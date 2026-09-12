«Стол устидаги гуноҳ!»: Таиландда руҳоний $2,8 миллион хайрия пулини қандай ўмарди?
Жануби-Шарқий Осиёда диний эътиқод, улкан бойлик ва ахлоқсизлик тўқнашган мислсиз шов-шувли жиноят фош бўлди. Таиланднинг энг қадимий ва муқаддас ибодатхоналаридан бирини бошқарган 66 ёшли машҳур буддавий руҳоний ҳайратланарли кўламдаги молиявий фирибгарлик ҳамда қатъий диний тақиқларни очиқчасига бузишда айбланиб, қўлга олинди. Маълум бўлишича, руҳоний икки йил давомида соддадил эътиқод қилувчилар томонидан хайрия қилинган нақ 2,8 миллион долларни (тахминан 234 миллион рубль) ўзлаштириб, 47 ёшли маъшуқасининг ҳисобига ўтказиб келган. Энг даҳшатлиси, тергов жараёнида унинг шахсий хонасидан тушлик столи устида жинсий алоқа қилингани муҳрланган махфий видеолар топилди. Хўш, муқаддас либос ортига яширинган фирибгар қандай қилиб миллионлаб долларлик олтин ва Rolex соатларини тўплади, унинг шармандали сирлари қандай очилди ва нега тушлик столи полиция маҳкамасига ташиб кетилди?
$2,8 миллионлик хайрия ва 47 ёшли маъшуқа: Молиявий найранг механизми
Полиция махсус бўлинмалари томонидан ўтказилган тезкор тадбир руҳонийнинг ниқоб ортидаги ҳашаматли ва кўринмас ҳаётини фош қилди:
Икки йиллик тизимли ўғирлик: 66 ёшли бош руҳоний икки йил давомида қадимий ибодатхонага келиб тушган эҳсон ва хайрия маблағларини босқичма-босқич ўзлаштириб келган;
Маъшуқанинг ҳисоб рақамлари: Ўмарилган умумий маблағ қарийб 2,8 миллион долларни ташкил этган бўлиб, у тўғридан-тўғри руҳонийнинг 47 ёшли шериги (маъшуқаси) номига очилган ҳисобларга ўтказилган;
Олтин ёмбилар ва нақд пул уюмлари: Тинтув вақтида олинган суратларда стол устини тўлдириб ётган ўнлаб килограммлик олтин ёмбилар, қимматбаҳо Rolex соатлари ҳамда боғлам-боғлам нақд пуллар акс этган;
Ишончни суиистеъмол қилиш: Минглаб диндорларнинг ибодатхона таъмири ва эҳтиёжмандларга ёрдам учун ажратган маблағлари бу икки шахснинг ҳашаматли ҳаётига сарфлаб юборилган.
«Видеодаги шармандалик»: Тушлик столи устидаги гуноҳ ва мақомдан маҳрум этиш
Мазкур иш шунчаки коррупция эмас, балки буддизм тарихидаги энг катта диний шармандаликлардан бирига айланди:
Қароргоҳдан чиққан махфий видеолар: Тезкор ходимлар руҳонийнинг ибодатхона ҳудудидаги шахсий қароргоҳидан ёпиқ камера видеоёзувларини қўлга киритди;
Тушлик столи устидаги алоқа: Видеотасвирларда 66 ёшли руҳоний ва унинг 47 ёшли шериги ибодатхонадаги тушлик столи устида очиқчасига жинсий алоқа қилаётгани аниқ муҳрланган;
Қатъий қасамёднинг топталиши: Буддавий монахлар учун аёллар билан яқинлик қилиш ва жинсий алоқа қатъиян ман этилгани сабабли, воқеа ошкор бўлиши биланоқ у диний мақомидан ва либосидан расман маҳрум этилди;
Далил сифатида мусодара қилинган стол: Жинсий алоқа содир этилган катта думалоқ ёғоч стол полиция томонидан расмий ашёвий далил сифатида мусодара қилиниб, пикап автомобилига ортилган ҳолда олиб кетилди.
Халқ ғазаби ва қатъий жазо муқаррарлиги
Матбуот анжуманида намойиш этилган далиллар Таиланд жамоатчилигида кучли ғазаб ва нафрат тўлқинини уйғотди:
Суд олдида жавобгарлик: Собиқ руҳоний ва унинг шеригига нисбатан йирик миқдордаги фирибгарлик, хайрия маблағларини ўзлаштириш ҳамда диний қадриятларни топташ моддалари билан жиноят иши қўзғатилди;
Тизимли текширувлар: Ушбу можаро ортидан мамлакат бўйлаб барча йирик ибодатхоналарнинг молиявий айланмалари ва хайрия қутиларини қаттиқ назоратга олиш талаблари илгари сурилмоқда;
Маънавий таназзул сабоғи: Ўзини дунё лаззатларидан тийган ва таркидунёчиликка даъват этган шахснинг миллионлаб долларлик нафси уни қамоқхона остонасига етаклади.
Муқаддаслик либоси остида яширинган бу жирканч жиноят Таиланд жамияти учун оғир зарба бўлди ва энг юқори руҳий мақом ҳам виждонсизликни хаспўшлай олмаслигини кўрсатди.
Сизнингча, хайрия ва эҳсон маблағларининг бундай шафқатсизларча талон-торож қилинишининг олдини олиш учун ибодатхоналар молияси қатъий давлат назоратига олиниши шартми? Инсон қандай қилиб муқаддас деб билинган мартабада туриб, нафс қулига айланиб қолиши мумкин? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва фирибгарликнинг юзини очувчи ушбу шов-шувли суриштирувни яқинларингизга улашинг!
…