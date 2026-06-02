Nuevo Rolls-Royce Spectre: Mayor potencia y autonomía de 620 kilómetros
Rolls-Royce ha actualizado su cupé eléctrico Spectre. Denominado Series II, este modelo presenta una mayor autonomía, opciones de personalización ampliadas y la mayor potencia en la historia de la marca. La marca de lujo británica presentó su primer vehículo eléctrico hace cuatro años. Desde entonces, ha superado a los modelos Ghost y Phantom con motor V12, convirtiéndose en el segundo coche más vendido de la compañía después del SUV Cullinan. Así lo informa Autocar.co.uk informa .
El modelo Series II incorpora una serie de avances técnicos que también se espera que se utilicen en el segundo vehículo eléctrico de Rolls-Royce, previsto para 2027. La actualización más importante es la nueva tecnología de celdas de batería proporcionada por BMW. Esto aumenta la autonomía máxima del Spectre en un 18 por ciento, pasando de 529 kilómetros a 627 kilómetros (390 millas), mientras que el tiempo de carga se ha reducido en un 14 por ciento.
Las nuevas celdas cilíndricas Gen6 son idénticas a las del BMW i7 actualizado, ofreciendo una mayor eficiencia gracias a un mejor sistema de refrigeración y una mayor densidad energética. No obstante, el Spectre sigue utilizando una arquitectura eléctrica de 400V. Ambas versiones del coche son ahora más potentes: el tren motriz estándar de doble motor y tracción total ha pasado de 577 CV a 593 CV.
La edición Black Badge, orientada al deporte, ha ganado 21 CV, alcanzando un total de 671 CV, una cifra comparable a los hipercoches de Le Mans. El par motor también ha aumentado significativamente: el modelo estándar Series II tiene 1015 Nm de par, mientras que la versión Black Badge puede ofrecer 1100 Nm en modo Spirited. Además, se han creado nuevas opciones de personalización exclusivas para los clientes a través del departamento Rolls-Royce Bespoke.
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