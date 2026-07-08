Индонезияда улкан чиқинди полигони саккиз кундан буён ёнмоқда

·0·Дунё
Индонезияда улкан чиқинди полигони саккиз кундан буён ёнмоқда

Индонезия пойтахти Жакарта чеккасида жойлашган улкан «Жативарингин» чиқинди полигонида саккиз кундан буён давом этаётган йирик ёнғин юзлаб аҳолини уйларини тарк этишга мажбур қилди. Ҳозирга қадар ёнғин 15 гектардан ортиқ ҳудудни қамраб олган бўлиб, атрофни қуюқ ва заҳарли тутун қоплаган. Бу ҳақда BBC хабар берди.

Соғлиқни сақлаш идоралари ҳаво ифлосланиши оқибатида нафас олиш йўллари касалликлари кескин кўпайганини маълум қилди. Ёнғинни бартараф этиш учун ўт ўчирувчилар вертолётлар, сув ташувчи махсус техникалар, бульдозерлар ва дронларни жалб қилган. Мутахассислар ёнғинни ҳафта охирига қадар тўлиқ ўчиришга умид билдирмоқда. Экологлар эса бу воқеани мамлакатдаги чиқинди муаммосининг яна бир оғир оқибати ва экологик инқирознинг ёрқин намунаси сифатида баҳоламоқда.

Маълум қилинишича, ёнғин 30 июнь куни кичик учқундан бошланган. Кейинчалик кучли шамол таъсирида олов тез суръатда тарқалиб, чиқиндилар баланд уйилган ва ўт ўчирувчилар етиб бориши қийин бўлган ҳудудларни ҳам қамраб олган.

Бир ҳафта давомида полигондан кўтарилган қора тутун яқин атрофдаги аҳоли яшаш пунктларини қоплаб олди. Атроф-муҳит вазирлиги маълумотига кўра, ҳаво сифати хавфли даражагача ёмонлашган, гарчи сўнгги кунларда вазият бироз яхшиланган бўлса ҳам.

45 ёшли маҳаллий фуқаро Сарманаҳнинг айтишича, заҳарли тутун уйини тўлдириб юборгани сабабли у фарзанди билан хавфсиз жойга кўчишга мажбур бўлган.

«Тутун шунчалик қуюқ эдики, ҳеч кимни кўришнинг иложи йўқ эди. Бурунни ачиштиради, йўталтиради ва нафас олишни қийинлаштиради. Шу сабаб уйимизни тарк этишга мажбур бўлдик», — деди у.

Юзлаб бошқа аҳоли ҳам маҳаллий ҳукумат ташкил қилган вақтинчалик бошпаналарга жойлаштирилди. 37 ёшли Тосияни исмли аёлнинг таъкидлашича, тутундаги заҳарли газлар туфайли уларга ҳозирча уйларига қайтишга рухсат берилмаган.

Шифокорлар ёнғин оқибатида соғлиғи ёмонлашган камида 234 нафар фуқарони кўрикдан ўтказган. Улардан 72 нафарида ўткир нафас йўллари инфекцияси аниқланган.

Ҳозир ҳам полигоннинг ғарбий ва жанубий қисмларида чиқинди уюмлари ичида ёнғин ўчоқлари сақланиб қолмоқда. Табиий офатларни бошқариш миллий агентлиги вакили Жоҳан Дармаваннинг айтишича, олов чиқиндиларнинг чуқур қатламларида ёнаётгани учун уни бартараф этиш анча мураккаб кечмоқда.

Расмийлар ҳозирча ёнғиннинг аниқ сабабини эълон қилмаган. Бироқ Индонезиянинг атроф-муҳит соҳасидаги нодавлат ташкилоти WALHI органик чиқиндиларнинг чириши натижасида ҳосил бўлган метан гази портлашга сабаб бўлган бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда. Мутахассислар бу ҳолат мамлакатдаги тартибга солинмаган очиқ чиқинди полигонлари муаммосининг оқибати эканини таъкидламоқда.

Маҳаллий аҳоли бу ҳудудда ёнғиндан аввал ҳам доимий бадбўй ҳид, пашшалар кўпайиши ва чиқинди кўчкиси хавфидан шикоят қилиб келган. Экологлар фикрича, иссиқ об-ҳаво ва иқлим ўзгариши туфайли тўпланаётган метан гази бундай полигонларни ҳар қандай пайтда алангаланиши мумкин бўлган «порох бочкаси»га айлантирмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрон АҚШга кескин огоҳлантириш берди: Ҳурмуз атрофида хавфли бурилишЭрон АҚШга кескин огоҳлантириш берди: Ҳурмуз атрофида хавфли бурилишБугун, 23:21Эрдоған Трамп режасига ишора қилди: Туркия Украина бўйича икки канални ишга солмоқдаЭрдоған Трамп режасига ишора қилди: Туркия Украина бўйича икки канални ишга солмоқдаБугун, 23:08Германияда 15 беморни ўлдирган шифокорга умрбод қамоқ жазоси берилдиГерманияда 15 беморни ўлдирган шифокорга умрбод қамоқ жазоси берилдиБугун, 20:29Космосда миямизга нима бўлади? Олимлар аниқлаган ҳайратланарли ҳақиқатКосмосда миямизга нима бўлади? Олимлар аниқлаган ҳайратланарли ҳақиқатБугун, 20:18Ормуз бўғозидаги ҳужумлардан сўнг АҚШ ва Эрон ўртасида вазият кескинлашдиОрмуз бўғозидаги ҳужумлардан сўнг АҚШ ва Эрон ўртасида вазият кескинлашдиБугун, 20:00Покистонда беш экипаж аъзоси бўлган юк самолёти радардан йўқолдиПокистонда беш экипаж аъзоси бўлган юк самолёти радардан йўқолдиБугун, 19:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди