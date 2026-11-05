Viking vs Sabah FC: Lineups and Live Text Commentary

·1·Sport
Viking vs Sabah FC: Lineups and Live Text Commentary

Champions League: Viking vs Sabah FC. Kick-off: 5 November, 01:00 (Tashkent time).

After kick-off, events will be updated in the live text commentary.

Viking starting lineup: 1. Ostbo A., 5. Heggheim H., 6. Stensness G., 25. Falchener H., 28. Haugen K., 7. Askildsen K., 29. Moi T., 26. Kvia-Egeskog S., 16. Bjordal H., 22. Botheim E., 10. Tripic Z. (captain).

Viking substitutes: 24. Auklend V., 17. Bassey E., 30. Belko L., 8. Bell J., 20. Christiansen P., 19. Cosic A., 27. Daland J., 23. Fuglestad N., 33. Hansen J., 2. Haugen H. J., 11. Postema R., 3. Vevatne V.

Viking head coach: Jensen M.

Sabah FC starting lineup: 92. Pokatilov S. (captain), 80. Zedadka A., 3. Solvet S., 4. McCarthy A., 27. Puchacz T., 7. Rakhmonaliyev U., 13. Lepinjica I., 8. Nwachukwu C., 6. Khaybulaev A., 21. Simic V., 99. Mbina O.

Sabah FC substitutes: 9. Aliyev K., 5. Dashdamirov R., 37. Du Queiroz, 88. Fernandes R., 10. Isayev A., 33. Junior Almeida, 20. Mickels J., 94. Mirzammadov R., 17. Mutallimov T., 11. Parris K., 1. Ramazanov A., 34. Severina X.

Sabah FC head coach: Dambrauskas V.

VikingSabah FCChampions League
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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