Lionel Messi Returns to Inter Miami Squad

·31·Sport
Lionel Messi Returns to Inter Miami Squad

AQShning Inter Miami klubi sardori Lionel Messi yana maydonga qaytishga hozirlik koʻrmoqda. GOAL.com xabar berishicha, argentinalik hujumchi jamoaning Kolumbus Kryu jamoasiga qarshi kechadigan Sharqiy konferensiya uchrashuvi uchun qaydnomaga kiritildi va zaxiradan joy oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, sakkiz karra Oltin toʻp sohibi soʻnggi bor 19-iyul kuni Argentina terma jamoasi safida maydonga tushgan edi. Jahon chempionati finalidagi magʻlubiyatdan soʻng futbolchiga ikki haftalik qisqa muddatli hordiq chiqarishga ruxsat berilgan boʻlib, u ushbu tanaffus sababli MLS All-Star oʻyinini ham oʻtkazib yuborgan edi.

Yangi yulduzlar va tarkibdagi oʻzgarishlar

Messi bilan birga Argentina terma jamoasida harakat qilgan Rodrigo De Paul ham jamoa safiga kelib qoʻshildi. U ushbu bahsni asosiy tarkibda boshlaydigan boʻldi. Eʼtiborlisi, De Paul Mayami klubi safida braziliyalik afsonaviy yarim himoyachi Kazemiro bilan ilk bor birga maydonga tushadi. Oldingi turda Monrealga qarshi kechgan debyut oʻyinida Kazemiro muxlislarda ijobiy taassurot qoldirgan edi.

Jamoaning boshqa bir tajribali vakili Luis Suares ham ajoyib sport formasida turibdi. Yangi bosh murabbiy Gilermo Hoyos qoʻl ostida urugvaylik hujumchi yangi nafas olgandek taassurot qoldirmoqda. Suares soʻnggi uchta uchrashuvning oʻzida oltita gol urishga muvaffaq boʻldi. Jumladan, oʻtgan hafta Monrealga qarshi kechgan bahsda u penaltini aniq amalga oshirib, jamoasiga gʻalaba keltirgandi. U hujum chizigʻida German Berterame bilan samarali duet hosil qilmoqda.

Oldinda muhim oʻyinlar kutmoqda

Mayamiliklar uchun Lionel Messining safga qaytishi ayni muddat boʻldi, boisi jamoa mavsumning qolgan qismida ikkita yirik musobaqada kurash olib borishga majbur. Supporters’ Shield sovrini uchun kurashayotgan jamoa uchun har bir ochko muhim ahamiyat kasb etadi.

Shanba kungi bahsdan soʻng, Inter Miami eʼtiborini darhol xalqaro maydonga qaratadi. Jamoa chorshanba kuni Leagues Cup doirasida Atletiko San Luis jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Oldinda jamoani tigʻiz taqvim va qizgʻin uchrashuvlar kutib turibdi.

Lionel MessiInter MiamiMLSFootballRonaldo
Add Zamin.uz to GoogleRead "Zamin" on Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comments 0

Related news

Xabi Alonso Delighted with Mykhailo Mudryk's Unexpected Return to ChelseaXabi Alonso Delighted with Mykhailo Mudryk's Unexpected Return to ChelseaToday, 02:34Arsenal Rout Girona in Preseason MatchArsenal Rout Girona in Preseason MatchToday, 01:56What rating did Abdukodir Khusanov receive in his debut match?What rating did Abdukodir Khusanov receive in his debut match?Yesterday, 23:36Bryan Mbeumo: Manchester United always aims for the highest targetsBryan Mbeumo: Manchester United always aims for the highest targetsYesterday, 23:32Real Madrid Let Victory Slip in Friendly MatchReal Madrid Let Victory Slip in Friendly MatchYesterday, 23:32Real Madrid close to paying 120 million euros for Yan Diomande transferReal Madrid close to paying 120 million euros for Yan Diomande transferYesterday, 22:54
AnnouncementsPartnership
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Sport news

Cristiano Ronaldo relaxes with his family after World Cup defeat
Cristiano Ronaldo relaxes with his family after World Cup defeat
The reason behind Abduqodir Husanov's early marriage revealed
The reason behind Abduqodir Husanov's early marriage revealed
The terrifying fate of the star who eliminated Uzbekistan from the 2026 World Cup
The terrifying fate of the star who eliminated Uzbekistan from the 2026 World Cup
Shakira reveals who she asked for help to reach Mbappe
Shakira reveals who she asked for help to reach Mbappe
Uzbek defender heads to the Bundesliga: Transfer fee revealed
Uzbek defender heads to the Bundesliga: Transfer fee revealed
Lamine Yamal reveals what Messi told him after the final
Lamine Yamal reveals what Messi told him after the final
Erling Haaland returns from the USA with a bizarre souvenir: Manchester City star surprises fans
Erling Haaland returns from the USA with a bizarre souvenir: Manchester City star surprises fans
Surprise move from City: Maresca puts 25 players on the 'market'
Surprise move from City: Maresca puts 25 players on the 'market'