Девор ичидаги хазина: Италияда полиция мафиянинг 3,2 млн евролик махфий омборини очди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Италиянинг Кайвано шаҳрида полиция мафиянинг 3,2 миллион евролик нақд пули ва 127 минг евро қийматидаги 11 та Ролех соатини ўз ичига олган махфий омборини аниқлади.
- Яширин бўлмалар деворлар, мебеллар ва ҳатто душ тагида жойлашган бўлиб, уларни очиш учун махсус электрон механизмлар ишлатилган.
- Ушбу операция натижасида наркомафиянинг 34 нафар аъзоси қўлга олинди, улардан 23 нафари қамоққа ташланди.
Италиянинг Неаполь вилоятига қарашли Кайвано шаҳрида ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан жиноят оламига қарши ўтказилган кенг кўламли махсус операция кинофильмлардаги энг шов-шувли саҳналарни ҳам ортда қолдирди. Италия карабинерлари (ҳарбийлаштирилган полиция тузилмаси) оддий кўринган хонадонлардан бирида тинтув ўтказиш чоғида деворлар ва мебеллар ичига ўрнатилган электрон яширин нишалардан нақд 3,2 миллион евро маблағ ҳамда қимматбаҳо бойликларни фош қилди. Италиянинг нуфузли ОАВлари тарқатган маълумотларга кўра, жиноий тармоқ пулларга етишиш учун махсус электрон механизмлар ва сурилувчи яширин бўлмалар қуриб чиққан; ҳатто махфий сейфлардан бири ваннахонадаги душ таглиги (поддон) остига моҳирлик билан яширилган.
Қоғоз пачкаларга целлофан ўраб бекитилган миллионларни олиб чиқиш учун махсус кучлар деворларни оғир болғалар билан синдиришга мажбур бўлишди. Асосан 50 евролик купюралардан иборат пуллар шунчалик кўп эдики, полициячилар уларни саноқсиз пластик челакларга тўлдириб ташишди. Деворлар орасидан нақд пуллардан ташқари умумий қиймати 127 минг евро бўлган 11 та қимматбаҳо Rolex соатлари ҳам топилган. Тергов версиясига биноан, ушбу хонадон наркомафиянинг доимий қўриқланадиган бош хазинаси бўлиб, йирик гиёҳванд моддалар савдосидан келган даромадларни жамлаган. Операция якунида мафия тармоғининг 34 нафар аъзоси қўлга олинди: улардан 23 нафари тўғридан-тўғри қамоққа ташланган бўлса, 11 нафари уй қамоғига олинди.
Хўш, бу махфий бункерни ким лойиҳалаштирган, ушбу 3,2 миллион евро қайси халқаро наркокартель гигантларига тегишли ва Кайванодаги операция Италия мафияси устидан узил-кесил ғалабанинг бошланишими?
«Болғалар билан бузилган девор, пластик челаклар ва 11 та Rolex»: Махсус операциянинг 5 та асосий нуқтаси
Кайванодаги шов-шувли рейддан энг ҳайратланарли фактлар:
Девор ичидаги 3,2 млн евро: Карабинерлар бетон деворлар ва махсус қисмлар ортидан целлофанга ўралган миллионлаб нақд пулни топиб олди;
Электрон тизим ва душ остидаги сейф: Яширин бўлмалар сурилувчи электрон механизмлар билан жиҳозланган, хазинанинг бир қисми эса душ таглиги остига жойланган;
Пулларни челаклаб ташишди: 50 евролик пачкалар сони ҳаддан ташқари кўп бўлгани сабабли полициячилар нақд пулларни пластик қурилиш челакларига жойлашга мажбур бўлди;
127 минг евролик Rolex соатлари: Нақд пуллар билан бир қаторда 11 дона премиум тоифадаги ҳашаматли соатлар мусодара қилинди;
34 нафар мафиоз ҳибсда: Наркотрафикка алоқадор жиноий тўданинг 23 аъзоси панжара ортига ташланди, 11 нафари эса уй қамоғига ҳукм қилинди.
Кайванодаги тинтув: Мусодара қилинган бойликлар ва жиноий инфратузилма таҳлили
Италия полицияси томонидан қўлга киритилган ашёвий далиллар таснифи:
Кўрсаткичлар ва жиҳатлар
Карабинерлар томонидан аниқланган далиллар
Мусодара қилинган нақд пул
3,2 миллион евро (асосан 50 евролик купюралар, целлофанда)
Қимматбаҳо буюмлар
Умумий қиймати 127 000 евролик 11 та ҳашаматли Rolex соати
Тайниклар жойлашуви
Девор бўшлиқлари, мебеллар ва душ поддонининг таги
Хавфсизлик ва ниқобланиш
Электрон сурилувчи механизмлар ва кечаю кундуз қуролли қўриқлаш
Олиб чиқиш усули
Деворларни болға билан бузиш ва пулларни челакларга тўлдириш
Асосий даромад манбаси
Йирик миқёсдаги ноқонуний гиёҳвандлик воситалари савдоси (наркотрафик)
Қўлга олинган шахслар
Жами 34 киши (23 нафари ҳибсда, 11 нафари уй қамоғида)
Криминалистика ва халқаро хавфсизлик экспертизаси: Нега бу рейд мафия учун ҳалокатли зарба бўлди?
Италия ҳуқуқ-тартибот органлари ва криминологларнинг хулосалари:
«Каморра» мафиясининг қон томирига зарба: Неаполь ва унинг атрофидаги Кайвано ҳудуди тарихан «Каморра» жиноий кланининг энг йирик гиёҳвандлик бозори ҳисобланади; 3,2 миллион евролик «қора касса»нинг мусодара қилиниши кланнинг логистика ва сотиб олиш занжирини фалаж қилади;
Муҳандислик даражасидаги яшириниш: Сейфларнинг электрон пультлар ва сурилувчи моторлар ёрдамида очилиши, душ кабинаси остигача бетон қатлам яратилиши мафия сафида юқори малакали техник муҳандислар ва қурувчилар хизмат қилганини кўрсатади;
Нақд пулларнинг «челак» босқичи: Криминалистикада пулларни пластик челакларда ташиш ҳолати фақат энг оғир наркокартеллар базаларида (масалан, Колумбия ёки Мексика) кузатилади; бу Кайванодаги гуруҳнинг айланма маблағлари кунига юз минглаб еврони ташкил этганидан далолат беради;
34 кишилик тармоқнинг узилиши: Фақат пул эгаси эмас, балки сақловчилар, соқчилар, сотувчилар ва воситачилардан иборат 34 кишилик иерархиянинг бир вақтда тор-мор этилиши минтақадаги асосий наркотрафик тармоғини бутунлай тўхтатишга замин яратди.
Италия карабинерларининг ушбу махсус рейди ҳар қандай мукаммал электрон девор ҳам жиноий даромадларни адолат жазосидан қутқариб қололмаслигини кўрсатди.
Сизнингча, мафиянинг оддий хонадон деворлари ичига яширган миллионлари ва душ тагидаги бундай махфий сейфлари ҳақида полицияга ким хабар берган — ички сотқинликми ёки узоқ йиллик кузатув натижасими? Кинодагидек бундай махсус операциялар уюшган жиноятчиликка чек қўя оладими? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Европа криминал оламини ларзага солган ушбу шов-шувли мақолани барча дўстларингиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…