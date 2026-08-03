OnePlus 16 Flagship to Launch with 9000 mAh Battery and Ultra-Powerful Processor

·18·Technology
OnePlus 16 Flagship to Launch with 9000 mAh Battery and Ultra-Powerful Processor

Mobil texnologiyalar bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlgan OnePlus kompaniyasining kelgusi avlod flagmani — OnePlus 16 smartfoni haqida dastlabki yirik maʼlumotlar oshkor qilildi. Ushbu qurilma oʻta yirik quvvatli batareyasi va ilgʻor texnik xususiyatlari bilan mobil sanoatda yangi standartlarni oʻrnatishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, boʻlajak flagman haqidagi tafsilotlar taniqli insayder Debayan Roy tomonidan taqdim etilgan. Mutaxassis avvalroq Xiaomi brendining bir qator qurilmalari parametrlarini toʻgʻri fosh etgani bois, uning bu galgi maʼlumotlari texnologiya ixlosmandlari orasida katta qiziqish uygʻotdi.

Displey va unumdorlik imkoniyatlari

Insayder maʼlumotlariga koʻra, yangi OnePlus 16 tekis OLED ekran bilan jihozlanadi. Displey 1,5K oʻlchamli aniqlikni qoʻllab-quvvatlaydi hamda kadrlar chastotasi 185 yoki hattoki 240 Hz gacha yetishi kutilmoqda. Shuningdek, ekran atrofidagi ramka qalinligi 1 millimetrdan ham kam boʻlishi xabar qilinmoqda.

Qurilmaning asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida ilgʻor Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro protsessori tanlangan. Bu esa eng ogʻir oʻyinlar va resurs talab qiluvchi ilovalarda ham yuqori tezlik va barqaror ishlashni taʼminlaydi. Shuningdek, xavfsizlikni taʼminlash uchun yaxshilangan ultratovushli barmoq izi skaneri oʻrnatiladi.

Akkumulyator va quvvat olish tezligi

Smartfonning eng koʻzga koʻringan jihatlaridan biri bu uning gʻayrioddiy sigʻimli batareyasi boʻlib, u naq 9000 mAch quvvatni tashkil etadi. Bunday koʻrsatkich bugungi kunda flagmanlar orasida deyarli uchramaydi va foydalanuvchilarga gadjetdan bir necha kun davomida quvvatlagichsiz foydalanish imkonini beradi.

Qurilmani tezkor toʻldirish uchun 100 vattli simli va 50 vattli simsiz quvvat olish texnologiyalari taqdim etiladi. Bu esa ulkan batareyani ham qisqa fursatlarda toʻliq quvvatga keltirish imkonini beradi.

Kamera imkoniyatlari va korpus himoyasi

Optika borasida OnePlus ikkita ehtimoliy variantni koʻrib chiqmoqda. Birinchi versiyaga koʻra, qurilma 200 megapikselli asosiy modul, shuningdek, 50 megapikselli keng burchakli kamera va 50 megapikselli teleradiosensor bilan jihozlanishi mumkin. Ikkinchi variantda esa 1/1,4 dyuymli 50 megapikselli Sony sensoriga tayanilib, 200 megapikselli periskop modulidan foydalanish ham muhokama qilinmoqda. Old kamera uchun esa 32 megapikselli sensor tanlangan.

Qurilmaning tashqi taʼsirlarga chidamliligi ham yuqori darajada boʻlib, korpus eng soʻnggi IP69 darajasidagi chang va suvdan himoya standartiga ega boʻladi. Bu esa smartfonni hatto ekstremal sharoitlarda ham xavfsiz ishlatish imkonini beradi.

OnePlusSmartphonesSnapdragonGadgetsTechnology
Add Zamin.uz to GoogleRead "Zamin" on Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comments 0

Related news

China Proposed a New Method for Earth and Space SecurityChina Proposed a New Method for Earth and Space SecurityToday, 02:54Global Memory Shortage Begins to Affect MacBook Air SuppliesGlobal Memory Shortage Begins to Affect MacBook Air SuppliesToday, 02:50Sharp Drop in SpaceX Shares Cost Elon Musk 600 Billion DollarsSharp Drop in SpaceX Shares Cost Elon Musk 600 Billion DollarsToday, 02:29Sam Altman suggested slowing down artificial intelligence developmentSam Altman suggested slowing down artificial intelligence developmentToday, 01:59First Strong August Geomagnetic Storm Begins on EarthFirst Strong August Geomagnetic Storm Begins on EarthToday, 01:25GTA 5 launched on iPhone 17 Pro MaxGTA 5 launched on iPhone 17 Pro MaxYesterday, 23:54
AnnouncementsPartnership
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Technology news

NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Toyota Announces Lifetime Warranty for EVs: Batteries Replaced for Free
Toyota Announces Lifetime Warranty for EVs: Batteries Replaced for Free
US shopper buys powerful gaming PC at record low price from store
US shopper buys powerful gaming PC at record low price from store