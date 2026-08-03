OnePlus 16 Flagship to Launch with 9000 mAh Battery and Ultra-Powerful Processor
Mobil texnologiyalar bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlgan OnePlus kompaniyasining kelgusi avlod flagmani — OnePlus 16 smartfoni haqida dastlabki yirik maʼlumotlar oshkor qilildi. Ushbu qurilma oʻta yirik quvvatli batareyasi va ilgʻor texnik xususiyatlari bilan mobil sanoatda yangi standartlarni oʻrnatishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, boʻlajak flagman haqidagi tafsilotlar taniqli insayder Debayan Roy tomonidan taqdim etilgan. Mutaxassis avvalroq Xiaomi brendining bir qator qurilmalari parametrlarini toʻgʻri fosh etgani bois, uning bu galgi maʼlumotlari texnologiya ixlosmandlari orasida katta qiziqish uygʻotdi.
Displey va unumdorlik imkoniyatlariInsayder maʼlumotlariga koʻra, yangi OnePlus 16 tekis OLED ekran bilan jihozlanadi. Displey 1,5K oʻlchamli aniqlikni qoʻllab-quvvatlaydi hamda kadrlar chastotasi 185 yoki hattoki 240 Hz gacha yetishi kutilmoqda. Shuningdek, ekran atrofidagi ramka qalinligi 1 millimetrdan ham kam boʻlishi xabar qilinmoqda.
Qurilmaning asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida ilgʻor Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro protsessori tanlangan. Bu esa eng ogʻir oʻyinlar va resurs talab qiluvchi ilovalarda ham yuqori tezlik va barqaror ishlashni taʼminlaydi. Shuningdek, xavfsizlikni taʼminlash uchun yaxshilangan ultratovushli barmoq izi skaneri oʻrnatiladi.
Akkumulyator va quvvat olish tezligiSmartfonning eng koʻzga koʻringan jihatlaridan biri bu uning gʻayrioddiy sigʻimli batareyasi boʻlib, u naq 9000 mAch quvvatni tashkil etadi. Bunday koʻrsatkich bugungi kunda flagmanlar orasida deyarli uchramaydi va foydalanuvchilarga gadjetdan bir necha kun davomida quvvatlagichsiz foydalanish imkonini beradi.
Qurilmani tezkor toʻldirish uchun 100 vattli simli va 50 vattli simsiz quvvat olish texnologiyalari taqdim etiladi. Bu esa ulkan batareyani ham qisqa fursatlarda toʻliq quvvatga keltirish imkonini beradi.
Kamera imkoniyatlari va korpus himoyasiOptika borasida OnePlus ikkita ehtimoliy variantni koʻrib chiqmoqda. Birinchi versiyaga koʻra, qurilma 200 megapikselli asosiy modul, shuningdek, 50 megapikselli keng burchakli kamera va 50 megapikselli teleradiosensor bilan jihozlanishi mumkin. Ikkinchi variantda esa 1/1,4 dyuymli 50 megapikselli Sony sensoriga tayanilib, 200 megapikselli periskop modulidan foydalanish ham muhokama qilinmoqda. Old kamera uchun esa 32 megapikselli sensor tanlangan.
Qurilmaning tashqi taʼsirlarga chidamliligi ham yuqori darajada boʻlib, korpus eng soʻnggi IP69 darajasidagi chang va suvdan himoya standartiga ega boʻladi. Bu esa smartfonni hatto ekstremal sharoitlarda ham xavfsiz ishlatish imkonini beradi.
…