US dollar exchange rate is forecasted to decline on August 3

·82·Economy
US dollar exchange rate is forecasted to decline on August 3

The US dollar exchange rate effective for August 3 is forecasted to decrease by 56–57 soums. This was reported by the Bankir Telegram channel.

Best rates for selling dollars to banks:

• MKBank — 12,000 soums.
• UniversalBank — 12,000 soums.
Anorbank — 11,995 soums.
Orient Finans Bank — 11,990 soums.
• Saderat Bank — 11,990 soums.

Best rates for buying dollars from banks:

Asakabank — 12,020 soums.
• Asia Alliance Bank — 12,025 soums.
• Agrobank — 12,040 soums.
• Turonbank — 12,040 soums.
• People's Bank — 12,040 soums.

Rates may change during the day. Please visit the official websites of the banks for exact exchange rates.

AnorbankAgrobankAsakabankTuronbankOrient Finans Bank
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor
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