 йил январь ойига кўчирилгани хабар қилинган эди. Натижада юзага келган ўзгаришлар мураббийнинг режаларига ўз таъсирини ўтказган. Катта эҳтимол билан тажрибали мутахассис бундан кейинги фаолиятини терма жамоада эмас, балки клубларда давом эттириши мумкин.

Вазият ва кўрсаткичлар

Тафсилотлар ва маълумотлар

Бош мураббий

Хулен Лопетеги (испаниялик мутахассис)

Терма жамоа

Қатар миллий жамоаси (2025 йилдан буён бошқариб келаётган эди)

Шартнома ҳолати

2027 йил апрель ойида тугайдиган шартнома узайтирилмайди

Асосий сабаб

Хавфсизлик таҳдидлари туфайли Осиё кубогининг 2028 йилга кўчирилиши

Лопетегининг Қатардаги фаолияти хотимаси

Эслатиб ўтамиз, Хулен Лопетеги 2025 йилда Қатар миллий жамоаси бош мураббийи этиб тайинланган эди. Унинг қўл остида қатарликлар 2026 йилги жаҳон чемпионатида иштирок этиб, мусобақанинг B гуруҳида сўнгги ўринни эгаллаган эди. Мураббийнинг кетиши Қатар футболи учун янги ўзгаришлар даврини бошлаб бериши кутилмоқда.

Сизнингча, Хулен Лопетегининг кетиши Қатар миллий жамоасининг ўйинига қанчалик таъсир қилади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари