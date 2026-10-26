Францияда чиқинди қутиси ёнидан қимматбаҳо Rolex соати топилди (видео)

·8·Дунё
Францияда чиқинди қутиси ёнидан қимматбаҳо Rolex соати топилди (видео)

Ижтимоий тармоқларда Францияда чиқинди қутиси ёнидан Rolex қўл соатини топиб олгани акс этган видео тарқалди. Кадрлар кўпчиликнинг эътиборини тортди. Бу ҳақда The Tribune хабар берди.

Видеода бир киши чиқинди қутиси ёнида турган қутини очиб, унинг ичидан Rolex соати ва унга тегишли ҳужжатларни топгани акс этган. Қимматбаҳо соат ўз қутиси ва махсус сумкаси билан бирга бўлган. Эркак соатни сумкага солиб, олиб кетган.

Ушбу видео Францияда 2026 йил 17 октябрда бўлиб ўтган оммавий намойишлар ва улар давомида кузатилган талон-торожликлар фонида тарқалди. Ўша куни бир қатор шаҳарларда, жумладан, Rolex каби қимматбаҳо брендлар дўконлари ҳам талон-торож қилингани ҳақида хабарлар берилган.

Бироқ топилган соатнинг ҳақиқий Rolex экани ёки талон-торож қилинган дўконлардан биридан олиб чиқилгани ҳозирча тасдиқланмаган. Шунингдек, видеонинг саҳналаштирилган бўлиши мумкинлиги ҳақида ҳам ижтимоий тармоқларда шубҳалар билдирилган.

RolexФранцияталон-торожликижтимоий тармоқлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Битта соат учун $40 миллион? Машҳур инсонларга тегишли энг қиммат соатлар!Битта соат учун $40 миллион? Машҳур инсонларга тегишли энг қиммат соатлар!15 август 11:06Девор ичидаги хазина: Италияда полиция мафиянинг 3,2 млн евролик махфий омборини очдиДевор ичидаги хазина: Италияда полиция мафиянинг 3,2 млн евролик махфий омборини очди23 сентябр 10:52«Стол устидаги гуноҳ!»: Таиландда руҳоний $2,8 миллион хайрия пулини қандай ўмарди?«Стол устидаги гуноҳ!»: Таиландда руҳоний $2,8 миллион хайрия пулини қандай ўмарди?12 сентябр 09:30Индонезияда улкан чиқинди полигони саккиз кундан буён ёнмоқдаИндонезияда улкан чиқинди полигони саккиз кундан буён ёнмоқда8 июл 23:25“Қизил чизиқлар”: Украина Россиядан нималарни талаб қилади ва нималарга рози бўлмайди?“Қизил чизиқлар”: Украина Россиядан нималарни талаб қилади ва нималарга рози бўлмайди?Бугун 11:11Олимлар 1600 йиллик Рим шишасининг ранг ўзгартириш хусусиятини қайта яратдиОлимлар 1600 йиллик Рим шишасининг ранг ўзгартириш хусусиятини қайта яратдиБугун 11:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди