Францияда чиқинди қутиси ёнидан қимматбаҳо Rolex соати топилди (видео)
Ижтимоий тармоқларда Францияда чиқинди қутиси ёнидан Rolex қўл соатини топиб олгани акс этган видео тарқалди. Кадрлар кўпчиликнинг эътиборини тортди. Бу ҳақда The Tribune хабар берди.
Видеода бир киши чиқинди қутиси ёнида турган қутини очиб, унинг ичидан Rolex соати ва унга тегишли ҳужжатларни топгани акс этган. Қимматбаҳо соат ўз қутиси ва махсус сумкаси билан бирга бўлган. Эркак соатни сумкага солиб, олиб кетган.
Ушбу видео Францияда 2026 йил 17 октябрда бўлиб ўтган оммавий намойишлар ва улар давомида кузатилган талон-торожликлар фонида тарқалди. Ўша куни бир қатор шаҳарларда, жумладан, Rolex каби қимматбаҳо брендлар дўконлари ҳам талон-торож қилингани ҳақида хабарлар берилган.
Бироқ топилган соатнинг ҳақиқий Rolex экани ёки талон-торож қилинган дўконлардан биридан олиб чиқилгани ҳозирча тасдиқланмаган. Шунингдек, видеонинг саҳналаштирилган бўлиши мумкинлиги ҳақида ҳам ижтимоий тармоқларда шубҳалар билдирилган.
Изоҳлар 0
…