Ҳусийлар Саудия Арабистони пойтахти ва аэропортларига дрон ва ракета зарбалари берди

·11·Дунё
Ҳусийлар Саудия Арабистони пойтахти ва аэропортларига дрон ва ракета зарбалари берди

Яқин Шарқ минтақасида бир неча йилдан буён сақланиб келаётган нисбий тинчлик ортидан ҳарбий ҳаракатлар яна авж нуқтасига чиқди. Нуфузли Reuters ахборот агентлиги тарқатган шошилинч хабарга кўра, Ямандаги «Ансор Аллоҳ» (ҳусийлар) ҳаракати Саудия Арабистонининг стратегик аҳамиятга эга икки йирик аэропорти ҳамда ҳарбий объектларига ракета ва зарбдор учувчисиз учоқлар (дронлар) орқали зарба берганини эълон қилди.

Ушбу ҳужум минтақада хавфсизлик бўйича хавотирларни кескин ошириб юборди ва фуқаролик авиацияси қатновига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин бўлган хатарларни юзага келтирмоқда.

Ҳужум нишонлари: Пойтахт Ар-Риёд ва жанубий ҳудудлар

Хабарда келтирилишича, ҳусийлар бир вақтнинг ўзида бир нечта йўналишда йирик ҳужум амалиётини амалга оширган:

  • Пойтахт аэропортига дрон зарбаси: Ҳаракат вакиллари Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёд шаҳрида жойлашган, мамлакатнинг бош ҳаво дарвозаси ҳисобланган Қирол Холид номидаги халқаро аэропортга зарбдор дронлар ёрдамида ҳужум уюштирилганини таъкидлади;

  • Баллистик ракеталар ва авиабаза: Шу билан бирга, Саудиянинг жанубидаги Абҳа халқаро аэропорти ҳамда Хомис-Мушаит шаҳрида жойлашган муҳим ҳарбий авиабаза нишонга олиниб, уларга қарата баллистик ракеталар ва камикадзе-дронлар учирилгани маълум қилинди.

4 йиллик сукунат барҳам топди: Уруш олови нега қайта ёнди?

Минтақадаги ушбу кескинлашув тўсатдан юз бергани йўқ — тўрт йиллик сулҳ ва нисбий сокинликдан сўнг Ямандаги ҳарбий қарама-қаршилик июль ойи ўрталаридан бошлаб қайта жонланган эди:

  • Қизил денгиз бўйида назорат: Сўнгги ойлар давомида «Ансор Аллоҳ» кучлари муҳим геостратегик ҳудуд ҳисобланган Баб ал-Мандеб бўғози яқинидаги шаҳарларни ва Қизил денгизнинг бутун ғарбий соҳил чизиғини тўлиқ назоратга олди;

  • Санани озод қилиш операцияси: Зиддиятнинг янада кучайишига Саудия Арабистони томонидан дастакланаётган ва халқаро миқёсда тан олинган Яман ҳукуматининг якшанба куни Сана шаҳрини ҳусийлардан тортиб олиш бўйича кенг кўламли ҳарбий амалиёт бошланганини расман эълон қилгани туртки бўлди.

Ҳусийларнинг Саудия аэропортларига уюштирган жавоб ҳужуми Ямандаги уруш нафақат мамлакат ичкарисида, балки бутун Арабистон яримороли бўйлаб янги ва хавфли эскалация босқичига қадам қўйганини кўрсатмоқда. Ҳозирда Саудия томони ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимларининг иши ва етказилган талафотлар бўйича расмий баёнот тайёрламоқда.

Ансор АллоҳСаудия АрабистониРиёд аэропортиАбха аэропорти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саудия хусийларга қарши Британиядан ҳарбий ёрдам сўради: Лондон катта урушга кирадими?Саудия хусийларга қарши Британиядан ҳарбий ёрдам сўради: Лондон катта урушга кирадими?15 сентябр 11:37«Омандаги ўта махфий музокара!»: АҚШ ва ҳусийлар яширин келишувга эришди«Омандаги ўта махфий музокара!»: АҚШ ва ҳусийлар яширин келишувга эришди16 сентябр 22:33«Туркия ва Покистонни қаттиқ жазолаймиз!»: Ҳусийлардан Анқарага кескин таҳдид«Туркия ва Покистонни қаттиқ жазолаймиз!»: Ҳусийлардан Анқарага кескин таҳдид20 сентябр 12:48Ҳусийлар Маккага дрон учирдими? Муҳаммад бин Салмон ҳарбий ёрдам сўраб Мисрга бордиҲусийлар Маккага дрон учирдими? Муҳаммад бин Салмон ҳарбий ёрдам сўраб Мисрга борди16 сентябр 09:56Яман ҳусийлари Перим оролини эгаллаб олди — Саудия нефти қамалда, Адан қулаши мумкин!Яман ҳусийлари Перим оролини эгаллаб олди — Саудия нефти қамалда, Адан қулаши мумкин!12 сентябр 00:11Нефть 106 доллардан ошди: Ҳусийлар Қизил денгизни тўсиб, АҚШга зарба бермоқдами?Нефть 106 доллардан ошди: Ҳусийлар Қизил денгизни тўсиб, АҚШга зарба бермоқдами?11 сентябр 00:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?