Хулен Лопетеги Қатар миллий жамоасидан кетади: Мураббийнинг кутилмаган қарори
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Испаниялик мутахассис Хулен Лопетеги Қатар миллий жамоаси бош мураббийи сифатидаги фаолиятини якунлайди.
- У 2027 йил апрел ойида муддати тугайдиган амалдаги шартномасини узайтирмасликка қарор қилди.
- Бундай қарар хавфсизлик таҳдиди туфайли Осиё кубогининг 2028 йил жанвар ойига кўчирилиши натижасида юзага келди.
Испаниялик таниқли мутахассис Хулен Лопетеги Қатар миллий жамоаси бош мураббийи сифатидаги фаолиятини якунлашга қарор қилди. Нуфузли Marca нашрининг хабар беришича, мураббий 2027 йил апрель ойида муддати тугайдиган амалдаги шартномасини узайтирмасликка қарор қилган.
Қарор қабул қилиш сабаблари ва Осиё кубоги муаммоси
Маълум бўлишича, Хулен Лопетегининг бундай қарорга келишига Осиё кубоги ўтказилиш муддатининг ўзгартирилиши асосий сабаб бўлган. Аввалроқ Саудия Арабистонига яманлик ҳусийлар томонидан уюштирилган ҳужумлар ортидан 2027 йилги Осиё кубоги 2028 йил январь ойига кўчирилгани хабар қилинган эди. Натижада юзага келган ўзгаришлар мураббийнинг режаларига ўз таъсирини ўтказган. Катта эҳтимол билан тажрибали мутахассис бундан кейинги фаолиятини терма жамоада эмас, балки клубларда давом эттириши мумкин.
Вазият ва кўрсаткичлар
Тафсилотлар ва маълумотлар
Бош мураббий
Хулен Лопетеги (испаниялик мутахассис)
Терма жамоа
Қатар миллий жамоаси (2025 йилдан буён бошқариб келаётган эди)
Шартнома ҳолати
2027 йил апрель ойида тугайдиган шартнома узайтирилмайди
Асосий сабаб
Хавфсизлик таҳдидлари туфайли Осиё кубогининг 2028 йилга кўчирилиши
Лопетегининг Қатардаги фаолияти хотимаси
Эслатиб ўтамиз, Хулен Лопетеги 2025 йилда Қатар миллий жамоаси бош мураббийи этиб тайинланган эди. Унинг қўл остида қатарликлар 2026 йилги жаҳон чемпионатида иштирок этиб, мусобақанинг B гуруҳида сўнгги ўринни эгаллаган эди. Мураббийнинг кетиши Қатар футболи учун янги ўзгаришлар даврини бошлаб бериши кутилмоқда.
Сизнингча, Хулен Лопетегининг кетиши Қатар миллий жамоасининг ўйинига қанчалик таъсир қилади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…