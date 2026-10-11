Ҳусийчилар Саудия пойтахтини 3-марта нишонга олди — Ар-Риёддаги ҳужум тафсилотлари

·11·Дунё
Ҳусийчилар Саудия пойтахтини 3-марта нишонга олди — Ар-Риёддаги ҳужум тафсилотлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ҳусийчилар Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёд халқаро аеропортига навбатдаги зарбани амалга оширди, бу эса камида 12 кишининг ҳалок бўлишига ва 309 кишининг жароҳатланишига олиб келди.
  • Бу бир ҳафта ичида қироллик пойтахтига йўлланган учинчи йирик ҳужум бўлди, натижада шифохоналар ярадорлар билан тўлиб кетди.

Яқин Шарқ минтақасида ҳарбий қарама-қаршилик мисли кўрилмаган даражада авж олди. Ямандаги ҳусийчилар Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёд шаҳридаги халқаро аэропортга навбатдаги қақшатқич зарбани йўллади. Сўнгги маълумотларга кўра, ҳужум оқибатида камида 12 киши ҳалок бўлган, яна 309 киши турли даражадаги оғир жароҳатлар олган.

Бу ҳусийчиларнинг бир ҳафта ичида қироллик пойтахтини нишонга олган учинчи йирик зарбаси бўлди.

Тез ёрдам вертолётлари ва тўлиб кетган шифохоналар

Халқаро Reuters агентлиги берган хабарга кўра, ҳужумдан сўнг пойтахтда фавқулодда ҳолат юзага келган:

  • Оғир йўқотишлар: Зарба нишонга теккан ҳудудда 12 нафар фуқаро ҳалок бўлгани тасдиқланган, жароҳатланган 309 нафар инсонга шошилинч тиббий ёрдам кўрсатилмоқда;

  • Тиббиёт муассасалари босими: Пойтахтдаги барча клиника ва марказий шифохоналар тез тиббий ёрдам машиналари ҳамда вертолётларда олиб келинаётган ярадорлар оқими билан тўлиб кетган;

  • Пойтахт марказидаги хавотир: Кетма-кет учинчи кун амалга оширилган мазкур ҳужумлар Саудия инфратузилмаси ва ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимлари учун жиддий синовга айланди.

Саудия коалициясининг юзлаб зарбалари ва Вашингтоннинг муносабати

Ҳужум ортидан Саудия Арабистони етакчилигидаги араб ҳарбий коалицияси кескин жавоб чораларини бошлади:

  • Юзлаб қарши зарбалар: Коалиция кучлари Яман ҳудудидаги ҳусийчиларга тегишли бўлган муҳим ҳарбий базалар, омборлар ва учириш позицияларига жавобан юзлаб ҳаво зарбаларини йўллаганини маълум қилди;

  • Дональд Трампнинг баёноти: АҚШ президенти юз берган воқеага муносабат билдириб, Вашингтон Саудия Арабистони олиб бораётган ҳарбий зарбаларга тўғридан-тўғри қўшилиш «эҳтимолини жиддий кўриб чиқаётгани»ни таъкидлади.

АҚШнинг эҳтимолий ҳарбий аралашуви ва томонлар ўртасидаги зарбалар алмашинуви Яқин Шарқдаги уруш ўчоғи янада кенгайиб, минтақавий глобал хавфсизлик инқирозига олиб келиши хавфини туғдирмоқда.

Саудия АрабистониЯманАр-РиёдДональд Трамп
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Араб коалицияси Ямандаги ҳусийларнинг 82 та ҳарбий нуқтасига қақшатқич зарба бердиАраб коалицияси Ямандаги ҳусийларнинг 82 та ҳарбий нуқтасига қақшатқич зарба берди8 октябр 16:49Саудия Арабистони бош муфтийи ҳарбийларга мурожаат қилдиСаудия Арабистони бош муфтийи ҳарбийларга мурожаат қилди26 сентябр 08:50Ар-Риёдда ҳаво ҳужуми сиреналари: Саудия пойтахтида портлашлар овози янгради, аҳоли ваҳимада!Ар-Риёдда ҳаво ҳужуми сиреналари: Саудия пойтахтида портлашлар овози янгради, аҳоли ваҳимада!19 сентябр 10:06Саудия Арабистони 7 та давлатдан ёрдам сўради: Яқин Шарқ катта тўқнашув ёқасидами?Саудия Арабистони 7 та давлатдан ёрдам сўради: Яқин Шарқ катта тўқнашув ёқасидами?18 сентябр 07:29Яман ҳукумат кучлари ҳусийларга қарши кенг кўламли ҳужум бошладиЯман ҳукумат кучлари ҳусийларга қарши кенг кўламли ҳужум бошлади15 сентябр 00:07«Мен бўлмаганимда Саудия ҳам, Исроил ҳам йўқ бўлиб кетарди»: Трамп шов-шувли баёнот берди«Мен бўлмаганимда Саудия ҳам, Исроил ҳам йўқ бўлиб кетарди»: Трамп шов-шувли баёнот берди2 октябр 12:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди