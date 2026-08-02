Lionel Messi Returns to Inter Miami Squad
AQShning Inter Miami klubi sardori Lionel Messi yana maydonga qaytishga hozirlik koʻrmoqda. GOAL.com xabar berishicha, argentinalik hujumchi jamoaning Kolumbus Kryu jamoasiga qarshi kechadigan Sharqiy konferensiya uchrashuvi uchun qaydnomaga kiritildi va zaxiradan joy oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, sakkiz karra Oltin toʻp sohibi soʻnggi bor 19-iyul kuni Argentina terma jamoasi safida maydonga tushgan edi. Jahon chempionati finalidagi magʻlubiyatdan soʻng futbolchiga ikki haftalik qisqa muddatli hordiq chiqarishga ruxsat berilgan boʻlib, u ushbu tanaffus sababli MLS All-Star oʻyinini ham oʻtkazib yuborgan edi.
Yangi yulduzlar va tarkibdagi oʻzgarishlarMessi bilan birga Argentina terma jamoasida harakat qilgan Rodrigo De Paul ham jamoa safiga kelib qoʻshildi. U ushbu bahsni asosiy tarkibda boshlaydigan boʻldi. Eʼtiborlisi, De Paul Mayami klubi safida braziliyalik afsonaviy yarim himoyachi Kazemiro bilan ilk bor birga maydonga tushadi. Oldingi turda Monrealga qarshi kechgan debyut oʻyinida Kazemiro muxlislarda ijobiy taassurot qoldirgan edi.
Jamoaning boshqa bir tajribali vakili Luis Suares ham ajoyib sport formasida turibdi. Yangi bosh murabbiy Gilermo Hoyos qoʻl ostida urugvaylik hujumchi yangi nafas olgandek taassurot qoldirmoqda. Suares soʻnggi uchta uchrashuvning oʻzida oltita gol urishga muvaffaq boʻldi. Jumladan, oʻtgan hafta Monrealga qarshi kechgan bahsda u penaltini aniq amalga oshirib, jamoasiga gʻalaba keltirgandi. U hujum chizigʻida German Berterame bilan samarali duet hosil qilmoqda.
Oldinda muhim oʻyinlar kutmoqdaMayamiliklar uchun Lionel Messining safga qaytishi ayni muddat boʻldi, boisi jamoa mavsumning qolgan qismida ikkita yirik musobaqada kurash olib borishga majbur. Supporters’ Shield sovrini uchun kurashayotgan jamoa uchun har bir ochko muhim ahamiyat kasb etadi.
Shanba kungi bahsdan soʻng, Inter Miami eʼtiborini darhol xalqaro maydonga qaratadi. Jamoa chorshanba kuni Leagues Cup doirasida Atletiko San Luis jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Oldinda jamoani tigʻiz taqvim va qizgʻin uchrashuvlar kutib turibdi.
…