Dollar exchange rate expected to rise on August 24
Add Zamin.uz to GoogleRead "Zamin" on Telegram!
• Asia Alliance Bank — 11 850 soums.
• Asakabank — 11 880 soums.
The dollar exchange rate effective on August 24 is expected to rise by 2–3 soums. This was reported by the Bankir Telegram channel.
The best rates for selling dollars to banks:
• Asia Alliance Bank — 11 850 soums.
• Anorbank — 11 845 soums.
• Invest Finance Bank — 11 845 soums.
• Universalbank — 11 845 soums.
• Hayotbank — 11 840 soums.
The best rates for buying dollars from banks:
• Asakabank — 11 880 soums.
• Asia Alliance Bank — 11 900 soums.
• Anorbank — 11 900 soums.
• Hayotbank — 11 900 soums.
• NBU — 11 900 soums.
• Tengebank — 11 900 soums.
The exchange rate may change during the day. Visit the banks’ official websites for the exact rate.
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers
…