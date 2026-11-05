Тинчлик эвазига 51 миллиард доллар: Ҳусийлар Саудия Арабистонига катта шарт қўйди

·0·Дунё
Тинчлик эвазига 51 миллиард доллар: Ҳусийлар Саудия Арабистонига катта шарт қўйди

Яманда ҳокимиятни назорат қилиб келаётган «Ансор Аллоҳ» (ҳусийлар) ҳаракати Саудия Арабистони билан орадаги кўп йиллик ҳарбий ихтилофларга нуқта қўйиш ва тинчлик битимини имзолаш эвазига улкан молиявий ҳамда сиёсий шартларни илгари сурди. Нуфузли The Wall Street Journal (WSJ) нашри эълон қилган маълумотларга кўра, ҳусийлар Ар-Риёддан нақд 51 миллиард доллар миқдорида товон пули талаб қилмоқда.

Шунингдек, молиявий бадалдан ташқари, Саудия расмийларидан Ямандаги ҳокимият балансини тубдан ўзгартириб юборувчи бир қатор геосиёсий ён беришлар ҳам талаб қилинган.

Ҳусийларнинг 3 та бош шарти: Товон пулидан ҳокимият тан олинишигача

«Ансор Аллоҳ» ҳаракати тинчлик келишуви учун қуйидаги асосий талабларни илгари сурган:

  • 51 миллиард долларлик товон пули: Ҳусийлар бу улкан маблағни Саудия коалициясининг кўп йиллик авиазарбалари ҳамда иқтисодий қамал оқибатида вайрон бўлган Яман инфратузилмасини қайта тиклаш учун тўланиши шарт бўлган компенсация деб ҳисобламоқда;

  • Қонуний куч сифатида расман тан олиш: Ҳаракат Саудия Арабистонидан уларни Яманнинг ягона ва қонуний бошқарув кучи сифатида дипломатик жиҳатдан расман тан олинишини талаб қилган;

  • Амалдаги ҳукуматдан воз кечиш: Ҳусийлар Ар-Риёддан БМТ ва халқаро ҳамжамият томонидан тан олинган Яман қонуний ҳукуматига ҳарбий ҳамда молиявий ёрдам беришни бутунлай тўхтатишни шарт қилиб қўйган.

Саудия Арабистонининг муносабати: Валиаҳд шаҳзода хавотирда

Ар-Риёд расмийлари ва шахсан Саудия Арабистони валиаҳд шаҳзодаси Муҳаммад бин Салмон бундай оғир шартларга кўниш ниятида эмас:

  • Ҳарбий устунлик шарти: Муҳаммад бин Салмон майдонда яққол ҳарбий устунликка эришмасдан туриб, мағлуб томон мақомида бундай шартларга кўнишни мутлақо истамаяпти;

  • Янги таҳдидлар хавфи: Қироллик раҳбариятининг хавотирига кўра, бундай катта маблағнинг берилиши ва сиёсий чекиниш ҳусийларни кучайтириб, уларни келажакда янада кўпроқ пул талаб қилишга ва янги зарбалар беришга ундаши мумкин;

  • Аввалги 1 миллиардлик таклиф: Бундан олдинроқ Саудия Арабистони Теҳрон (Эрон) воситачилигида чегара ҳужумларини тўхтатиш учун ҳусийларга 1 миллиард доллар ажратиш таклифини бергани ҳақида маълумотлар тарқалган эди, бироқ бу ҳозирги 51 миллиард долларлик талаб олдида жуда кичик бўлиб чиқди.

Яман атрофидаги мураккаб музокаралар ва Яқин Шарқдаги кескинликнинг кейинги ривожи мазкур талаблар фонида янада хатарли босқичга қадам қўймоқда.

Ансор АллоҳЯманСаудия АрабистониМуҳаммад бин Салмон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яқин Шарқда кескинлик: Саудиядаги стратегик объектларга қилинган ҳужум тафсилотлариЯқин Шарқда кескинлик: Саудиядаги стратегик объектларга қилинган ҳужум тафсилотлариКеча 21:40Ар-Риёд осмонида ҳаво ҳужуми: Саудияга ҳусийлар учирган баллистик ракета уриб туширилдиАр-Риёд осмонида ҳаво ҳужуми: Саудияга ҳусийлар учирган баллистик ракета уриб туширилди26 октябр 09:25Саудия шаҳзодаси Исроил билан ҳусийларга қарши биргаликда зарба беришдан бош тортдиСаудия шаҳзодаси Исроил билан ҳусийларга қарши биргаликда зарба беришдан бош тортди14 октябр 23:05Ҳусийлар Саудия Арабистони пойтахти ва аэропортларига дрон ва ракета зарбалари бердиҲусийлар Саудия Арабистони пойтахти ва аэропортларига дрон ва ракета зарбалари берди7 октябр 15:35Яқин Шарқда янги хавф: Ҳусийлар Саудия валиаҳд шаҳзодасини нишонга олмоқдами?Яқин Шарқда янги хавф: Ҳусийлар Саудия валиаҳд шаҳзодасини нишонга олмоқдами?16 октябр 10:31Саудия хусийларга қарши Британиядан ҳарбий ёрдам сўради: Лондон катта урушга кирадими?Саудия хусийларга қарши Британиядан ҳарбий ёрдам сўради: Лондон катта урушга кирадими?15 сентябр 11:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди