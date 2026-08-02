IT Giants Invest Over 1.1 Trillion Dollars in Artificial Intelligence

Die weltgrößten Technologieunternehmen treiben die Entwicklung von Technologien für künstliche Intelligenz und den Ausbau ihrer Infrastruktur mit beispiellosem Tempo voran. Unter Berufung auf aktuelle Finanzberichte berichtet die Financial Times, dass die gesamten Investitionsausgaben der vier großen Hyperscale-Provider — Amazon, Google, Microsoft und Meta — für künstliche Intelligenz seit 2023 bereits 1,1 Billionen Dollar überschritten haben. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Obwohl das Ausmaß dieser riesigen Summen die Aufmerksamkeit zahlreicher Ökonomen und Marktanalysten auf sich zieht, zeigt dieses Wachstum keine Anzeichen einer Verlangsamung. Prognosen zufolge wird allein bis zum Ende des laufenden Jahres mit weiteren zusätzlichen Investitionen dieser Konzerne in Höhe von fast 745 Milliarden Dollar gerechnet. Dies zeigt, dass sich das Rennen im Bereich der künstlichen Intelligenz in naher Zukunft weiter verschärfen wird.

Infrastruktur und Hauptausgabenbereiche

RBC-Capital-Analyst Rishi Jaluria betont, dass Investoren vor dem Hintergrund solch enormer Finanzströme von den Tech-Giganten ein striktes Gleichgewicht fordern. Das bedeutet, dass Unternehmen die Grenze zwischen den in künstliche Intelligenz fließenden Mitteln und der Beibehaltung der traditionellen Geschäftsfaktoren, die sie an die Spitze des heutigen Erfolgs gebracht haben, streng kontrollieren müssen.

Der Hauptteil der Mittel, nämlich der partnerschaftliche Anteil, wird hauptsächlich für den Bau neuer Rechenzentren — Rechenzentren (ЦОD) — sowie für deren Ausstattung mit modernen Chips und einer ausreichenden Stromversorgung aufgewendet. Dies bleibt auch für den Energiesektor und andere Branchen, die Hochleistungshardware herstellen, nicht ohne Folgen.

Erste Ergebnisse und Auswirkungen der Investitionen

Obwohl Finanzmarktexperten Bedenken hinsichtlich der Amortisationszeit und der Effizienz solch massiver Investitionen äußern, zeigen die aktuellen Kennzahlen, dass sich diese Ausgaben auszuzahlen beginnen. Insbesondere beschleunigen die in künstliche Intelligenz getätigten Investitionen das Umsatzwachstum der Unternehmen spürbar.

Beispielsweise gaben Giganten wie Google, Amazon und Microsoft ein starkes Wachstum ihrer Cloud-Service-Bereiche bekannt, die Rechenleistung verkaufen. Meta, das über keine Cloud-Geschäftsinfrastruktur verfügt, gab offiziell bekannt, dass Algorithmen für künstliche Intelligenz dabei helfen, Werbung präziser zu platzieren, wodurch der gesamte Quartalsumsatz um 28 Prozent gesteigert werden konnte.