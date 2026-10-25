Хато 133 минг долларга тушди: Туркияда аёл 1 кг олтинни чиқиндига ташлаб юборди (видео)

·82·Дунё
Хато 133 минг долларга тушди: Туркияда аёл 1 кг олтинни чиқиндига ташлаб юборди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Туркиянинг Бурса шаҳрида яшовчи аёл янги уй олиш учун йиллар давомида йиғилган 1 килограмм олтинни чиқинди халтаси билан адаштириб, кўчадаги қутига ташлаб юборди.
  • Қиймати 133 минг АҚШ долларидан ортиқ бўлган қимматбаҳо металлар оиланинг бутун жамғармаси ҳисобланади.
  • Ҳозирда полиция ва коммунал хизматлар ходимлари видеокузатув камералари ҳамда чиқинди машиналари йўналишларини текшириш орқали пакетни қидирмоқда.

Туркиянинг Бурса шаҳрида инсонни ҳайратга солувчи ва бир оиланинг кўп йиллик меҳнатини хавф остида қолдирган кўнгилсиз ҳодиса юз берди. Уй бекаси ичида тахминан 1 килограмм олтин бўлган пакетни чиқинди халтаси билан адаштириб, кўчадаги чиқинди қутисига ташлаб юборди.

Маълум бўлишича, ушбу қимматбаҳо металларнинг умумий қиймати 6,13 миллион турк лирасидан (тахминан 133 минг АҚШ долларидан ортиқ) ошади. Мазкур маблағ оила томонидан узоқ йиллар давомида янги уй харид қилиш мақсадида тийин-тийинлаб йиғилган.

«Акчалар»даги қидирув: Полиция ва коммунал хизматлар оёққа турди

Ҳодиса шаҳарнинг рамзий номга эга бўлган «Акчалар» маҳалласида содир бўлган:

  • Кеч англанган хато: Оила аъзолари пакет йўқолганини пайқаб қолгач, зудлик билан маҳаллий полиция бўлимига ҳамда шаҳар тозалаш ва коммунал хизматларига мурожаат қилган;

  • Кенг кўламли қидирув: Хабар олиниши билан ҳудудда тезкор қидирув чоралари бошлаб юборилган бўлиб, чиқинди машиналари ҳаракати назоратга олинган;

  • Камералар текширилмоқда: Мутахассислар чиқиндилар полигонга олиб кетилган-кетилмагани ҳамда пакетнинг қайси йўналишда ғойиб бўлганини аниқлаш учун атрофдаги барча видеокузатув камералари ёзувларини синчковлик билан ўрганмоқда.

Бир пакетдаги ҳаёт жамғармаси

Ушбу ҳодиса ижтимоий тармоқлар ва турк матбуотида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди:

  • Уй орзуси таҳликада: Йиллар давомида қилинган меҳнат ва жамғарилган бойликнинг бир лаҳзалик эътиборсизлик қурбони бўлгани кўпчиликни ларзага солди;

  • Натижа кутилмоқда: Айни дамда коммунал хизматлар ва ҳуқуқ-тартибот органларининг саъй-ҳаракати билан чиқинди йиғиш марказларида пакетни топиш бўйича ишлар қизғин давом этмоқда.

ТуркияБурсаАкчаларолтин
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир лаҳзалик хато: аёл 133 минг долларлик олтиндан айрилдиБир лаҳзалик хато: аёл 133 минг долларлик олтиндан айрилди27 июн 19:58Туркияда икки опа-сингил ёпиқ дўкондан ичимлик олиб, пулини эшик остидан қолдирди (видео)Туркияда икки опа-сингил ёпиқ дўкондан ичимлик олиб, пулини эшик остидан қолдирди (видео)12 октябр 12:45Туркияда ишлаётган ўзбекистонлик шифокор ёрдамчиси кутилмаганда вафот этдиТуркияда ишлаётган ўзбекистонлик шифокор ёрдамчиси кутилмаганда вафот этди5 август 01:33Уй сотиб олиш учун йиғилган 1 килограмм олтин ахлатга кетдиУй сотиб олиш учун йиғилган 1 килограмм олтин ахлатга кетди27 июн 20:01Тиллага “кўмилган” келин ҳам терговда ҳибсга олиндиТиллага “кўмилган” келин ҳам терговда ҳибсга олинди10 сентябр 17:14Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошландиКелинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди9 сентябр 19:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди