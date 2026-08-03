China Proposed a New Method for Earth and Space Security

·2·Technology
China Proposed a New Method for Earth and Space Security

Xitoylik mutaxassislar Yer sayyorasiga xavf solishi mumkin boʻlgan yirik asteroidlardan himoyalanishning oʻziga xos va samarali usulini ishlab chiqishdi. Space: Science & Technology jurnalida chop etilgan tadqiqotga koʻra, yadro zaryadini osmon jismining yuzasida emas, balki uning ichida portlatish ancha yuqori natija berishi maʼlum boʻldi. Ushbu ilmiy ish Xitoy raketa-kosmika texnologiyalari akademiyasi (China Academy of Launch Vehicle Technology) olimlari guruhi tomonidan amalga oshirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yadro portlashining yangi mexanizmi

Mutaxassirlar oʻtkazgan kompyuter modellashtirish natijalariga koʻra, xavfli osmon jismini yoʻq qilish yoki uning traektoriyasini oʻzgartirish uchun avval asteroidda chuqur minbar hosil qilish, soʻngra yadro qurolini oʻsha yerga joylashtirish lozim. Mazkur ikki bosqichli yondashuv yadro zaryadini toʻgʻridan-toʻgʻri yuqori tezlikda urish urinishlariga qaraganda muhandislik nuqtai nazaridan ham ancha sodda va ishonchli ekani aniqlandi.

Hisob-kitoblar shuni koʻrsatadiki, taxminan 100 metr diametrli asteroidni butunlay vayron qilish uchun quvvati 3 megatonnaga teng boʻlgan portlash talab etiladi. Bu koʻrsatkich taxminan 200 ta atom bombasining quvvatiga tengdir. Hajmi 50 metrli obʼyektlar uchun esa 300 kilotonnalik zaryadning oʻzi yetarli boʻladi. Olimlarning taʼkidlashicha, eng yuqori samaradorlikka zaryad taxminan 30 metr chuqurlikka oʻrnatilganda erishiladi.

Global xavfsizlik va kelajakdagi missiyalar

Tadqiqot natijalari diametri 1 kilometr boʻlgan ulkan asteroid uchun ham bunday usul tezlikni sekundiga 30 santimetrga oʻzgartirish imkonini berishini koʻrsatdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu koʻrsatkich NASA agentligining 2022-yilda amalga oshirilgan DART (Double Asteroid Redirection Test) missiyasiga nisbatan taxminan 110 barobar yuqori natijani taʼminlaydi. Oʻshanda kosmik apparat toʻqnashuvi natijasida asteroid tezligi sekundiga atigi 2,7 millimetrga oʻzgargan edi.

Yangi usul jismga energiyaning sezilarli qismini uzatish imkonini berib, uni vayron qilish yoki ogʻdirish samaradorligini keskin oshiradi. Biroq mualliflar bunday himoya choralari faqat xavfli asteroidlar oʻz vaqtida aniqlangandagina samara berishini eslatishadi. Missiyani bajarish uchun maxsus kosmik apparatlarni ishlab chiqish, ogʻir raketa-tashuvchilar yordamida ularni koinotga uchirish hamda zaruriy infratuzilmani tayyorlash talab etiladi. Ushbu ilmiy ish kelgusida Yer yuzini koinotdan keladigan kutilmagan tahdidlardan asrash boʻyicha yangi dasturlar uchun nazorat poydevorini yaratadi.

AsteroidSpaceChinaScienceTechnology
Add Zamin.uz to GoogleRead "Zamin" on Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comments 0

Related news

Sharp Drop in SpaceX Shares Cost Elon Musk 600 Billion DollarsSharp Drop in SpaceX Shares Cost Elon Musk 600 Billion DollarsToday, 02:29Sam Altman suggested slowing down artificial intelligence developmentSam Altman suggested slowing down artificial intelligence developmentToday, 01:59First Strong August Geomagnetic Storm Begins on EarthFirst Strong August Geomagnetic Storm Begins on EarthToday, 01:25GTA 5 launched on iPhone 17 Pro MaxGTA 5 launched on iPhone 17 Pro MaxYesterday, 23:54IT Giants Invest Over 1.1 Trillion Dollars in Artificial IntelligenceIT Giants Invest Over 1.1 Trillion Dollars in Artificial IntelligenceYesterday, 23:28United Airlines refuses to purchase Boeing 777-9 aircraftUnited Airlines refuses to purchase Boeing 777-9 aircraftYesterday, 22:53
AnnouncementsPartnership
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Technology news

NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Toyota Announces Lifetime Warranty for EVs: Batteries Replaced for Free
Toyota Announces Lifetime Warranty for EVs: Batteries Replaced for Free