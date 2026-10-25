Хато 133 минг долларга тушди: Туркияда аёл 1 кг олтинни чиқиндига ташлаб юборди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Туркиянинг Бурса шаҳрида яшовчи аёл янги уй олиш учун йиллар давомида йиғилган 1 килограмм олтинни чиқинди халтаси билан адаштириб, кўчадаги қутига ташлаб юборди.
- Қиймати 133 минг АҚШ долларидан ортиқ бўлган қимматбаҳо металлар оиланинг бутун жамғармаси ҳисобланади.
- Ҳозирда полиция ва коммунал хизматлар ходимлари видеокузатув камералари ҳамда чиқинди машиналари йўналишларини текшириш орқали пакетни қидирмоқда.
Туркиянинг Бурса шаҳрида инсонни ҳайратга солувчи ва бир оиланинг кўп йиллик меҳнатини хавф остида қолдирган кўнгилсиз ҳодиса юз берди. Уй бекаси ичида тахминан 1 килограмм олтин бўлган пакетни чиқинди халтаси билан адаштириб, кўчадаги чиқинди қутисига ташлаб юборди.
Маълум бўлишича, ушбу қимматбаҳо металларнинг умумий қиймати 6,13 миллион турк лирасидан (тахминан 133 минг АҚШ долларидан ортиқ) ошади. Мазкур маблағ оила томонидан узоқ йиллар давомида янги уй харид қилиш мақсадида тийин-тийинлаб йиғилган.
«Акчалар»даги қидирув: Полиция ва коммунал хизматлар оёққа турди
Ҳодиса шаҳарнинг рамзий номга эга бўлган «Акчалар» маҳалласида содир бўлган:
Кеч англанган хато: Оила аъзолари пакет йўқолганини пайқаб қолгач, зудлик билан маҳаллий полиция бўлимига ҳамда шаҳар тозалаш ва коммунал хизматларига мурожаат қилган;
Кенг кўламли қидирув: Хабар олиниши билан ҳудудда тезкор қидирув чоралари бошлаб юборилган бўлиб, чиқинди машиналари ҳаракати назоратга олинган;
Камералар текширилмоқда: Мутахассислар чиқиндилар полигонга олиб кетилган-кетилмагани ҳамда пакетнинг қайси йўналишда ғойиб бўлганини аниқлаш учун атрофдаги барча видеокузатув камералари ёзувларини синчковлик билан ўрганмоқда.
Бир пакетдаги ҳаёт жамғармаси
Ушбу ҳодиса ижтимоий тармоқлар ва турк матбуотида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди:
Уй орзуси таҳликада: Йиллар давомида қилинган меҳнат ва жамғарилган бойликнинг бир лаҳзалик эътиборсизлик қурбони бўлгани кўпчиликни ларзага солди;
Натижа кутилмоқда: Айни дамда коммунал хизматлар ва ҳуқуқ-тартибот органларининг саъй-ҳаракати билан чиқинди йиғиш марказларида пакетни топиш бўйича ишлар қизғин давом этмоқда.
Изоҳлар 0
…