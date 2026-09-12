«Стол устидаги гуноҳ!»: Таиландда руҳоний $2,8 миллион хайрия пулини қандай ўмарди?

·85·Дунё
«Стол устидаги гуноҳ!»: Таиландда руҳоний $2,8 миллион хайрия пулини қандай ўмарди?

Жануби-Шарқий Осиёда диний эътиқод, улкан бойлик ва ахлоқсизлик тўқнашган мислсиз шов-шувли жиноят фош бўлди. Таиланднинг энг қадимий ва муқаддас ибодатхоналаридан бирини бошқарган 66 ёшли машҳур буддавий руҳоний ҳайратланарли кўламдаги молиявий фирибгарлик ҳамда қатъий диний тақиқларни очиқчасига бузишда айбланиб, қўлга олинди. Маълум бўлишича, руҳоний икки йил давомида соддадил эътиқод қилувчилар томонидан хайрия қилинган нақ 2,8 миллион долларни (тахминан 234 миллион рубль) ўзлаштириб, 47 ёшли маъшуқасининг ҳисобига ўтказиб келган. Энг даҳшатлиси, тергов жараёнида унинг шахсий хонасидан тушлик столи устида жинсий алоқа қилингани муҳрланган махфий видеолар топилди. Хўш, муқаддас либос ортига яширинган фирибгар қандай қилиб миллионлаб долларлик олтин ва Rolex соатларини тўплади, унинг шармандали сирлари қандай очилди ва нега тушлик столи полиция маҳкамасига ташиб кетилди?

$2,8 миллионлик хайрия ва 47 ёшли маъшуқа: Молиявий найранг механизми

Полиция махсус бўлинмалари томонидан ўтказилган тезкор тадбир руҳонийнинг ниқоб ортидаги ҳашаматли ва кўринмас ҳаётини фош қилди:

  • Икки йиллик тизимли ўғирлик: 66 ёшли бош руҳоний икки йил давомида қадимий ибодатхонага келиб тушган эҳсон ва хайрия маблағларини босқичма-босқич ўзлаштириб келган;

  • Маъшуқанинг ҳисоб рақамлари: Ўмарилган умумий маблағ қарийб 2,8 миллион долларни ташкил этган бўлиб, у тўғридан-тўғри руҳонийнинг 47 ёшли шериги (маъшуқаси) номига очилган ҳисобларга ўтказилган;

  • Олтин ёмбилар ва нақд пул уюмлари: Тинтув вақтида олинган суратларда стол устини тўлдириб ётган ўнлаб килограммлик олтин ёмбилар, қимматбаҳо Rolex соатлари ҳамда боғлам-боғлам нақд пуллар акс этган;

  • Ишончни суиистеъмол қилиш: Минглаб диндорларнинг ибодатхона таъмири ва эҳтиёжмандларга ёрдам учун ажратган маблағлари бу икки шахснинг ҳашаматли ҳаётига сарфлаб юборилган.

«Тушлик столи устидаги гуноҳ!»: Таиландда руҳоний $2,8 миллион хайрия пулини ўмарди

«Видеодаги шармандалик»: Тушлик столи устидаги гуноҳ ва мақомдан маҳрум этиш

Мазкур иш шунчаки коррупция эмас, балки буддизм тарихидаги энг катта диний шармандаликлардан бирига айланди:

  • Қароргоҳдан чиққан махфий видеолар: Тезкор ходимлар руҳонийнинг ибодатхона ҳудудидаги шахсий қароргоҳидан ёпиқ камера видеоёзувларини қўлга киритди;

  • Тушлик столи устидаги алоқа: Видеотасвирларда 66 ёшли руҳоний ва унинг 47 ёшли шериги ибодатхонадаги тушлик столи устида очиқчасига жинсий алоқа қилаётгани аниқ муҳрланган;

  • Қатъий қасамёднинг топталиши: Буддавий монахлар учун аёллар билан яқинлик қилиш ва жинсий алоқа қатъиян ман этилгани сабабли, воқеа ошкор бўлиши биланоқ у диний мақомидан ва либосидан расман маҳрум этилди;

  • Далил сифатида мусодара қилинган стол: Жинсий алоқа содир этилган катта думалоқ ёғоч стол полиция томонидан расмий ашёвий далил сифатида мусодара қилиниб, пикап автомобилига ортилган ҳолда олиб кетилди.

«Тушлик столи устидаги гуноҳ!»: Таиландда руҳоний $2,8 миллион хайрия пулини ўмарди

Халқ ғазаби ва қатъий жазо муқаррарлиги

Матбуот анжуманида намойиш этилган далиллар Таиланд жамоатчилигида кучли ғазаб ва нафрат тўлқинини уйғотди:

  • Суд олдида жавобгарлик: Собиқ руҳоний ва унинг шеригига нисбатан йирик миқдордаги фирибгарлик, хайрия маблағларини ўзлаштириш ҳамда диний қадриятларни топташ моддалари билан жиноят иши қўзғатилди;

  • Тизимли текширувлар: Ушбу можаро ортидан мамлакат бўйлаб барча йирик ибодатхоналарнинг молиявий айланмалари ва хайрия қутиларини қаттиқ назоратга олиш талаблари илгари сурилмоқда;

  • Маънавий таназзул сабоғи: Ўзини дунё лаззатларидан тийган ва таркидунёчиликка даъват этган шахснинг миллионлаб долларлик нафси уни қамоқхона остонасига етаклади.

«Тушлик столи устидаги гуноҳ!»: Таиландда руҳоний $2,8 миллион хайрия пулини ўмарди

Муқаддаслик либоси остида яширинган бу жирканч жиноят Таиланд жамияти учун оғир зарба бўлди ва энг юқори руҳий мақом ҳам виждонсизликни хаспўшлай олмаслигини кўрсатди.

Сизнингча, хайрия ва эҳсон маблағларининг бундай шафқатсизларча талон-торож қилинишининг олдини олиш учун ибодатхоналар молияси қатъий давлат назоратига олиниши шартми? Инсон қандай қилиб муқаддас деб билинган мартабада туриб, нафс қулига айланиб қолиши мумкин? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва фирибгарликнинг юзини очувчи ушбу шов-шувли суриштирувни яқинларингизга улашинг!

Тайланд будда руҳонийиХайрия фирибгарлигиТайланд будда руҳонийи 66 ёшТайланд будда руҳонийи 47 ёш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Овоз бермасангиз, дўзахга тушасиз!»: Трамп ўз тарафдорларига шов-шувли талаб қўйди«Овоз бермасангиз, дўзахга тушасиз!»: Трамп ўз тарафдорларига шов-шувли талаб қўйдиБугун, 10:14Лукашенко Беларус армияси ва кенжа ўғлининг махфий хизмати ҳақида баёнот берди!Лукашенко Беларус армияси ва кенжа ўғлининг махфий хизмати ҳақида баёнот берди!Бугун, 08:30Трампдан Эрон ракеталари ҳақида кутилмаган жавоб: У бир оғиз гап билан жавоб берди...Трампдан Эрон ракеталари ҳақида кутилмаган жавоб: У бир оғиз гап билан жавоб берди...Бугун, 07:01Яман ҳусийлари Перим оролини эгаллаб олди — Саудия нефти қамалда, Адан қулаши мумкин!Яман ҳусийлари Перим оролини эгаллаб олди — Саудия нефти қамалда, Адан қулаши мумкин!Бугун, 00:11«Трамп рад этди!»: Саудия валиаҳд шаҳзодаси АҚШдан ҳусийларга зарба беришни сўради«Трамп рад этди!»: Саудия валиаҳд шаҳзодаси АҚШдан ҳусийларга зарба беришни сўрадиКеча, 23:35АЭС қувватининг ярмини Google олиб қўядими?: Финляндияда электр танқислиги хавфиАЭС қувватининг ярмини Google олиб қўядими?: Финляндияда электр танқислиги хавфиКеча, 22:44
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи