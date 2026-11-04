FC Porto vs Napoli: Lineups and Live Text Commentary
Champions League: FC Porto vs Napoli. Kick-off: 5 November, 01:00 (Tashkent time).
After kick-off, events will be updated in the live text commentary.
FC Porto starting lineup: 99. Costa D. (captain), 19. Andre Silva, 5. Bednarek J., 20. Costa A., 52. Fernandes M., 8. Froholdt V., 4. Kiwior J., 11. Pepê, 13. Rosario P., 17. Sainz B., 10. Veiga G.
FC Porto substitutes: 14. Claudio Ramos, 24. Costa J., 42. Fofana S., 29. Gimenez S., 16. Hwang In-Beom, 74. Moura F., 18. Perez N., 77. Pietuszewski O., 9. Samu, 33. Souza, 22. Varela A., 12. Zaidu.
FC Porto head coach: Farioli F.
Napoli starting lineup: 1. Meret A., 99. Anguissa F., 31. Beukema S., 11. De Bruyne K., 6. Gilmour B., 19. Hojlund R., 16. Marin R., 8. McTominay S., 21. Politano M. (captain), 13. Rrahmani A., 26. Vergara A.
Napoli substitutes: 38. Chiummariello A., 14. Contini N., 23. Giovane, 70. Lang N., 40. Lieto C., 20. Lucca L., 32. Milinkovic-Savic V.
Napoli head coach: Allegri M.
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