PSV vs Club Brugge KV: Lineups and Live Text Commentary

·2·Sport
PSV vs Club Brugge KV: Lineups and Live Text Commentary

Champions League: PSV vs Club Brugge KV. Kick-off: 5 November, 01:00 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

PSV starting lineup: 32. Kovar M., 8. Dest S., 2. Geertruida L., 4. Obispo A., 18. Kostic F., 24. Sano K., 21. Mijnans S., 17. Mauro Junior (captain), 5. Perisic I., 20. Til G., 7. van Bommel R.

PSV substitutes: 19. Bajraktarevic E., 23. Bro Hansen M., 31. Fernandez N., 6. Flamingo R., 3. Gasiorowski Y., 27. Man D., 1. Olij N., 9. Pepi R., 35. Santos A., 25. Sildillia K., 51. Smolenaars T.

PSV head coach: Bosz P.

Club Brugge KV starting lineup: 1. Sommer Y., 64. Sabbe K., 58. Spileers J., 44. Mechele B., 65. Seys J., 8. Potts F., 9. Forbs C., 10. Vetlesen H., 20. Vanaken H. (captain), 11. Virgili J., 7. Tresoldi N.

Club Brugge KV substitutes: 62. Audoor L., 32. Dams M., 67. Diakhon M., 29. Jackers N., 3. Lee Han-Beom, 80. Lemarechal F., 39. Robberechts M., 41. Siquet H., 16. Tsawa C., 81. Vanden Driessche A., 77. Vasovic A., 17. Vermant R.

Club Brugge KV head coach: Leko I.

PSVClub Brugge KVChampions League
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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