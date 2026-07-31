US dollar exchange rate is forecasted to decline on August 3
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• MKBank — 12,000 soums.
• Asakabank — 12,020 soums.
The US dollar exchange rate effective for August 3 is forecasted to decrease by 56–57 soums. This was reported by the Bankir Telegram channel.
Best rates for selling dollars to banks:
• MKBank — 12,000 soums.
• UniversalBank — 12,000 soums.
• Anorbank — 11,995 soums.
• Orient Finans Bank — 11,990 soums.
• Saderat Bank — 11,990 soums.
Best rates for buying dollars from banks:
• Asakabank — 12,020 soums.
• Asia Alliance Bank — 12,025 soums.
• Agrobank — 12,040 soums.
• Turonbank — 12,040 soums.
• People's Bank — 12,040 soums.
Rates may change during the day. Please visit the official websites of the banks for exact exchange rates.
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