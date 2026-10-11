Ҳусийчилар Саудия пойтахтини 3-марта нишонга олди — Ар-Риёддаги ҳужум тафсилотлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ҳусийчилар Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёд халқаро аеропортига навбатдаги зарбани амалга оширди, бу эса камида 12 кишининг ҳалок бўлишига ва 309 кишининг жароҳатланишига олиб келди.
- Бу бир ҳафта ичида қироллик пойтахтига йўлланган учинчи йирик ҳужум бўлди, натижада шифохоналар ярадорлар билан тўлиб кетди.
Яқин Шарқ минтақасида ҳарбий қарама-қаршилик мисли кўрилмаган даражада авж олди. Ямандаги ҳусийчилар Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёд шаҳридаги халқаро аэропортга навбатдаги қақшатқич зарбани йўллади. Сўнгги маълумотларга кўра, ҳужум оқибатида камида 12 киши ҳалок бўлган, яна 309 киши турли даражадаги оғир жароҳатлар олган.
Бу ҳусийчиларнинг бир ҳафта ичида қироллик пойтахтини нишонга олган учинчи йирик зарбаси бўлди.
Тез ёрдам вертолётлари ва тўлиб кетган шифохоналар
Халқаро Reuters агентлиги берган хабарга кўра, ҳужумдан сўнг пойтахтда фавқулодда ҳолат юзага келган:
Оғир йўқотишлар: Зарба нишонга теккан ҳудудда 12 нафар фуқаро ҳалок бўлгани тасдиқланган, жароҳатланган 309 нафар инсонга шошилинч тиббий ёрдам кўрсатилмоқда;
Тиббиёт муассасалари босими: Пойтахтдаги барча клиника ва марказий шифохоналар тез тиббий ёрдам машиналари ҳамда вертолётларда олиб келинаётган ярадорлар оқими билан тўлиб кетган;
Пойтахт марказидаги хавотир: Кетма-кет учинчи кун амалга оширилган мазкур ҳужумлар Саудия инфратузилмаси ва ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимлари учун жиддий синовга айланди.
Саудия коалициясининг юзлаб зарбалари ва Вашингтоннинг муносабати
Ҳужум ортидан Саудия Арабистони етакчилигидаги араб ҳарбий коалицияси кескин жавоб чораларини бошлади:
Юзлаб қарши зарбалар: Коалиция кучлари Яман ҳудудидаги ҳусийчиларга тегишли бўлган муҳим ҳарбий базалар, омборлар ва учириш позицияларига жавобан юзлаб ҳаво зарбаларини йўллаганини маълум қилди;
Дональд Трампнинг баёноти: АҚШ президенти юз берган воқеага муносабат билдириб, Вашингтон Саудия Арабистони олиб бораётган ҳарбий зарбаларга тўғридан-тўғри қўшилиш «эҳтимолини жиддий кўриб чиқаётгани»ни таъкидлади.
АҚШнинг эҳтимолий ҳарбий аралашуви ва томонлар ўртасидаги зарбалар алмашинуви Яқин Шарқдаги уруш ўчоғи янада кенгайиб, минтақавий глобал хавфсизлик инқирозига олиб келиши хавфини туғдирмоқда.
Изоҳлар 0
…