21st Century Alchemy: China Develops Technology to Transform Coal into Graphene and Supercapacitors

·1·Technology
21st Century Alchemy: China Develops Technology to Transform Coal into Graphene and Supercapacitors

Xitoylik tadqiqotchilar odatiy koʻmirni grafen, uglerod tolasi hamda superkondensatorlar uchun zarur boʻlgan yuqori texnologiyali materiallarga aylantirish imkonini beruvchi innovatsion usulni taqdim etishdi. Shanxay provinsiyasidagi sohaviy anjumanda eʼlon qilingan bu ishlanma zamonaviy sanoat va energetika yoʻnalishida tub burilish yasashi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu loyiha Zhaoqing Shunxin Coal Chemical Industry Technology hamda Guangdong Coal-based Carbon Materials Research kompaniyalari hamkorligida ishlab chiqilgan. 2025-yilda mazkur texnologiya Xitoy xalqaro fan va texnologiyalarni rivojlantirishga koʻmaklashish assotsiatsiyasining ekspertizasidan muvaffaqiyatli oʻtib, uni bozorga chiqarishni tezlashtirish tavsiya etilgandi.

Anʼanaviy usulda koʻmir asosan elektr energiyasi olish yoki yoqilgʻi sifatida yoqib yuborilsa, yangi jarayon undan qimmatli uglerod birikmalarini ajratib olishga yoʻnaltirilgan. Bu esa qazilma boylikni oddiy yoqilgʻidan koʻra koʻrakoʻproq yuqori qoʻshilgan qiymatga ega zamonaviy sanoat xomashzisiga aylantiradi.

Kvant kimyosi va yangi imkoniyatlar

Loyiha mualliflarining taʼkidlashicha, jarayon kvant kimyosi tamoyillariga asoslanadi. Qayta ishlash davomida koʻmir molekulalari kimyoviy bogʻlarning mustahkamligiga qarab ajratiladi: kamroq turgʻunlari suyuq va gazsimon mahsulotlarga aylanadi, eng barqaror aromatik tuzilmalar esa zamonaviy uglerodli materiallar uchun asosiy xomashyo boʻlgan kondensatsiyalangan pekni hosil qiladi.

Mazkur pek asosida uglerod tolasi, uglerod koʻpik, uch oʻlchamli grafen, yuqori tozalikdagi faollashtirilgan koʻmir hamda superkondensatorlar uchun materiallar ishlab chiqarish mumkin. Mutaxassislarning fikricha, bunday mahsulotlar aerokosmik sanoat, elektronika, energiya saqlash tizimlari va boshqa ilgʻor sohalarda keng qoʻllanilishi kutilmoqda.

Ekologik samaradorlik va sanoat miqyosidagi rejalar

Yangi texnologiya koʻmirdagi uglerodning taxminan 60 foizini toʻgʻridan-toʻgʻri tayyor mahsulotga aylantirish imkonini beradi. Olimlarning bahosiga koʻra, koʻmirni ushbu usulda qayta ishlash anʼanaviy usullarga qaraganda karbonat angidrid chiqindilarini bir tonna xomashyo hisobiga ikki tonnaga qisqartirishga yordam beradi.

Tijoriy joriy etish yoʻlida ilk qadam tashlanib, Xenan provinsiyasida yiliga 6000 tonnagacha uglerod materiallarini ishlab chiqarish quvvatiga ega korxona qurish boʻyicha China Pingmei Shenma Group davlat kompaniyasi bilan shartnoma imzolandi. Shuningdek, mahsulotlarning bir qismi sinovdan oʻtib, seriyali ishlab chiqarishga hozirlanmoqda.

Garchi texnologiya katta istiqbollarni ochsa-da, u hozircha laboratoriya va tajriba loyihalaridan sanoat miqyosiga oʻtish bosqichida turibdi. Uning iqtisodiy samaradorligi va eʼlon qilingan xarakteristikalarga toʻlaligicha mos kelishi keng koʻlamli ommaviy ishlab chiqarish sharoitida toʻliq tasdiqlanishi kerak.

CoalGrapheneChinaTechnologySupercapacitors
Add Zamin.uz to GoogleRead "Zamin" on Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comments 0

Related news

Grid Inverters from China May Be Banned in the USGrid Inverters from China May Be Banned in the USToday, 21:20Layoffs Are Surging in the Global IT IndustryLayoffs Are Surging in the Global IT IndustryToday, 20:57Why App Store apps are becoming popular again in the era of artificial intelligenceWhy App Store apps are becoming popular again in the era of artificial intelligenceToday, 20:26Korean Scientists Create Material That Doubles Lithium-Ion Battery LifespanKorean Scientists Create Material That Doubles Lithium-Ion Battery LifespanToday, 20:21Casio G-Shock G-Steel: Lightweight Case and Long Battery LifeCasio G-Shock G-Steel: Lightweight Case and Long Battery LifeToday, 19:51Cosmic Aerospace Announces Four-Seater Electric AircraftCosmic Aerospace Announces Four-Seater Electric AircraftToday, 19:28
AnnouncementsPartnership
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Technology news

NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Toyota Announces Lifetime Warranty for EVs: Batteries Replaced for Free
Toyota Announces Lifetime Warranty for EVs: Batteries Replaced for Free