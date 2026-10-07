Ҳусийлар Саудия Арабистони пойтахти ва аэропортларига дрон ва ракета зарбалари берди
Яқин Шарқ минтақасида бир неча йилдан буён сақланиб келаётган нисбий тинчлик ортидан ҳарбий ҳаракатлар яна авж нуқтасига чиқди. Нуфузли Reuters ахборот агентлиги тарқатган шошилинч хабарга кўра, Ямандаги «Ансор Аллоҳ» (ҳусийлар) ҳаракати Саудия Арабистонининг стратегик аҳамиятга эга икки йирик аэропорти ҳамда ҳарбий объектларига ракета ва зарбдор учувчисиз учоқлар (дронлар) орқали зарба берганини эълон қилди.
Ушбу ҳужум минтақада хавфсизлик бўйича хавотирларни кескин ошириб юборди ва фуқаролик авиацияси қатновига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин бўлган хатарларни юзага келтирмоқда.
Ҳужум нишонлари: Пойтахт Ар-Риёд ва жанубий ҳудудлар
Хабарда келтирилишича, ҳусийлар бир вақтнинг ўзида бир нечта йўналишда йирик ҳужум амалиётини амалга оширган:
Пойтахт аэропортига дрон зарбаси: Ҳаракат вакиллари Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёд шаҳрида жойлашган, мамлакатнинг бош ҳаво дарвозаси ҳисобланган Қирол Холид номидаги халқаро аэропортга зарбдор дронлар ёрдамида ҳужум уюштирилганини таъкидлади;
Баллистик ракеталар ва авиабаза: Шу билан бирга, Саудиянинг жанубидаги Абҳа халқаро аэропорти ҳамда Хомис-Мушаит шаҳрида жойлашган муҳим ҳарбий авиабаза нишонга олиниб, уларга қарата баллистик ракеталар ва камикадзе-дронлар учирилгани маълум қилинди.
4 йиллик сукунат барҳам топди: Уруш олови нега қайта ёнди?
Минтақадаги ушбу кескинлашув тўсатдан юз бергани йўқ — тўрт йиллик сулҳ ва нисбий сокинликдан сўнг Ямандаги ҳарбий қарама-қаршилик июль ойи ўрталаридан бошлаб қайта жонланган эди:
Қизил денгиз бўйида назорат: Сўнгги ойлар давомида «Ансор Аллоҳ» кучлари муҳим геостратегик ҳудуд ҳисобланган Баб ал-Мандеб бўғози яқинидаги шаҳарларни ва Қизил денгизнинг бутун ғарбий соҳил чизиғини тўлиқ назоратга олди;
Санани озод қилиш операцияси: Зиддиятнинг янада кучайишига Саудия Арабистони томонидан дастакланаётган ва халқаро миқёсда тан олинган Яман ҳукуматининг якшанба куни Сана шаҳрини ҳусийлардан тортиб олиш бўйича кенг кўламли ҳарбий амалиёт бошланганини расман эълон қилгани туртки бўлди.
Ҳусийларнинг Саудия аэропортларига уюштирган жавоб ҳужуми Ямандаги уруш нафақат мамлакат ичкарисида, балки бутун Арабистон яримороли бўйлаб янги ва хавфли эскалация босқичига қадам қўйганини кўрсатмоқда. Ҳозирда Саудия томони ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимларининг иши ва етказилган талафотлар бўйича расмий баёнот тайёрламоқда.
Изоҳлар 0
…