Sharp Drop in SpaceX Shares Cost Elon Musk 600 Billion Dollars

·22·Technology
Sharp Drop in SpaceX Shares Cost Elon Musk 600 Billion Dollars

Tarixdagi eng yirik IPO’dan soʻng SpaceX kompaniyasining aksiyalari keskin qulashni boshdan kechirdi va bu moliyaviy bozorlarda jiddiy muhokamalarga sabab boʻldi. Fortune nashri maʼlumotlariga koʻra, iyun oyining oʻrtalaridan buyon kompaniya qimmatli qogʻozlari 46 foizga arzonlashib, har bir aksiya narxi 201,80 dollarlik rekord koʻrsatkichdan 108 dollar atrofigacha tushib ketdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu salbiy tendensiya fonida milliarder Ilon Maskning umumiy boyligi ham keskin qisqardi. Uning kapitali eng yuqori choʻqqidagi 1,33 trillion dollardan taxminan 684 milliard dollargacha kamaydi. Shunday qilib, yoʻqotishlar miqdori 600 milliard dollardan oshib ketdi va Maskning boyligi SpaceX birjaga chiqishidan avvalgi darajadan ham pastlab ketdi.

Moliyaviy sinovlar va bozor bosimi

Kompaniya oldida turgan navbatdagi jiddiy sinov sifatida ommaviy maqomdagi ilk moliyaviy hisobotning kelasi haftada eʼlon qilinishi kutilmoqda. Shuningdek, kelasi oyda dastlabki investorlar hamda xodimlarga tegishli boʻlgan 911,5 milliongacha aksiyaning blokdan chiqarilishi muhim voqea boʻladi. Agar ushbu qimmatli qogʻozlarning sezilarli qismi bozorga chiqarilsa, kotirovkalarga bosim yanada kuchayishi mumkin.

Ayni paytda aksiyalar qiymatining yanada pasayishidan manfaatdor boʻlgan oʻyinchilar faolligi ham ortib bormoqda. Nashr maʼlumotlariga koʻra, qisqa pozitsiyalar hajmi taxminan 219 million aksiyani tashkil etib, iyun oyining oʻrtalariga nisbatan deyarli 10 barobarga koʻpaygan va erkin muomaladagi aksiyalarning uchdan biridan oshgan.

Bozor konteksti va istiqbollar

Vaziyatni yana-da murakkablashtirgan omillardan biri Tesla aksiyalarining choraklik hisobotidan soʻng 17 foizga arzonlashgani boʻldi. Ekspertlarning fikricha, bunga sunʼiy intellekt yoʻnalishidagi dastlabki shov-shuvning pasayishi hamda mikrochiq ishlab chiqaruvchilar aksiyalarining tushishi sababli investorlarning yuqori xavfli texnologik aktivlarga boʻlgan qiziqishi umumiy tarzda sovigani sabab boʻlgan.

Bloomberg xabariga koʻra, Morgan Stanley tahlilchilari hozirgi 100 dollar atrofidagi narxda bozor SpaceX kompaniyasining sunʼiy intellekt yoʻnalishidagi salohiyatini deyarli eʼtiborga olmay qoʻyganini taʼkidlamoqda. Shunga qaramay, kapitalizatsiyaning pasayishiga qaramadan, SpaceX kosmik uchirishlar bozoridagi yetakchiligini saqlab qolmoqda va Starlink sunʼiy yoʻldosh tarmogʻini kengaytirishda davom etmoqda.

Ilon Mask kompaniya 2030-yilga borib yillik tushumini 1 trillion dollarga yetkazishiga umid qilishini bildirishda davom etmoqda. Yaqin haftalar, xususan ilk moliyaviy natijalarning eʼlon qilinishi va katta hajmdagi blokdan chiqarilgan aksiyalarning bozorga chiqishi kompaniyaning joriy qiymati investorlar kutgan darajada ekanini baholash uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

SpaceXElon MuskTeslaStarlinkTechnology
Add Zamin.uz to GoogleRead "Zamin" on Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comments 0

Related news

China Proposed a New Method for Earth and Space SecurityChina Proposed a New Method for Earth and Space SecurityToday, 02:54Global Memory Shortage Begins to Affect MacBook Air SuppliesGlobal Memory Shortage Begins to Affect MacBook Air SuppliesToday, 02:50Sam Altman suggested slowing down artificial intelligence developmentSam Altman suggested slowing down artificial intelligence developmentToday, 01:59First Strong August Geomagnetic Storm Begins on EarthFirst Strong August Geomagnetic Storm Begins on EarthToday, 01:25GTA 5 launched on iPhone 17 Pro MaxGTA 5 launched on iPhone 17 Pro MaxYesterday, 23:54IT Giants Invest Over 1.1 Trillion Dollars in Artificial IntelligenceIT Giants Invest Over 1.1 Trillion Dollars in Artificial IntelligenceYesterday, 23:28
AnnouncementsPartnership
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Technology news

NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Toyota Announces Lifetime Warranty for EVs: Batteries Replaced for Free
Toyota Announces Lifetime Warranty for EVs: Batteries Replaced for Free